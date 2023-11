Sorra húzzák le a rolót az ilyen cégek Magyarországon: újabb válság van készülőben?

Szeptemberig több mint tizedével csökkent az újonnan regisztrált egyéni vállalkozók és a társas vállalkozások száma a tavalyi év hasonló időszakához képest, miközben a megszűnő társas vállalkozások száma több mint 40 százalékkal nőtt. A K&H ezért szemléletváltásra ösztönzi a cégvezetőket, hogy merjenek nyitni más vállalkozók felé, melynek első lépése az üzlethelyiségük megosztása lehet. Az összeköltözéssel komoly költségmegtakarítás érhető el, a kapcsolati háló és a vevőkör is bővülhet, sőt, még a marketing is hatékonyabb lehet.

A KSH legfrissebb adatai szerint idén szeptemberig, az újonnan regisztrált egyéni vállalkozók száma 12%-kal, míg az új bejegyzésű társas vállalkozások száma 15%-kal csökkent a tavalyi év hasonló időszakához hasonlítva, mindemellett a megszűnő társas vállalkozások száma 41%-kal nőtt. Ahhoz, hogy ez a negatív trend megforduljon, szemléletváltásra van szüksége a hazai gazdaság gerincét adó kkv-szektornak - közölte a K&H.

Első lépésként érdemes elgondolkodni azon, hogy legyen egy partner vállalkozásunk, ami olyan előnyökkel járhat, mint a költségcsökkentés, a kapcsolati háló és a vevőkör bővítése, a szélesebb termék és szolgáltatás kínálat, vagy a hatékonyabb marketing.

Üzleti társkereső

„Ma már számtalan társkereső oldal létezik, ahol rátalálhatunk a párunkra. Miért ne lehetne az üzleti életnek is egy ilyen platformja? Tapasztalataink szerint a hazai vállalkozások jellemzően a megszokott kereteik között végzik üzleti tevékenységüket és kevésbé merik magukat kipróbálni új üzleti helyzetekben. Ahhoz azonban, hogy egy vállalkozó cége fejlődni tudjon, néha bizony szükség van a biztonságot jelentő komfortzóna elhagyására" – mondta el Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés támogatás vezetője, hozzátéve: ezért újult meg a bank térképes alkalmazása, amely most már közösségi platformként is segíti a cégeket.

"Bejelölhetik, ha megosztanák üzlethelyiségüket más vállalkozásokkal vagy nyitottak betársulni más mellé. Amennyiben valakinek ez még túl nagy lépés lenne, kicsiben is el lehet kezdeni, ugyanis tárgyaló és irodahelyiség megosztására is lehetőség van a térképen” - ismertette a szakember.

Az együttműködő vállalkozások szerint elsőként azt érdemes eldönteni, hogy hasonló vagy teljesen más profilú céget keresünk magunk mellé. Horváth Zsolt, BBQ-séf és a KicsiZso Reggeliző kávézó tulajdonosa a hasonló profilban lát fantáziát, ezért a vegán főzőszószok, mártogatósok és szendvicskrémeket gyártó tunki-tunkival állt össze. Ezt a vonalat erősítik Bolla Viktória, a VIKTORIABOLLA ruhamárka megalkotója, valamint Giret Fruzsina és Laár Györgyi, a babaruhákat és kiegészítőket gyártó Cseppke tulajdonosai is.

A közös üzlethelyiség legfőbb előnye, hogy megoszlanak a költségek. Emellett fontos az is, hogy egymás vásárlóival is megismertetjük a termékeinket, ezáltal új értékesítési csatornához is jutunk. Mi olyan társvállalkozást kerestünk, ami hasonló célcsoportot céloz meg, esetünkben ez a kisgyermekes anyukák, illetve aminek az üzlethelyisége a belvárosban, egy frekventált helyet található

– mondta el Giret Fruzsina, a Cseppke egyik tulajdonosa.

Attól sem kell azonban félni, ha teljesen más profilú a két vállalkozás. Ezt bizonyítja a bőrtáskakészítő workshopokat sikerre vivő Mittersisters és a Zimek Pálinka Manufaktúra társulása. „Mi kifejezetten más profilú céget kerestünk, az viszont fontos volt, hogy a két márka célcsoportja hasonló legyen, hiszen így tudjuk a legtöbbet kihozni az együttműködésből. A Carly's Gin Tonic italnak köszönhetően a vendégeink egy komplex élményben vehetnek részt, hiszen a kreatív program egy baráti koktélozással párosulhat” – mondta el Mitter Anna Róza, a Mittersisters alapítója.

„Véleményünk szerint sokkal jobb összhang jön létre, ha különböző profilú cégek társulnak. Egyrészt nem lehetünk egymás versenytársai, így elkerülhetők az ebből fakadó konfliktusok. Másrészt, a másik fél külső szemlélőként olyan ötletet tud behozni, amire a mindennapi üzletmenetben mi nem is gondolnánk” – tette hozzá Beliczay Zsolt, a Zimek Pálinka Manufaktúra ügyvezetője.