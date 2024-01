Gecse Márton elárulta, mire költi a Cápák között 300 millió forintos gigabefektetését

Múlt héten vasárnap Gecse Márton, az AI-Robotics ügyvezető igazgatója minden idők legnagyobb ajánlatát kapta a Cápák között műsor befektetőitől. A fiatal üzletember végül Balogh Levente ajánlatát fogadta el, és már el is kezdődtek a megbeszéléseik azzal kapcsolatban, hogy a 300 millió forintos befektetést hogyan tudnák hasznosítani a kutatás és fejlesztés során az akkumulátorok tárolása és tűzvédelme érdekében.

Az AI-Robotics, nem csupán egy jelentős szereplő a mesterséges intelligencia és robotizáció terén, hanem egy olyan cég, amely forradalmian új megoldásokkal járul hozzá a tűz detektálásához, megelőzéséhez és az akkumulátorgyárak biztonságához, amely hazánkban is egyre relevánsabb kérdéssé kezd válni. A vállalat célja, hogy újradefiniálja a biztonságot és hatékonyságot az akkumulátorok tárolása során. „Hazafias kötelességemnek érzem, hogy az akkumulátortárolást biztonságosabbá tegyük és megakadályozzuk, hogy a veszélyes anyagok visszajussanak a természetbe, esetleg tűzzel vagy bármilyen egyéb katasztrófával veszélyeztessék a gyárak a környezetet.

Ezért is döntöttem úgy, hogy az ötletemet a Cápák elé viszem” – mutatott rá Gecse Márton. „Reméltem, hogy jó a termékem és nehezen találnak majd rajta fogást, viszont nem számítottam ennyire pozitív visszajelzésre. Alapvetően önbizalommal és felkészülten mentem a műsorba, igyekeztem tömören és érthetően összefoglalni ennek a bonyolult technikai rendszernek a működését. Az élmény pozitív volt, örültem mind a három ajánlatnak. Egy a műsort követő személyes találkozónk alkalmával Balogh Levente azt is elmondta, hogy ő emberekbe szokott befektetni, nem üzletekbe – ami szintén egy remek megerősítés volt” – mondta el a Cápák közöttben szerzett élményeiről a fiatal üzletember.

Úgy gondolja, a személyiségfejlődésének is egy fontos része volt a Cápák között műsor, hogy saját magát is el tudja fogadni mint sikeres üzletembert, és visszajelzést kapjon azzal kapcsolatban, hogy jó úton halad. Emellett a műsorban megtarott pitch egyfajta piaci edukációnak is remek lehetőség volt. A tévénézők is megismerhették, hogy létezik ez a technológia, a robotok manapság már köztünk „élnek” és egyre elfogadottabbak a logisztikai piacon.

Már tervben vannak a befektetés felhasználásának lépései

Balogh Levente az AI-Roboticsba kíván beszállni, amibe beletartozik a robotizációs alaptevékenység, illetve a kutatás és fejlesztés is, amelynek része az akkumulátorok tárolásának és tűzvédelmének fejlesztése. „Az elmúlt két évben a gazdasági recesszió, az energiaválság, az orosz-ukrán háború miatti szállítási lánc visszaesés következtében a robotizációs piac erősen lelassult, amit mi magunk is éreztünk, azonban már látjuk az alagút végét. Az évben már fellendülésre számítunk, vannak izgalmas és nagy volumenű projektjeink” – hangsúlyozta Gecse Márton.

„Folyamatosan vizsgáljuk, hogy milyen új cégek vannak a piacon, milyen robotokat lehet még behozni, mi az, ami már piacképes. Melyek azok, amelyeknek már megvan minden európai certifikációs papírja, mi az, amit érdemes már itthon is értékesíteni. Emellett a cégünk életében nagyon fontos volt az elmúlt 6 hónap, ugyanis az RFID-technológia (Radio Frequency IDentification – automatikus azonosításhoz és adatközléshez használt technológia) tekintetében nagyon nagyot léptünk előre, szabadalom értékű szoftvereket tudtunk fejleszteni, és 99,99%-os pontossággal tudunk már RFID tag-eket olvasni. Ez nagyon jelentős eredmény ebben a szakmában, ráadásul már Dubaiban is átadtuk az első sikeres RFID-projektünket”. Az ügyvezető igazgató azt is kiemelte, hogy nagyon várja a közös munkát Balogh Leventével, különösen szimpatikusnak tartja benne, hogy nagyon önazonos, ugyanis a személyes találkozóik alkalmával a tárgyalószobában is ugyanazzal az emberrel beszélgetett, mint a kamerák előtt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

„A 300 millió Forintos befeketésből szeretnénk egy 1/1-es demórendszert felállítani, amit lehet, hogy tesztkörnyezetben fogunk megtenni, de az is elképzelhető, hogy már élesben, egy akkumulátor szétszerelő- és feldolgozóüzemben fogjuk telepíteni. Az ezt követő lépcső, hogy egy tűzvédelmi vizsgálatnak vetjük alá a rendszert, amiből kiderül, hogy képes-e arra, hogy a tűzeseteket felismerje, a tüzet megakadályozza és eloltsa. Tehát ebből megtudjuk, hogy jogszabályba lehet-e foglalni, hogy a rendszer elfogadható a raktárakban, mint tűzmegelőzési megoldás. Ha ezt elfogadják és jogszabályba foglalják, akkor ezekkel már helyettesíteni lehet a korábbi, elavultabb tűzmegelőző rendszereket. Ez az a pont, amikor majd elindulhat az értékesítés” – részletezte a terveket Gecse Márton.

Vevőre szabható, innovatív rendszer

A rendszer nagy előnye, hogy teljes egészében flexibilis, a vevők igényeire lehet szabni. A megrendelők számára a legmegfelelőbb típusú, méretű robotrendszert fogják telepíteni, ami fel lesz szerelve RFID-, izolációs tároló- és hőkamera rendszerrel is. „Világszerte olyan megoldásokat alkalmaznak még napjainkban is a tűzvédelem terén, amelyek finoman szólva is elmaradottak” – hívta fel a figyelmet az ügyvezető. „Az általunk kifejlesztett izolációs tűzmegelőző robotrendszer az akkumulátorgyártás, illetve a veszélyeshulladék-gazdálkodás számára kínál egyedi és hatékony megoldást. A tűzvédelmi kihívásokra válaszolva szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy az akkumulátoripar ne csak fejlődjön, hanem biztonságosabbá is váljon mind a vagyon-, mind a környezetvédelem érdekében” – hangsúlyozta az AI-Robotics vezetője.