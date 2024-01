Nem jött be a Cápáknak a félmilliárdos húsleves - komoly akku-biszniszbe vágott Balogh Levente

Túl vagyunk a Cápák között 7. évadának második epizódján, amely nem fukarkodott az izgalmakkal: ismét változatos volt a kishal-felhozatal, a húslevestől kezdve a robotikáig mindennel találkozhattunk. Orbók Ilona előbb komoly döntéskényszerbe szorította a hangosképpel üzletelő házaspárt, majd pedig Moldován Andrással keveredett vitába. A vasárnapi epizódból az is kiderült, miért nem éri meg túl nagyot ugrani egy vállalkozással, ahogyan az is, milyen tervei voltak Moldován Andrásnak 17 éves korában. Nagy volt az érdeklődés egy akkuipari-projektre, végül Balogh Levente csapott le a 300 milliós üzletre.

Vasárnap este lement az RTL üzleti showműsorának újabb epizódja, ezen a héten sem volt hiány izgalmakból, érzelmekből, veszekedésből. A Cápák között 2019 óta fut a csatornán azóta már több mint 1 milliárd forintot fektettek be az üzletemberek, ma este pedig gyarapították ezt az összeget, nem kevéssel! Lássuk, mi történt a hetedik évad második adásában.

Az 500 milliós húsleves

Elsőként Varga László érkezett a stúdióba, aki egy gasztronómiával kapcsolatos vállalkozáshoz szeretett volna befektetőt találni. Elmesélte, hogy az ötlet megszületésétől mintegy 15 év telt el, mire meg tudta valósítani terveit egy vállalkozás formájában. Cége, a Húsleves és Társai a névben is szereplő mellett tárkonyos ragulevest, Jókai bablevest, palóclevest is készít, illetve a vásárlók igényei nyomán immár főételeket és desszerteket is. Egy elviteles helyről van szó, kiadóablakon szolgálják ki a vendégeket, emellett a futárcégekkel is kapcsolatban állnak, kiszállításra is dolgoznak.

László szerint az első évben 75 millió forint árbevételt fognak realizálni, egy szintlépéshez kért 40 millió forint befektetést a Cápáktól 8 százalék részesedésért cserébe - Moldován Andrást látszólag itt elvesztette, a befektető arcára voltak írva a gondolatai. A pénzből Budapestet szeretné lefedni "saját" házhoz szállítással, tehát nem a nagy futárcégekkel dolgoztatni. Első körben egy kerületre szervezné meg a kiszállítást, hogy felmérje, mindez mennyi erőforrásba kerül. Emellett a kapacitásokat is bővítené, hogy tudjon elég ételt készíteni mindehhez.

"Na, ez egy 500 milliós húsleves!" - szúrt oda Moldován András, Balogh Levente pedig azzal kontrázott rá, hogy "remélem nagyobb adag húslevest adsz, mint százalékot a cégedből..."

Miközben kiosztotta a Cápáknak a kóstolót, László kifejtette, a konyhán nagyon fontos a standard minőség, hogy mindenki ugyanazt a levest kapja - egyébként a befektetőknek is ízlett az étel. Kérdésre elmondta, eddigi nyereségét visszaforgatta a cégbe, ha nem így tett volna, akkor 17-18 százalék lett volna a profitráta.

Komolyan gondoltad, hogy minket érdekel egy olyan üzlet, ami 50 év alatt térül meg nekünk?

- vetette oda a kérdést Balogh Levente. Eközben Lászlóról megtudtuk, hogy egyetemi oktató volt, gazdasági informatikát, matematikát tanított, így pedig saját vállalkozása számait is precízen vezeti. A Szentkirályi-vezér szerint az egy kerületre vetített számításból az jönne ki, hogy nem fogja megérni a kiszállítás. Sőt, László az egészet úgy képzelte el, hogy nem azonnal szállítanak, hanem a délutánig beérkező rendeléseket másnap vinnék ki a vásárlóknak.

A levezetett matekból kiderült, hogy ha valaki elvitelre kér ételt, nem helyben fogyasztva, akkor annak 5 százalék helyett 27 százalék az áfája, és erre jön még a futárcég díja is. "Én úgy számolok, hogy ami 1000, az a duplavés szolgáltatóval 1500" - fejtette ki a vállalkozó. Ha egy kerületben napi 10-12 kiszállítás van, akkor ő már "jól van" - tette hozzá. Lakatos István a levezetés után arra jutott, hogy László kb. egymillió forintot ruházna be havonta, napi 15 rendelésnél abba, hogy saját autója van, üzemanyagot fizet, biztosítást, alkalmazottat, miközben a nagy futárcégek nagyjából 400 ezer forintból megoldják ugyanezt. A többi Cápa is arra jutott, hogy László cégének nem éri meg kiszállítani.

Moldován András kiszállt, mert szerinte a vállalkozás kihagyja az organikus fejlődéshez szükséges lépéseket. Petya elmondta, eddig akármilyen kajás vállalkozásba szállt be, az csődbe ment, így ettől megmenti a Húslevest. A (László szerint) 500 milliós cégérték miatt Ilona sem tudott olyan ajánlatot adni, ami a vállalkozónak tetszett volna.

Az irreális cégértékkel Lakatos István is egyetértett, viszont más megközelítéssel állt a dologhoz: 4 millió forintot ajánlott a 8 százalék üzletrészért, emellé 36 millió hitelkeretet, amit a beruházások amortizációja mellett fizetne vissza a cégtulajdonos, és megrendelésenként 250 forint royalty megfizetését is belefoglalta az ajánlatba. László azonban nem akart eladósodni, így ezt nem fogadta el. Balogh Levente kijelentette, "ilyen ajánlattal befektetőkhöz nem jövünk", így ő is kiszállt, de azt javasolta a vállalkozónak, hogy csinálja meg, amit megálmodott, és jövőre jöjjön vissza.

A hangosfotó elszalasztott milliói

Másodikként Detkó-Rostás Imola és Detkó Dávid érkezett a stúdióba, a házaspár egy különleges ajándékötletet hozott a műsorba. Az Emlékvilág bármilyen alkalomra készít emlékképeket térképpel, hanghullámmal, csillagtérképpel vagy ezek kombinációival, emellett üzemel a hangoskép szolgáltatás is, amely okostelefonnal működik és a cégvezetők szerint egyedülálló Magyarországon. Nem kell alkalmazást sem letölteni, a képhez hozzáérintve a telefonon is elindul egy videó, vagy zene.

A vállalkozók 7 millió forintot kértek a befektetőktől, cserébe 10 százalék részesedést kínáltak a cég profitjából - tehát nem magából a vállalkozásból. Balogh Petya rögtön rájött a technológiai háttérre: egy NFC-matricát ragasztanak a kép hátuljára, egy ezt beolvasni képes telefon pedig egyből meg tudja nyitni a hozzárendelt linken lévő videót, zenét. Viszont Dávid egyedileg veszi fel és tervezi meg a megrendeléseket, a webshopban nincsen online tervező platform, ahol az ügyfél az előnézetét is láthatja annak, amit a képhez akar társítani - pedig ez gazdaságosabb is lenne Petya szerint. Többek között ezt a funkciót is szeretnék kifejleszteni a befektetőtől kapott pénzből.

2023-ban 3,7 millió forint volt az éves árbevétele a cégnek, aminek "legalább fele profit" - vezette le Dávid. Viszont Levente és Ilona szerint ez a profitráta csak addig igaz, ameddig nem ebből akarna megélni a házaspár (akik most rendes állásuk mellett viszik a céget). "Mínuszosak vagytok, nem plusz 50 százalék!" - vetette oda a Szentkirályi-vezér, hozzátette, jelenleg még nem beszélhetünk vállalkozásról, amibe befektetőt is be lehet venni, így ki is szállt. Lakatos István kérdésére elmondták, nemzetközi piacra is szeretnének lépni, mert a két technológiát még nem kombinálta senki - és a mégen van a hangsúly, mert mint kiderült levédetni nem igazán lehet a terméket.

Napi 10 rendelést tudnak teljesíteni, a kosárérték átlag 10 ezer forint, így ha kimaxolnák az évet, akkor 36 millió forint lenne a forgalom, annak a fele pedig profitként realizálódna, mindez számításaik szerint befektetés nélkül úgy, hogy minden erejüket és idejüket a cégnek szentelik - vezették le.

17 éves koromban én úgy gondoltam, hogy ha este elmennék a diszkóba, akkor megismerkedhetnék egy lánnyal és lenne vele kapcsolatom. És ha ezt minden este megcsinálnám, akkor egy év alatt nekem 365 kapcsolatom lenne. De nem jött össze, már az első este megbukott...

- világított rá a hibás koncepcióra Moldován András, majd kiszállt. Petya szerint a termék és az ötlet jó, de ezt bárki meg tudja csinálni, nincs olyan dolog a cég birtokában, amit csak velük lehet előállíttatni, így végül ő is kiszállt.

Fantasztikus menedzserek vagytok, maradjatok is azok, ezt csináljátok meg szerelemprojektnek és kedveskedjetek az interneten, nem kell főállásban csinálni

- mondta Levente, és a többi Cápa is próbálta a házaspár tudtára adni, hogy a vállalkozás így nem életképes, felejtsék el az egészet, IT-szakemberként viszont bármelyikük felvenné őket. István szerint az ötlet jó, de nem lehet levédetni, és túl sok erőforrás kell hozzá, hogy rendesen lehessen csinálni, ami Dávidéknak nincs meg, versenytársaknak viszont meglehet, így kiszállt.

Ilonának tetszett a vállalkozók hozzáállása, közben Moldován András meggondolta magát, elkezdte győzködni a többieket, hogy adják oda a 7 millió forintot közösen. Végül Ilonával együtt ajánlották fel felesben az összeget 40 százalékért cserébe. A vállalkozók bizonytalanok voltak, ami nem tetszett Ilonának, így visszavonta az ajánlatot - amit a házaspár amúgy sem fogadott volna el.

Mint később a Ilona kifejtette, a vállalkozóknak volt a helyzethez képest egy jó ajánlata, ami elúszott: fontos megérteni, van az a pont, amikor egy pillanat alatt kell dönteni, nem lehet alkudozni, a döntésnek pedig következményei vannak.

Robotokkal az akkugyár-tüzek ellen

Gecse Márton robotikával foglalkozó cégével érkezett, évekkel ezelőtt édesapja kezdte el a vállalkozást, immár ő vezeti. Az Ai Robotics logisztikai robotokkal foglalkozik, szakmai kapcsolataik alapján Ázsiában és Amerikában is monitorozzák, hogy aktuálisan milyen jó robot-gyártók vannak a piacon, majd azokkal szerződve európai disztribútorok lesznek. A COVID alatt értékelődött fel a logisztikai robotok szerepe, amikor sok dolgozó kiesett a raktárakból, ellenben mindenki online kezdett el vásárolni. A gépek gyakorlatilag megkeresik az adott terméket az óriási raktárakban, és a csomagolóhoz viszik őket - természetesen pontosan tudják, hol kell keresni az árucikket.

2023-ban kutatás-fejlesztéssel is elkezdett foglalkozni a cég, és egy akkugyárakban és raktárakban alkalmazható akkumulátor-tároló és baleset-megelőző rendszert találtak ki, ezt hozta a vállalkozó a Cápák elé. 300 milliós befektetésért cserébe 10 százalék tulajdonrészt ajánlott fel, a pénzből egy demórendszert építenének fel, és a fejlesztéseket finomhangolnák. A tavalyi évben 1 milliárd forint volt a vállalat árbevétele amiből 320 millió forint volt a profit, főképp a dubaji tevékenységük termelte ki ezt a pénzt, ahol szintén robotokkal, illetve RFID-azonosítással foglalkoznak.

Akkor minek neked 300 millió? Adna a banki is, meg ott áll...

- tette fel a kérdést Petya. A vállalkozó szerint a banki lehetőségeket kimaxolták, a bankszámlán azért nincs sok pénz, mert az édesapjának több cége van, és 2023-ban épp egy új sportrehabilitációs központot indított, ezt az üzletet pedig "rá hagyta". A családban összesen 6 vállalkozás van, a fő cég kínai import-exporttal foglalkozik, de tűzijátékokkal és veszélyes anyagok szállításával foglalkozó vállalatuk is van többek között. A szóban forgó Ai Robotics-ot 75 százalékban a család fő cége tulajdonolja, 25 százalékban pedig egy kínai üzlettárs, aki évtizedek óta jóban van az édesapával.

A rendszerbe eddig sok pénzt nem fektettek, de a szabadalom már az övék és EU-s kutatási támogatásra is várnak. Mivel az akkuipar felívelőben van Magyarországon, és több szereplőtől is pozitív visszajelzést kaptak, így el akarnak indulni a projekttel, nem akarnak várni az uniós pénzre.

Lakatos István az egész cégcsoportban szeretett volna 50 százalékos részesedést szerezni, Balogh Levente erre gyorsan megadta a kért 300 milliót, de 20 százalékot kért a fejlesztő cégből. Petyát bár érdekli az új technológia fejlesztése, de kereskedő cégekbe nem száll be, így nem adott ajánlatot. Ilona szerint maga a befektetési ajánlat jó, de ő is cégcsoportban gondolkodott: a 300 millióért az egész csoportból kért 15 százaléknyi tulajdonrészt osztalékelsőbbséggel. András csak azért szállt ki, mert neki "nagy" a vállalkozás.

Mialatt Márton felhívta az édesapját, a Cápák kisebb veszekedésbe keveredtek Ilona és István ajánlata miatt, Moldován András szerint a fiatalnak csak arra volt felhatalmazása, hogy a robotos céggel üzleteljen, Ilona ajánlata pedig jóval a csoport valós értékének alatt volt. Erre a BDO tulajdonos-ügyvezetője azzal vágott vissza, hogy üzletelni, alkudozni vannak itt, ha a vállalkozónak nem tetszik, akkor majd tesz egy ellenajánlatot, András ne szóljon bele - hiszen ekkora már ki is szállt.

Az édesapa nyitott volt a cégcsoporttal kapcsolatos tárgyalásokra, de csak később, négyszemközt. Így a fiatal vállalkozó elfogadta Balogh Levente ajánlatát, aki 300 millió forintért 20 százalékot szerzett az Ai Roboticsban.

Munkaerőkölcsönző a befektetők hálójában

Utolsóként Sebestyén Ádám és Birizdó Ádám mutatta be vállalkozását, egy munkavállalást, munkaerő keresést megkönnyítő applikációval érkeztek. A Giggle nevű app arra épít, hogy sokan rugalmasan akarnak dolgozni. A piactéren műszakra lebontott állások vannak, pontos feladattal, helyszínnel, fizetéssel, amelyekre bárki jelentkezhet. A munkáltató a jelentkezők közül kiválaszthatja azt, aki szimpatikus neki, és várja dolgozni. A műszak végén a dolgozó megkapja a fizetését és a munkáltató értékelheti is a teljesítményét.

Elmondták, jelenleg 40 ezer munkavállalót kötnek össze 350 partnerrel, havi mintegy 4500 műszakot betöltve. A partnerek a sikeresen betöltött műszakok után fizetnek jutalékot nekik. A cég nemzetközi piacra szeretne lépni, a Cápáktól 65 millió forintot kértek 4 százalék tulajdonrészért cserébe. Így a céget 1,6 milliárd forintra értékelték, amit Lakatos István sokallt. Hozzátették, hogy a 2023-as árbevétel több mint 50 millió forint lesz a várakozások szerint, ami csak a jutalékuk (a munkáltatóktól 15%-ot kérnek) - viszont nyereség nem volt, minden pénzt visszaforgattak a cégbe.

Moldován András felvetésére, hogy mi van, ha a munkavállaló végül nem jelenik meg, a vállalkozók elmondták, hogy tapasztalataik szerint az esetek 98 százalékában ez nem fordul elő, de ha mégis ilyen lenne, a cég jó eséllyel tud küldeni másik embert. Ugyanakkor felkeltették a befektető érdeklődését, az alkalmi munkákkal szerinte kb 300 ezer embert lehetne megmozgatni csak Budapesten, ami nem kevés. Mint kiderült, a vállalkozásba már beszállt 5 angyalbefektető és egy intézményi befektető. Utóbbi összesen 120 millió forinttal, 9 százaléka van ezért, plusz olyan hitelek, amelyek cégrészesedéssé alakulnak. Így idővel összességében 16 százaléka lenne az intézményi befektetőnek a cégben. Az angyalbefektetők részesedése pedig 22 százalék, ők 165 ezer euróval, azaz kb. 62 millió forinttal szálltak be a vállalkozás indulásakor.

Az újabb befektetői körbe vonnák be a Cápákat is, összesen 1 millió eurót, azaz kb. 380 millió forintot szeretnének összegyűjteni. Többek között külföldi kockázati befektetőkkel is tárgyalnak. A befektetők keresése a cégeladásig tart, mondhatni klasszikus startup-életút.

Petya szerint 4-5-szörösen van túlértékelve a cég, így ha most a Cápák beszállnak, akkor csak úgy kapnák vissza a pénzüket, ha Ádámék ötszörösére növelik a vállalat értékét. András így is tett egy ajánlatot, 5 százalékért 32,5 milliót kínált. Petya szerint túl sok pénzt akarnak bevonni, és a cégből már most is túl nagy hányadot birtokolnak befektetők, de végül megadta azt, amit András is ajánlott. Levente kiszállt, ahogyan Ilona sem látta a gyors exit lehetőségét, így ő is. István sem szeretett volna több kérdést feltenni, nem adott ajánlatot.

A magas cégértéket feltételező befektetéssel egy jövőbeni növekedést előlegeztek meg a vállalkozásnak, a korábbi befektetők viszont kicsit túlnyerték magukat, velük kell megalkudni a tulajdonrészek tekintetében - mondta Petya. A vállalkozók elfogadták az ajánlatot, így András és Petya 5-5 százalékot szerzett a Giggle-ben, fejenként 32,5-32,5 millió forintért.