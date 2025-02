Hamarosan ilyen buszokkal is találkozhatnak a magyarok: hatalmas szereplő lépett a piacra

Többségi, 51 százalékos tulajdonrész szerzésről kötött megállapodást a Waberer’s a PANNON-BUSZ-RENT Kft.-ben - közölte a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában jegyzett vállalat. A lépés, amellyel a Waberer’s Csoport megjelenik a közúti személyszállítási piacon, összhangban van a vállalat növekedési céljaival.

A meghatározott stratégiájának megfelelően újabb akvizíciót hajthat végre a Waberer’s. A társaság 51 százalékos tulajdonrészt szerez a magyarországi magánkézben lévő személyszállítási szegmensben meghatározó szereplőként ismert, húsz évvel ezelőtt alapított PANNON-BUSZ-RENT Kft.-ben. Az adásvételi tranzakció értelmében a PANNON-BUSZ-RENT kisebbségi – 49 százalékos – tulajdonrésze az alapítónál Kölbl Zoltánnál marad várhatóan a következő két évben.

Kölbl Zoltán, a PANNON-BUSZ-RENT Kft. tulajdonosa kiemelte, hogy az a tény, miszerint Magyarország legnagyobb logisztikai szolgáltatásokat nyújtó társasága, mint szakmai befektető az autóbuszos piaci megjelenéséhez a PANNON-BUSZ-RENT Kft-t választotta, egyben kollégái kiváló szakmai munkájának az elismerése is. Továbbá biztos benne, hogy a személyszállításban szerzett tapasztalataikkal és a Waberer’s nagyvállalati szolgáltatási struktúrájával közösen további szakmai fejlődést biztosít megrendelői és utasai számára.

A felvásárlással tovább diverzifikáljuk a Waberer’s Csoport tevékenységét. A 170 járműből, döntően buszokból álló flottával rendelkező PANNON-BUSZ-RENT fő szolgáltatásai közé sorolható a különböző cégek megrendelésére nyújtott dolgozói buszjáratok, vonatpótló buszok és buszos különjáratok üzemeltetése. A cég partnerei között ipari és mezőgazdasági cégek mellett megtalálható a hazai közösségi közlekedés kiszolgálása is

– mondta a friss akvizícióról Barna Zsolt, a Waberer’s Csoport elnök-vezérigazgatója. Hozzátette azt is, hogy a PANNON-BUSZ-RENT 2023-ban 4,4 milliárd forintos árbevételt és 500 millió forint feletti adózott eredményt ért el, tehát egy prosperáló társaságról van szó.

A tranzakció zárása az adásvételi szerződésben meghatározott feltételek teljesülése, illetve a szokásos magyar hatósági eljárások lefolytatását követően várhatóan 2025 első félévében,

További lépések várhatóak

Barna Zsolt hozzátette, hogy a Waberer’s menedzsmentje folyamatosan keresi a további növekedési és diverzifikációs lehetőségeket, ennek eredményeként léphet be most a személyszállítási piacra a vállalat. A PANNON-BUSZ-RENT Kft.-ben történő többségi tulajdonszerzés kézenfekvő lépés, hiszen a közúti áruszállítási és személyszállítási flotta üzemeltetése között szignifikáns szinergiák vannak, legyen szó az üzemanyag- beszerzési folyamatokról, a flottafinanszírozásról, üzemeltetés, illetve a sofőrállomány menedzseléséhez kapcsolódó feladatokról. Azzal, hogy a személyszállítási szolgáltatás is megjelenik a Waberer’s kínálatában, a jelenlegi és a jövőbeni partnerek számára még komplexebb szolgáltatási csomagot tud nyújtani a cégcsoport.

A PANNON-BUSZ-RENT Kft. a közúti személyszállítási piac meghatározó, és egyik legmagasabb szolgáltatás minőséget biztosító szereplője, így tökéletes alapot biztosít a Waberer’s számára a további növekedéshez ezen a piacon.

A cégcsoport elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy a régió legnagyobb közúti szolgáltatójaként a Waberer’s célja, hogy a személyszállításban is a minőségi és korszerű flottakezelés legyen a meghatározó szemlélet – ahogy az áruszállításban az átlagosan 3 éves járműpark biztosítja a versenyelőnyt, úgy a személyszállításban is ezt kívánják elérni.