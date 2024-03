Gyerekkönyvesbolt, gyógyteaüzlet, termelői finomságok - ezeket a boltokat díjazta a Visa Boltok Boltja verseny (x)

A Visa Boltok Boltja elismerésért olyan, a vásárlók által jelölt kis- és középvállalkozások versenyeztek egymással, amelyek kimagasló minőségű vásárlói élményt nyújtanak az üzletük kialakítása, egyedisége, az innovatív technológiák alkalmazása és nem utolsó sorban a modern fizetési módok segítségével. Az utóbbi nem csak a vásárlóknak, hanem a vállalkozásoknak is biztonságot, kényelmet és gyorsaságot jelent.

„A digitális fizetések átalakítják a vállalkozások számára elérhető fizetési módokat, megnyitják az utat az új ügyfelek felé, lehetővé teszik a biztonságos fizetések egyszerű elfogadását, a kiadások nyomon követését és ellenőrzését, növelik a biztonságot és a hatékonyságot, így ösztönzik a növekedést” - fogalmazott a verseny díjátadó eseményén Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője.

Az első Visa Boltok Boltja megmérettetés győztese a Bartók Pagony lett, mely országszerte 11 üzletet működtet és széleskörű gyerek- és ifjúsági könyvkínálatot nyújt. A hangulatos boltjaikban 0-18 éves korosztály megtalálhatja a számára legmegfelelőbb minőségi olvasnivalót. A második helyet a Miskolci Györgytea szerezte meg, ahol a népi gyógyászati tudásban jártas eladók hasznos javaslatokkal és felhasználási tanácsokkal segítik a vásárlókat. A dobogó harmadik fokára a NekedTerem állhatott, mely a hazai termelők minőségi árucikkeit forgalmazza és szemléletformáló kommunikációval építi közösségét. A verseny különdíját a Visa magyarországi irodájának munkatársai ítélték oda a Harrer Csokoládéműhelynek, ahol a vendégek elegáns környezetben élvezhetik a csokoládékóstoló programot és megismerhetik az édességek előállításának folyamatát. A verseny itt nem áll meg, a vásárlók és maguk az üzletek is folyamatosan pályázhatnak a címre, amelyről bővebb információt a kezdeményezés oldalán találnak az érdeklődők.

A Visa elkötelezett a kis- és középvállalkozások támogatása iránt. Ennek jegyében 2023-ban Magyarországon elindította a Visa She’s Next programot, amely női vállalkozókat segít üzleti céljaik elérésében. A program keretében öt vállalkozónőt díjaznak, akik egyenként 2 millió forintot és egyéves, vállalkozásukra szabott mentorálást kaptak. A nonprofit szektorban a Social Business 2024 empowered by Visa kezdeményezés segít szervezeteknek, hogy saját bevételtermelő tevékenységet alakítsanak ki, és támogatja a hazai nonprofit szféra tagjait a folyamatos finanszírozási kihívások leküzdésében. A kezdeményezéssel a Visa célja az üzleti élet és a társadalmi szektor összefogásának erősítése, amely hozzájárulhat a gazdasági és társadalmi fenntarthatóság megteremtéséhez.

A Visa számos innovációval támogatja a kis- és középvállalkozások digitális fejlődését, amelyekre példa a Click To Pay szolgáltatás által biztosított bankon keresztüli kártyaregisztráció az egyszerű és gyors online vásárlásokhoz, valamint a kisvállalkozások számára különös jelentőségű Tap To Phone megoldás, amely a mobiltelefont változtatja bankkártyaelfogadó eszközzé a fizetési folyamatban. Ezek a szolgáltatások nem csak a vásárlók, hanem a vállalkozások számára is könnyebbséget jelentenek, akik a legnagyobb vállalatokkal való versenyben is megállják a helyüket naprakész digitális szolgáltatások nyújtásával.