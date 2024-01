Eladó a legendás vidéki gyár: potom pénzért bárki megveheti, egykor rengetegen dolgoztak itt

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Eladó a pocsaji cipőgyár: a korábban 100 főt foglalkoztató üzemet olvasónk szerint tavaly zárták be. Az 1100 négyzetméteres telken fekvő, 500 négyzetméteres egykori üzemet 80 millió forintért lehet megvenni. Az épületen napelem is van, szaldós elszámolással, a fűtés pedig vegyes kazánnal is megoldható.

80 millió forintért eladó a pocsaji cipőgyár épülete - erre egy olvasónk hívta fel a figyelmet, és a Pénzcentrum a hirdetést is megtalálta a legnagyobb internetes portálon. Mint olvasónktól megtudtuk, a 100 főt foglalkoztató cipőgyárat tavaly nyáron zárták be a 2500 lakosú kelet-magyarországi településen. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A hirdetés szerint a telek mérete 1100 négyzetméter, az épület maga pedig 500 négyzetméteres. Tégla építésű 33kw napelem rendszer éves szaldós elszámolással. Fűtés klímával, gázzal ill. Vegyes tüzelésű kazánnal is megoldott. Az épület 2 szintes. Mellékhelyiségek, zuhanyzó,wc, öltöző, iroda, kazánház - áll a hirdetésben. Az épület négyzetméterára így 160 ezer forintra jön ki, ami a megyei átlagnál bő 40 ezer forinttal alacsonyabb. A hirdetéshez csatolt fotókon is láthatóak az egykori üzem berendezései. Az eladó cipőgyár. Fotó: ingatlan.com Címlapkép: ingatlan.com

