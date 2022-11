Távolról sincs vége az áremelésnek: folytatódik a drágulás a magyar fodrászoknál

Azért, hogy átfogó képet kapjanak a fodrászati szolgáltatások áráról, Fodrászinfó anonim kérdőívet készített, melyet 1097 fodrász töltött ki. Az összesítést követően a válaszokból az is kiolvasható, mekkora a szakadék a fővárosi és a vidéki szalonok árképzése között, illetve arra is fény derült, mennyire telítettek a szalonok és melyik az a szolgáltatástípus, mely a legmagasabban árazott.

Ha külső szemmel tekintünk a fodrászatra, akkor hajlamosak lehetünk az túlzott leegyszerűsítésre. Így tehát ha szeretnénk megtudni a fodrászati szolgáltatások árát, esetleg területi vagy akár régiós/országonkénti összehasonlítást tennénk, akkor minden esetben a hajvágás árát vesszük alapul.

Egy 2021-es NetCredit által, 102 ország megkérdezésével készített nemzetközi kutatás szerint a világon összességében Dániában a legdrágább a hajvágás, az átlagár 75,20 dollár. Szintén Dániában a legdrágább a női hajvágás, 102,20 dollár, míg a férfiak legdrágább frizurája átlagára Norvégiában 64,50 dollár. A legnagyobb nemek közötti árkülönbség arányaiban Nigériában van, ahol egy nőnek a férfi hajvágás árának 634%-át kell kifizetnie.

A legnagyobb nemek közötti különbség dollárban kifejezve Angliában van, ahol egy női hajvágás 58,97 dollárral kerül többe, mint egy férfié. A legolcsóbb hajvágás átlagára a nemek között Argentínában 5,24 dollár.

Magyarországon a férfi hajvágás átlagára 13,92 dollár, míg a női hajvágásé 22,72 dollár.

A fodrászinfó felmérése szerint az 1097 fodrász válaszaiból elmondható az, hogy Magyarország árazás tekintetében abszolút főváros központú, tehát a legmagasabb árak átlagosan Budapesten vannak e szektorban. (A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a válaszadók túlnyomó része, 24,8%-a budapesti.) Ami meglepő lehet, hogy a legmagasabban árazott szolgáltatás átlagosan a hajegyenesítés. Vagyis a balayage átlagára is alacsonyabb a hajegyenesítés átlagáránál.

Mint kiemelték a válaszadók, a hajegyenesítés kevesebb szalonban van jelen, ahol viszont igen, ott magasabb átlagáron kerül értékesítésre. Ami azt is jelentheti, hogy az árazása átgondolt és minden tényezőt figyelembe vesz a rezsitől a munkaórán át az anyagárig. Ezzel szemben pedig vegyük a balayage-t, (ami minden régióban megtalálható), ennek a műveletnek az átlagára országos szinten 12.700 és 33.100 Ft között mozog. Így tehát a legalacsonyabb átlagár egy balayage esetében 12.700 forint, ami jelenlegi viszonyokat tekintve – ha csak a termékek beszerzési árát és a rezsiköltségeket nézzük, – kérdéseket vet fel, hogy a munkadíj és a nyereség hogyan került kalkulálásra (hogy a továbbképzést már ne is említsük).

A rövid női hajvágás átlagára vidéken 3.500-5.300 forint között van, míg Budapesten 6.400-6.700 forint. Ugyanez a számpár hosszú haj esetén vidéken 4.500-7.000 forint, és Budapesten 8.100-8.600 forint között alakul.

Ha a férfi hajvágást nézzük, akkor 2.200-3.600 forint a hajvágás átlagára vidéken, míg Budapesten 4.000-4.500 forint. A fodrászati szolgáltatások ára az ár szerint növekvő sorrendben így alakul: férfi hajvágás, női hajvágás, tőfestés, göndörítés, teljes festés, menyasszonyi frizura, szőkítés, balayage, hajegyenesítés. Magyarországon átlagban a legkevesebbet a férfi hajvágásért, a legtöbbet a hajegyenesítésért kell fizetni. Fontos megjegyezni, hogy a felmérésben nem szerepelt a póthaj felrakása, melynek ára nagy mértékben függ a felrakott pótrész árazásától is.

Fodrászatok telítettsége árlistájuk függvényében

Az ár önmagában nem határozza meg azt, hogy mennyire telített a fodrász naptára. Azt fontos kiemelni, hogy mi ebben a kérdőívben csak annyit kérdeztek, hogy mennyire telített a napló, és azt nem kérdeztük, hogy az illető szeretné-e, hogy telítettebb legyen.

Felmérésükben kitértünk arra is, hogy megkérdezzük a fodrászokat a 2022-es áremelésről. Többségük egyszer, de egy nagy részük akár kétszer is emel (vagy már emelt) idén árat. Világosan látszik, hogy a háború és minden egyéb tényező hatására drasztikusan emelkedő árakat a piac is lekövette. Összességében az látható, hogy a fodrász szakágban 10-20% áremelkedés tapasztalható 2022-ben, amivel együtt az új ár még mindig nem éri el azt az összeget, amit Nyugat-Európában elkérnek egy fodrászati szolgáltatásért.