Ezt rengeteg vállalkozó rontja el: pedig ma fontosabb figyelni rá, mint valaha

A mai változékony és volatilis gazdasági környezetben a vállalatok legnagyobb kihívása annak megértése, hogyan tarthatják meg versenyelőnyüket, és hogyan juttathatják szolgáltatásaikat ugyanolyan gyorsan a piacra, mint korábban. Példátlan időket élünk, egy dolog azonban nem változott ebben a környezetben: a minőségbiztosítás és kockázatkezelés fontossága – áll a Deloitte legfrissebb jelentésében.

A Deloitte 224 informatikai vezetői pozíciót betöltő felsővezetőt kérdezett meg különböző iparágakban a minőségbiztosítás megközelítéséről. A válaszadók mindegyike felsővezetői pozíciót töltött be: 43% IT felsővezetői, 26% C-suite, 24% szenior igazgató vagy igazgató, 8% pedig alelnöki pozícióban van. A válaszadók legalább 500 millió dolláros éves bevétellel rendelkező szervezeteket képviseltek: 42%-uk 500 millió dollártól 4,9 milliárd dollárig terjedő éves bevétellel rendelkező szervezetekből, 58%-uk pedig 5 milliárd dollárnál nagyobb éves bevétellel rendelkező szervezetekből.

A teljes alkalmazás tesztelési kiadásokat befolyásoló tényezők közül a válaszadók az új technológiákat (60%), a tesztelési környezet kihívásainak fokozódását (58%), valamint a hardver- és eszközigényeket (41%) jelölték meg első háromként. Komoly befolyásoló tényezőként jelentkezik még a tesztelés hatékonyságának hiánya és a kézi tesztelés túlzott előtérbe helyezése is – mindkettőt a vezetők 38%-a jelölte meg.

A tesztelési környezet kihívásait részletesebben vizsgálva a válaszadók elmondták, hogy a korlátozott automatizálás (56%), az egymással versengő prioritások és folyamatok (51%) és a tesztelési folyamatok érettsége (50%) okoz leggyakrabban fejtörést. Komoly kihívást jelentenek még a vezetők szerint az erőforrás-készlet (41%), a költségek (37%) és az időbeli korlátok (36%) is. Nem ekkora súlyban, de a folyamatokban betöltött szerepe miatt így is igen magas, 19%-os arányban szerepelt még a kihívásoknál a felelősségvállalás hiánya is.

Egyértelműen az a kép bontakozik ki, hogy a gazdasági és piaci környezet által indukált, gyors válaszokat kikövetelő környezetben a vezetők szeretnének egy lépést hátralépni, újragondolni és ésszerűsíteni a tesztelési gyakorlatukat annak érdekében, hogy a legtöbbet hozhassák ki a gyorsan megjelenő szoftverfejlesztési lehetőségekből és legújabb beruházásaikból. Ezt úgy lehet elérni, hogy az egyes főbb területeken belül megvizsgáljuk, mely tényezők hatnak leginkább a minőségbiztosításra és a kockázatkezelésre

– mondta Szász Beáta, a Deloitte technológiai tanácsadás üzletágának szenior tanácsadója.