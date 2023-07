Kiderült a nagy Cvekedli-titok: így szakított nagyot két magyar vendéglátós a hazaköltözésen

Kevesen tudják, hogy a cvekedli, az valójában káposztás tészta. Nyíregyháza szívében most ezen a néven jött létre különleges "tésztázó", ami a hagyományos magyar recepteket újragondolva, modern stílusban, különleges ízvilággal kínálja számunkra a jól ismert, magyaros tészta ételeket. A HelloVidék most a tésztabár egyik tulajdonosával beszéltetett az alapításról, illetve az azt megelőző évekről.

Már nagyon korán megfogalmazódott bennünk, hogy egy szép napon, ha meglesz hozzá a megfelelő tudásunk – amit nagyon fontosnak tartok, hogy ez meglegyen, mielőtt valaki belevág egy ilyen vállalkozásba –, akkor elindítunk egy sajátot. Ez nagyon sok ember szájából elhangzik, de más ezt elgondolni és más ezt a gyakorlatban megvalósítani - árulta el a HelloVidéknek Gabulya Eric Sebastian.

A tudás megszerzése volt számunkra a legfontosabb, és a legjobb helyeken akartunk tanulni. A Gerbeaud Házban is végigjártam az összes szekciót, egyre feljebb lépve a ranglétrán, az Onix étteremben is, Széll Tamással és Szung Szabinával, a hosszú londoni évek után pedig mindenféleképpen szerettem volna eljutni Torontóba is, hogy a tengerentúlon is kipróbáljam magam - folytatta a vendéglátós.

