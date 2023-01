Egyre nagyobb bajban vannak a magyar cégek: ez lehet az egyetlen kiút a katasztrófából?

Akár a pénzügyeink kezeléséről, akár egy számlakifizetésről van szó, hozzászoktunk a gyorsasághoz, a hatékonysághoz, a kényelemhez és a biztonsághoz. Ugyanez nem mindig mondható el a kisvállalkozások mindennapjairól, pedig a pénz gyors és biztonságos kezelésének képessége elengedhetetlen a sikerhez. Szerencsére a digitális innováció egyre inkább csökkenti ezt a problémát.

A kis- és középvállalkozások számára a digitalizáció gyorsabb és biztonságosabb fizetéskezelést eredményez, egyben jelentősen átformálja a vállalkozások üzleti tevékenységének felépítését és működését. A globális színtérhez hasonlóan a magyargazdaság gerincét is kisvállalkozások alkotják – az összes vállalkozás 99,9%-át, illetve a foglalkoztatás több mint 70%-át teszik ki világszerte. Magyarországon is hasonló arányt képviselnek, az összes vállalkozás 99,9%-a kkv, a foglalkoztatás 72 %-ért felelnek. A Visának pedig az egyik fontos célja, hogy sokrétűen támogassa ezt a vállalkozói szegmenst.

A kisvállalkozásoknak 2023-ban a bizonytalan gazdasági környezet veszélyeinek és lehetőségeinek sűrűjében kell kiigazodniuk, ebben segítheti őket, hogy az üzleti pénzügyek területén egyre több, a lakossági ügyfeleknél már működő technológia válik elérhetővé. Az év elején öt olyan trendre szeretnék felhívni a figyelmet a Visa szakértői, amelyek kulcsfontosságúak lesznek a kisvállalkozások számára 2023-ban.

A rugalmasság lesz a kulcs a bizonytalanság (újabb) évében

2022-hez hasonlóan 2023-ban is kihívást jelent majd a magas infláció, a munkaerőhiány és az ellátási lánc minden vállalkozás, köztük a kkv-k számára is. A kkv-knak agilisnak kell lenniük a siker érdekében. A Visa kutatása szerint a megkérdezett kisvállalati vezetők 86%-a a gazdasági bizonytalanságot nevezi meg az egyik leggyakoribb stresszfaktornak. A felhőalapú számítástechnika, a mesterséges intelligencia (AI) és a digitális pénzügyi eszközök segíthetnek a kkv-knak eligazodni a folyamatos bizonytalanságban. Ha ez távolinak is hangzik, a legújabb kutatás szerint a megkérdezett kisvállalati vezetők 44%-a már integrálja a mesterséges intelligenciát, éppen készül rá, vagy szorosan követi a trendeket. Az olyan újszerű megoldások, mint a ChatGPT AI alkalmazása a kisebb vállalkozások esetén is komoly előnyt jelenthet a jövőben, bár ez a folyamat még korai stádiumban jár. Ha az ilyen megoldások integrálása bonyolultnak tűnik, érdemes megjegyezni, hogy a kisvállalkozások támogatására szakosodott fizetési közvetítő cégek sokat segíthetnek a kihívások sikeres leküzdésében, és a problémák leegyszerűsítésében.

A kisvállalkozások a szívekre hatva nyerhetik meg a tehetségekért folytatott háborút

A kisvállalkozásoknak alapvető hátrányai vannak, amikor a kimagasló tehetségek megnyeréséről van szó: hiányzik a vállalati edzőterem vagy parkoló, vagy éppen az ingyenes étkezést kínáló kantin, azonban más módon is fel lehet venni a kesztyűt. Jobb munka-magánélet egyensúlyt biztosíthatnak a munkavállalóknak, valamint erősebben támogathatják őket a személyes céljaik elérésében - két olyan jellemző, amely a Gallup felmérése szerint majdnem olyan fontos a potenciális munkavállalók számára, mint a fizetés és a juttatások1.

A kis- és középvállalkozások számára javasolt út, hogy a potenciális munkaerővel való érintkezés minden pontján - weboldal, közösségi média, marketinganyag – az értékeiket tükröző, személyes és szakmai szempontból ishiteles élményt nyújtsanak. Az ügyfelek beszámolói és az alkalmazottak történetei például segítenek abban, hogy a kkv-k megkülönböztessék magukat kis és nagy versenytársaiktól2, valamint vonzóvá váljanak a munkát kereső tehetségek számára.

A digitális szakadék megszűnése továbbra is a kkv-k versenyképességének motorja lesz

A Világgazdasági Fórum előrejelzése szerint ebben az évtizedben az újonnan létrehozott érték 70%-a digitálisan támogatott technológiákon alapul majd3. Mivel a megélhetést és a jóllétet egyre inkább a digitális gazdaságban való részvétel határozza meg, ez a gyors átmenet mindenki számára lehetőséget biztosíthat az egész világon. A kisvállalkozásokat is be kell vonni ebbe a folyamatba, hogy az emberek kényelmesen, egyszerűen és biztonságosan tudjanak fizetni, valamint a vállalkozások új ügyfeleket érjenek el, hatékonyabban működjenek és növekedjenek.

Ez a vállalkozások ellenálló képességét is növeli, legyen szó gazdasági visszaesésről, vagy olyan külső sokkhatásról, mint egy világjárvány. A 2020-as COVID járvány első napjaiban a Visa azt a célt tűzte ki, hogy 2023 végéig 50 millió kis- és mikrovállalkozást támogat a digitális átállásban a növekedés újraindításáért. 2023 januárjára a Visa már több mint 40 millió vállalkozásnak segített a digitális transzformációban4.

A kis- és középvállalkozásoknak kiemelt kérdésként kell kezelniük a bizalmat és a biztonságot

A kisvállalkozások – mivel közvetlenebbek és elérhetőbbek, mint nagyobb vetélytársaik - a legmegbízhatóbb szervezetek közé tartoznak az Amerikai Egyesült Államokban. Egy Gallup-felmérés szerint a megkérdezettek 68%-a kisvállalkozásokat megbízhatónak minősítette szemben a nagyvállalatok 17%-ával5. A bizalom azonban törékeny és tenni kell érte. A biztonsági hiányosságok tartós következményekkel járhatnak egy vállalkozásra nézve, és sebezhetőnek vélt helyzetük miatt a kisvállalkozások jelentősen nagyobb kockázatnak vannak kitéve a kibertámadások szempontjából.

Saját maguk és ügyfeleik védelme érdekében a kis- és középvállalkozásoknak prioritásként kell kezelniük a megfelelő biztonsági technológia alkalmazását. A tokenizált fizetések és az olyan iparági szabványok, mint például az EMV®3-D Secure, segíthetnek a csalások csökkentésében az online és a fizikai értékesítési pontokon biztonságosabb fizetési környezetet kialakítva.

A digitalizálás 360 fokos megközelítése kulcsfontosságú lesz a kkv-k számára

A digitális kereskedelem előnyeinek teljes körű kiaknázása érdekében ugyanolyan fontos, hogy egy kisvállalkozás miképp fizeti ki az eladóit, beszállítóit és partnereit, mint az ahogyan a vevők tranzakcióit kezeli. Bár a fogyasztók fizetési módjai kapnak sokszor prioritást, de mindeközben a digitális megoldások megkönnyítik a kisvállalkozásokkal együttműködő külső partnerek felé történő kifizetések automatizálását és nyomon követését. A kkv-k továbbra is az e-kereskedelemre és az online fizetésekre fognak koncentrálni, de egyben nagyobb hangsúlyt fektetnek majd a pénzügyi eszközök és alkalmazások felhasználására is, amelyek többek között a tervezésben, a pénzforgalomban, a költségvetés készítésében, a kiadások nyomon követésében és az adóügyekben segíthetnek. Ahogy ezeket az alkalmazásokat integrálják, a kisvállalkozók egyre inkább képesek lesznek „félkézzel” irányítani vállalkozásaikat.

A Visa világszerte több mint 80 millió kereskedőhelyen tette elérhetővé a digitális fizetéseket, hosszú távon és kitartóan elkötelezett a kisvállalkozások támogatása mellett. Bár az előttünk álló év kiszámíthatatlannak tűnik, mégis egyértelműnek érezzük, hogy a kisvállalkozások számára számos lehetőség nyílik növekedésre, valamint működésük rugalmasságának fejlesztésére 2023-ban.