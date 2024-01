Jön a kötelező kutyaregisztráció, élesedett a szigorítás: 400 ezres bírságot kaphat, aki ezt nem tartja be

Kötelező DNS-regisztrációt írt elő a kutyáknak egy olasz tartomány. Így könnyen meg lehet állapítani, ki nem szedte össze kutyája után az ürüléket, a szabálysértők 20 ezer és 200 ezer forint közötti bírságra számíthatnak. Aki megtagadja háziállata beregisztrálását, azt akár átszámítva több mint 400 ezer forintra is büntethetik. Magyarországon akár 150 ezres büntetést is kaphatnak a felelőtlen gazdik.

Olaszországi Bolzano tartomány DNS-regisztrációt ír elő a kutyák számára, hogy a gazdákat megbírságolják az össze nem szedett kaki miatt - írja a Sky News. A közterületeken hagyott kutyapiszok állandó problémájának megoldása érdekében a festői szépségű régióban található tartomány kormányának rendelete szerint, minden lakos köteles felvetetni a kutyáját az adatbázisba.

A bolzanói állategészségügyi hivatal igazgatója, Paolo Zambotto elárulta, hogy a területen élő mintegy 40 000 kutyából körülbelül 10 000-et már regisztráltak az új rendszerbe. Amint a program teljesen működőképes lesz, genetikai vizsgálatot végezhetnek a fel nem szedett kutyaürüléken, és azonosíthatják a felelős állatot és a gazdáját. A szabálysértő állattulajdonosok 50-től 500 euróig terjedő, azaz kb. 20 ezer és 200 ezer forint közötti bírságra számíthatnak

Azok a tulajdonosok, akik megtagadják kutyájuk DNS-ének regisztrálását, 292 és 1048 euró közötti bírsággal sújthatók - ez átszámolva kb. 110 ezer és 400 ezer forintos bírságot jelent. A bírságok kiszabását szükséges lépésnek tartják, mivel a bolzanói hatóságokhoz jelentős számú panasz érkezett a közterületeken tapasztalható kutyapiszok-helyzet miatt - ez az összes bejelentés több mint felét ezek teszik ki. Zambotto kiemelte, hogy eddig csak kevés szabálysértővel szemben tudtak intézkedni - akit épp tettenértek, hogy nem takarított fel kutyája után.

A kötelező DNS-regisztráció várhatóan március végén kezdődik. A kutyatulajdonosoknak a városi menhelyeken vagy állatorvosi klinikákon kell majd elvégeztetniük háziállataik vérvizsgálatát. Az eljárás ára 65 és 100 euró között mozog (kb. 24-28 ezer forint), ezt a tartomány állja, mivel a rendszert úgy alakították ki, hogy a regisztráció elvégzésével járó költségeket a kiszabott bírságokból származó bevételek ellensúlyozzák.

A kezdeményezés más olasz városok érdeklődését is felkeltette, amelyek hasonló intézkedések bevezetését fontolgatják. Fontos azonban megjegyezni, hogy ez a törvény nem terjed ki a Bolzanóba látogató turistákra és nem helyi lakosokra.

Itthon 150 ezres bírság jár érte

Magyarországon az a gazdi, aki nem szedi fel kutyája után az ürüléket köztisztasági szabálysértést követ el. Ilyen esetekben a rendőrség jár el, ha valakit elkapnak, a bírság összege 5 ezer forinttól 150 ezer forintig is terjedhet.

Több fővárosi kerület is keményebb lépéseket hirdetett a probléma megoldására: Őrsi Gergely II. kerületi polgármester még 2022-ben jelentette be, hogy első körben megelőző lépéseket tesznek figyelmeztető táblákkal és ütülékgyűjtő edényekkel, de a kerületi közterületesek is jobban figyelnek a problémára. Cserébe az önkormányzat a közterületeken növő toklásztól is igyekszik megszabadulni, amely rengeteg kutya életét keseríti meg.

Terézvárosban pedig minden kutyasétáltató köteles magánál ürülékfelszedő zacskót tartani, már csak ennek az elmulasztása is 5-50 ezer forint helyszíni bírsággal járhat. Soproni Tamás polgármester korábbi posztja szerint a kerületi rendészek figyelnek is erre. A polgármesteri hivatal portáján és a köztisztasági cég telephelyén is ingyenesen kérhetnek a kutyatartók zacskót. "Odafigyelünk az állattartókra, 80 darab dogboxot üzemeltetünk Terézváros utcáin, ingyenes szűréseket, képzéseket biztosítunk, ingyenessé tettük a háziállatok ivartalanítását a rászorulóknak (és minden terézvárosinak 50 százalék kedvezményt biztosítunk), de ezekért a támogatásokért cserébe elvárjuk, hogy senki se mocskolja össze a közterületeket” - tette hozzá.