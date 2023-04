Rekordidő alatt lett sikeres a magyar filmkampány: közösségi finanszírozásból rajtolhat hamarosan

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Mindössze 10 munkanap alatt már a 80%-a összejött a Brancs platformján indított közösségi kampánynak, amely a ONE MORE LIKE játékfilm létrehozására indult. Több, mint 30 ember szállt be abba a kezdeményezésbe, amely a Z-generációt érintő „Social Sex” útvesztőjéről szóló játékfilm. A ONE MORE LIKE-ban – melynek az ismert sorozatszínész, Gombos Krisztián a főszereplője – őszintén és tabuk nélkül mutatják be az alkotók a social média világában zajló szexuális tartalomkészítés világát és annak nem látható veszélyeit.

A One more like filmalkotás célja egy korjelenség ábrázolása, az ítéletalkotás nélküli kérdésfeltevések kreatív módja. A film azt a témát feszegeti, hogy egy fiatal fiú miért dönt úgy, hogy egy számára ezidáig ismeretlen Social Media platformra keveredve ott bármi áron bevételi forrást, vagy éppen népszerűséget szerezzen. A főszereplő olyan tartalomgyártási cunamiba keveredik, amely végül gyökerestül változtatja meg az életét és később eredeti személyiségét is. S bár a könnyűnek tűnő élet és sok pénz lehetősége vonzó és kecsegtető, a sorozatos bizonytalan döntések okán kialakuló drámai végkifejlet elkerülhetetlen. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A sikeres kampány elérését követően megkezdődhet a ONE MORE LIKE film gyártási előkészítése, és a tervezett június-július hónapban már le is foroghat a film, hogy legkésőbb 2024 februárjában bemutatásra kerülhessen. Érdemes azonban továbbiakban is támogatni a filmet, mert a BRANCS vásárlói már 2023 telén hozzáférhetnek majd a filmhez premier előtti státuszban. Nagyon boldog vagyok, hogy ennyire sikeres a kampány és hogy sikerül megláttatni az emberekkel, hogy igenis ez egy fontos és aktuális téma, amivel foglalkozni kell. Nagyon hálás vagyok az eddigi támogatóinknak, és KÖSZÖNJÜK, hogy hittek bennünk és hisznek a filmben és annak létjogosultságában. Most még lehet csatlakozni a kampányhoz, aki szeretne, várjuk szeretettel közösségi filmünkbe, hogy együttesen alkossuk meg ezt a nem mindennapi filmet, hiszen a kampány célösszege túl is teljesíthető. Bíztatok mindenkit arra, hogy legyen részese a projektnek, akár két online mozijegy megvásárlásával, akár, ha teheti stábtagként vagy producerként. A további támogatásokból lehetőség van arra, hogy még jobb technikai minőség mellett, több helyszínt és izgalmasabb cselekményeket forgassunk a filmbe, amely növelheti a kész alkotás színvonalát. Kérjük, aki teheti, csatlakozzon és vigyünk együtt fényt ezzel a filmmel a labirintusba – mondta el Pálfai Károly, író-rendező

Címlapkép: Getty Images

