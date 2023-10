Indul a kőkemény őszi NAV-razzia Magyarországon: itt állnak lesben az ellenőrök októberben

Októberben az eddigi bejelentések alapján többek között vendéglátóhelyek, bútorboltok, virágboltok, építőanyag-kereskedések és tüzépek kerülhetnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal célkeresztjébe. Az Adótraffipax oldal alapján az is tudható, mogy hol, mikor és milyen vállalkozásoknál várhatók ellenőrzések. Mutatjuk, hogy nyár végén és szeptember elején hol bukkanhatnak fel jó eséllyel az ellenőrök.

A NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a DiningCity Országos Étteremhéten, 2023. október 5. és 15. között ellenőrzik az éttermeket és vendéglátóhelyeket. A revizorok a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, valamint az online pénztárgépek használatát vizsgálják.

A NAV Pest Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023. szeptember 11. és október 15. között a távol-keleti termékek árusítóit ellenőrzik. A revizorok főként a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az online pénztárgéppel kapcsolatos szabályok betartását vizsgálják.

A NAV Bács-Kiskun Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023. október 9. és 15. között Kiskunfélegyházán, 2023. október 19-én (csütörtökön) Madarason, Katymáron, 2023. október 9. és 22. között a vármegye területén a bútorboltokban ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét és az alkalmazottak bejelentését.

A NAV baranyai munkatársai október 9. és 15. között hétfőn Pécsett a Rákóczi úti üzleteket, szerdán Magyarszéken és Óbányán a vendéglátóhelyeket, csütörtökön pedig Pécsett a műszaki outlet-boltokat ellenőrzik. Az ellenőrök vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is. A vármegye építkezésein a hét bármely napján megjelenhetnek a hivatal munkatársai, ahol a dolgozók bejelentését, és a foglalkoztatás egyéb szabályainak a betartását vizsgálják.

A NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023. október 9. és 13. között a vendéglátóhelyeken és a jövedéki kiskereskedőknél vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az alkalmazottak bejelentését, valamint a jövedéki szabályok betartását.

A NAV Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023. októberben a koszorút, virágot, mécsest forgalmazó vármegyei vállalkozásoknál ellenőrzik a nyugta- és számlaadást és a foglalkoztatás szabályszerűségét.

A NAV Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága október hónapban is a megye területén lévő Tüzép telepeket, az Építőipari-, építőanyag-kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásokat és a jövedéki kiskereskedőket ellenőrzi. A revizorok a számla- és nyugtaadást, az alkalmazottak bejelentését, az online pénztárgépek üzemeltetését és a jövedéki termékek eredetét, azok jogos birtoklását vizsgálják. A megye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást. A hét valamennyi napján, a megye egyéb településein is végezhetnek ellenőrzéseket.

A NAV Nógrád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága 2023. október 9. és 13. között az alábbiak szerint tervez helyszíni ellenőrzéseket:

október 9. (hétfő) Rétsági járás,

október 10. (kedd) Pásztó járás,

október 11. (szerda) Balassagyarmati járás,

október 12. (csütörtök) Salgótarjáni járás,

október 13. (péntek) Bátonyterenyei járás.

A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják az építőanyag-kereskedőknél. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, illetőleg a megfelelő áfakulcs használatát. Fentieken túl az adóellenőrök a hét valamennyi napján a vármegye egyéb területein is végezhetnek vizsgálatokat.

A NAV Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága 2023. október 2. és 16. között az alábbi helyszíneken ellenőriz: jövedéki kiskereskedőknél a jövedéki termékek eredetét, a birtoklás jogszerűségét; automatáknál, az üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok betartását; és építkezéseken a foglalkoztatás jogszerűségét. A közzétett információk nem zárják ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.

A NAV Tolna Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023. október 9. és 13. között a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, a jövedéki szabályok betartását és az árukészletek eredetét. Az ellenőrzések várható helyszínei:

2023.10.09. - Tolna

2023.10.10. - Paks

2023.10.11. - Dombóvár

2023.10.12. - Tamási

2023.10.13. - Decs

A NAV Veszprém Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2023. október 9. és 13. között az alábbi járásokban ellenőrzik az építőanyag-kereskedéseket, valamint a tüzelőanyag értékesítésével foglalkozó vállalkozásokat:

október 9. (hétfő) Várpalota,

október 10. (kedd) Pápa,

október 11. (szerda) Veszprém,

október 12. (csütörtök) Tapolca,

október 13. (péntek) Veszprém.

A revizorok a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, valamint az online pénztárgépek megfelelő használatát vizsgálják. A közzétett információk nem zárják ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.