Magyarok tömegei mondtak le a készpénzről: ők már így fizetnek a nyaraláson is

A magyarok régiós elsők a digitális fizetés használatban külföldi utazásaikon, 83%-uk bankkártyával, okosórával vagy okostelefonnal tervez fizetni a Visa friss, nyolc országra kiterjedő felmérése szerint. A magyarok több mint kétharmada, induljon útnak akár egyénileg, akár utazási iroda szervezésében interneten vásárol, az egyéni utazók 69%-a a szállást, a csoportos utazók 67%-a magát az utazást szerzi be online - ismertették a fizetési szolgáltató szerda délelőtti sajtótájékoztatóján. A kutatásuk eredményei szerint a magyarok közel egyharmada indul idén külföldi nyaralásra (32%). A határainkon túli vakációt tervezők 44%-a akkor is kitart elképzelései mellett, ha továbbra is magas marad az infláció, valamint a megélhetési költségek. Ugyanakkor 68%-uk kedvezőbb árú szállást keres, illetve kinttartózkodása lerövidítésén is elgondolkozik (54%) - árulták el a cég szakértői

A Visa felmérése szerint ma már a digitális fizetések a legnépszerűbbek a közép-kelet-európai megkérdezettek körében, és több mint háromnegyedük tervez így fizetni külföldi nyaralása során. Magyarország a felmért nyolc ország közül élen jár ezt a tendenciát tekintve: a külföldre utazó magyarok 83%-a digitálisan, 21 százalékuk kimondottan okostelefonnal vagy okosórával kíván fizetni a nyaralása során. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A hagyományos Visa-kártyával, vagy az okostelefonnal, illetve okosórával fizetni külföldön ugyanolyan gyors, kényelmes és biztonságos, mint saját hazánkban - a vizsgált országok válaszadói a külföldi kártyás fizetés előnyeiként a kényelmet (58%), a biztonságot, így azt, hogy nem kell félnünk a készpénz elvesztésétől (53%) és a gyorsaságot (52%) nevezték meg. 26 százaléknál pedig az előnyös devizaárfolyamokat, 25 százalékuk a költések átláthatóságát jelölte meg a digitális fizetési megoldások melletti döntés indokaként. A magyar utazók ötöde (21%) okostelefonnal vagy okosórával szeretne fizetni. A régióban a külföldi mobilfizetés a lengyel és a román turisták körében is népszerű, az arány 22% mindkét nemzet esetében. “A fizetés egyik legnépszerűbb módja - többek között a külföldi nyaralások során - a mobiltárca, amelyet a Visa rendszerei és technológiái támogatnak” - nyilatkozta Sármay Bence, a cég Magyarországért felelős területi vezetője. A magyarok a leggyakrabban étteremben költöttek kártyával, vagy öokoseszközzel (82, illetve 69 százalék), de élelmiszerboltban is ezek voltak a preferált fizetési módjaik (74, illetve 65 százalékban használták ezeket a megoldásokat). Múzeumban pedig kicsit kevesebb, mint a költések felét (49,illetve 48 százalék) intézték. Ezen kívül az utazók ajándékboltokban és a tömegközlekedésen is gyakran fizetnek kártyával vagy okostelefonnal. Az utazók fele 200 és 600 euró közötti költéssel számol egy főre egy hetes utazásra (ebben minden benne van, a szállástól, az éttermezésen át a programokig) - magyarázta a cég területi vezetője. EZ IS ÉRDEKELHET Lesújtó számok: beütött az infláció, egyre kevesebb magyarnak jut nyaralásra, pihenésre Sok családnak idén már tényleg csak álom a nyaralás: 60 százalékuk egyáltalán nem utazik sehova, vagy a szokásosnál olcsóbb úti célt keres. A magyarok nem kötnek kompromisszumokat az infláció miatt A külföldre utazók 44%-a nem szeretne lemondani utazási terveiről még akkor sem, ha az infláció továbbra is magas maradna és a megélhetési költségek emelkednek. A külföldre utazó magyarok 55%-a azonban ebben az esetben gazdaságosabb szálláslehetőségek után nézne, 55%-uk pedig fontolóra venné az utazása lerövidítését. A magyarok közel 50%-ának külföldi nyaralási terveit nem befolyásolja a feszült geopolitikai helyzet, míg 37%-uk kijelentette, hogy idén végre elutazik egy korábban a Covid-19 világjárvány miatt elhalasztott útra - ez különösen igaz a legfiatalabb válaszadókra. A magyarok a leggyakrabban Horvátországot (24%), Olaszországot (20%), valamint Ausztriát (19%) és Görögországot (14%) említették úticélként. Honfitársaink egyszerűen pihenni szándékoznak - a kikapcsolódást városnézéssel vegyítve. A megkérdezettek 13%-a aktívan, túrázással és sportolással tölti külföldi szabadságát. Az utazáshoz való visszatérés - legyen szó hosszabb nyaralásról vagy hétvégi városlátogatásról - azt sugallja, hogy a magyar fogyasztók pozitívabbak. Ez a helyi gazdaságnak, illetve számos iparágnak, köztük az idegenforgalmi ágazatnak is pozitív lökést adhat - kommentálja Sármay Bence, aki azt is elárulta, a külföldi utazást tervező magyarok kétharmada legalább kétszer akar külföldre menni idén, de a második utazás általában csak 1-2 napos lesz. Ezek főként városlátogatások, amelyek különösen népszerűek a millenialok és a Z generációhoz tartozók körében. Ilyenkor a kártyás, okostelefonos vagy okosórás fizetés különösen hasznos lehet. Londonban a tömegközlekedési jegyekért csak digitálisan lehet fizetni, a világ legkészpénzmentesebb országának tartott Svédországban pedig sok moziban, étteremben és üzletben a digitális fizetés lehet az egyetlen lehetőség. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2022-ben nagymértékben emelkedett a mobiltárcába regisztrált kártyák száma, így év végén már 1,7 millió kártya volt használható okostelefonnal. Ezeknek a szolgáltatásoknak a használata is dinamikusan bővült, 2022 utolsó negyedévében a kártyás fizetéseknek már közel az ötöde mobilba regisztrált kártyával történt. Ezek az adatok is mutatják, hogy az ügyfelek egy része nyitott az új technológiákra, ezek a szolgáltatások pedig itthon és utazás közben egyaránt egyszerűsíthetik a fizetéseket – ismertette a Visa kutatásaival nagyban korreláló megfigyeléseiket Bartha Lajos, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója. A Visa betéti kártyái elérhetőek az MKB Bank és a Takarékbank egyesülésével nemrég létrejött MBH Bank kínálatában is. A kondícióknak persze érdemes utánajárni a nyaralás előtt. A gondtalan utazás érdekében javasoljuk ügyfeleinknek, hogy külföldi utazás előtt feltétlenül tájékozódjanak arról, hogy bankkártyájukhoz – legyen szó lakossági vagy vállalati, betéti vagy hitelkártyáról - kapcsolódik-e beépített utasbiztosítás, és ha igen, milyen feltételekkel – javasolja az MBH Bank Lakossági termékmenedzsment vezetője, Kelemen Tamás. Érdemes megnézni, adott esetben átállítani a limiteket például. Ez a mobilapplikáción és a webes felületen is elintézhetjük - tette hozzá a szakértő. Nyaralás az e-kereskedelem jegyében Az e-kereskedelem elterjedésével egyre inkább az interneten vásárlunk különféle termékeket és szolgáltatásokat. Ezért nem meglepő, hogy a nyaralásért is online fizetünk. A hazai egyedi utazók 80%-a vásárol majd valamilyen szolgáltatást online: 69%-uk szállást, 27%-uk költ közlekedésre, 21%-uk pedig a belépődíjakra és a kirándulásokra költ. A közlekedés, a szállás vagy a további látnivalók kifizetésekor a magyarok jellemzően kártyával vagy digitális pénztárcával fizetnek - ismertették. A Visa tanulmánya szerint a külföldre szervezett utazási csomagot vásárló magyarok közel fele (49%-a) ezt az interneten teszi, az utazási irodák weboldalain vagy a számos utazásszervező ajánlatát összesítő platformokon keresztül. A szervezett utakat választó nyaralók több mint kétharmada (67%) kártyával vagy digitális pénztárcával fizet a utazásáért. Az üdülésük megvásárlását online intézők aránya Horvátországban, Szlovákiában és Szlovéniában a legmagasabb, a külfüldre utazók háromnegyede online vásárol - árulta el a sajtótájékoztatón Sármay Bence

