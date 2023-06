Így szerezheted meg az első 100 vevőd

Egy új vállalkozás indítása vagy egy új termék bevezetése mindig izgalmas, de ugyanakkor kihívásokkal teli időszakot jelent az üzleti életben. Az egyik legnagyobb nehézség, amivel a vállalkozások induláskor szembesülnek, az az első vevők megszerzésének folyamata.

Sosem volt ennyire nehéz meggyőzni egy vásárlót

Különösen nehéz helyzetbe kerülnek a napjainkban induló projektek, hiszen a trendek azt mutatják, hogy az online világban is egyre kritikusabbak az emberek az ismeretlen felé. Mindez azt jelenti, hogy ügyfélvélemények vagy referenciák nélkül szinte lehetetlen bizalmat kialakítani és az erős zajban már azért is meg kell küzdeni, hogy a leendő vásárlók akár pár másodpercnyi figyelmet szenteljenek a termékünkre.

A vevőszerzés új hulláma lehet

A közösségi finanszírozás fogalma egyre ismertebb szerte a világban. A közösségi finanszírozás lényege, hogy a vásárló már azelőtt megvásárol egy terméket vagy szolgáltatást, hogy az megvalósult volna, így támogatva annak létrejöttét. A lehetőség tavaly óta széles körben Magyarországon is elérhető vált a Brancs nevű platform indulásával és úgy tűnik egyre több hazai vásárló szavaz neki bizalmat, így rengeteg induló projektnek lehetőséget biztosítva a vevőszerzésre.

Nincs titkos recept a sikerre, de vannak hibák, amiket elkövethetsz induláskor

A Brancs most egy ingyenes webinárt szervez, amiben összegyűjti az elmúlt év tapasztalatait az első vevők szerzéséről és bemutatja, mik azok a hibák, amiket mindenképpen érdemes elkerülni. A webináron arról is szó lesz mi az a közösségi finanszírozás, sőt egy a Cápák Között műsorban is sikeresen szerepelt projekt a teljes útját mutatja majd be, példaként segítve bármilyen induló céget. A webinár bár ingyenes, de jelentkezéshez kötött. Regisztrálni a Brancs oldalán tud az első 150 érdeklődő, legkésőbb június 12-ig.