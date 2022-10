Durva áremelés jöhet a fodrászoknál is: lassan luxus lesz Magyarországon hajat vágatni

A szépségipari szakemberek kénytelenek árat emelni az elszálló költségeik miatt: nem csak a rezsi, de az alapanyagok ára is durván megdrágult az utóbbi időben.

Korábban már mi is írtunk arról, hogy egyre több fodrász, kozmetikus kénytelen árat emelni, hiszen alig álltak talpra a koronavírus miatti lezárások után, nem tarthatott sokáig a fellendülés. Jelenleg ugyanis sokakat érint a kata adózási rend megváltoztatása, sőt a rezsi növekedése, és az infláció is betesz ennek a szektornak.

A KSH adatai alapján jelenleg egy férfi hajvágás szeptemberben 2780 forintba került, míg a női hosszú haj mosása, vágása, szárítása 5 390 forintba került. A férfi hajvágás 2019-ben még csak átlagosan 2080 forintba került, 2020-ra 2170 forintra emelkedett, 2021-re 2310 forint volt átlagosan egy férfi hajvágás idén szeptemberben pedig 2780 forintra ugrott ennek ára. Így elmondható, hogy a 2019-es árakhoz képest mintegy 33 százalékos emelkedésről beszélhetünk, a 2021-es évhez képest pedig csaknem 20 százalékos a fodrászdrágulás.

A hölgyek ennél sokkal rosszabbul járnak, hiszen a hosszú haj vágása,mosása és szárítása már 2019-ben is átlagosan 4070 forintba került. 2020-ra ez 4260 forintra drágult, 2021-re 4550 forintra, majd idén szeptemberben a női hosszú haj vágása,mosása és szárítása átlagosan 5390 forintba került. A női hajvágás tekintetében a 2019-es árakhoz képest 32 százalékos növekedést produkált az idei év, a tavalyi árakhoz képest 18 százalékkal emelkedett a női hajvágás ára. A KSH adatai alapján az előző évhez képest idén körülbelül 18-20 százalékos drágulás történt, ami elég nagy ugrás az előző évek körülbelül 5 százalékos emelkedési tendenciáihoz képest.

Természetesen az árak attól is függnek, hogy hol készül a frizura. Júniusban összeszedtük a budapesti fodrász szalonok árlistáját, és bizony van, ahol még ennél többet is elkérhetnek egy-egy hajvágásért. A Zsidró Hajszalonokban egy női hajvágás 6700-9800 forint között, a női hajszárítás 4500-7000, míg az alkalmi frizura elkészítése 7500-10 000 forintba kerül. Egy hajfestés mosással és szárítással azonban akár 40 000 forintba is kerülhet. A férfi hajvágás 3500-6000 forint.

A Hajas hajstúdió árai is hasonlóak, itt egy női hajvágás 8 890 forintnál kezdődik, míg a férfi valamivel olcsóbb, 7 990 forinttól. A hajfestés itt is sokba kerül, 8 000 forinttól kezdődnek az árak. A valamivel olcsóbb, franchise-ban működő BioHair Studio szalonokban a női hajvágás 4 500 forintnál kezdődik, míg a férfi 3 790 forintnál indul. A hajfestés itt is drága mulatság, egy átlagos hajfestés 6 9990 forint, míg egy extrább, ombre fazon akár 22 ezer forintba is kerülhet.

Kénytelenek lesznek emelni

Azonban a folyamatosan növekvő infláció mellett a fodrászkellékek árai is drágulnak, ráadásul az energiaköltségek is nagy terhet rónak a szalonokra. Hansági Dorottya, a fodrászinfo.com főszerkesztője kérdésünkre elmondta, hogy a mostani gazdasági változások alapjaiban érintik a fodrászatokat.

Áremelésre nem csak hogy sor kerül majd, hanem az már év közben, még a bejelentések előtt elkezdődött. A háború és minden egyéb tényező hatására drasztikusan emelkedő árakat a piac is lekövette. Összességében azt látjuk, hogy a fodrász szakágban 10-20% áremelkedés tapasztalható 2022-ben, ami még mindig nem éri el azt az összeget, amit Nyugat-Európában elkérnek egy fodrászati szolgáltatásért

- fejtette ki Hansági Dorottya. Mint mondta, ennek ellenére elbocsátásokra nem kell számítani, hiszen az elbocsátás nagyon speciális ezen a szakterületen, itt is óriási a szakemberhiány. Mint mondta, a szalonok féltve őrzik a megbízható, és megfelelő munkaerőt.

Költségmegtakarítás címszóval a szalonok az extra szolgáltatásokért kénytelenek kevesebbet fizetni, így fodrász szakembereket nem küldenek el, de például a külső feladatok (pl. marketing, közösségi média) ellátásáért felelős munkatársakat küldik el, extra tevékenységek kerülnek elhalasztásra (pl. külföldi szakmai utak, kollekciófotózások, csapatépítő programok)

- tette hozzá. A rezsi emelkedése, mint mondta, pont annyira érinti a szalonokat, mint a többi szakág dolgozóit. Ennek ellenére további áremelésre mindenképp számítani kell.

A Fodrászinfó anonim kérdőívéből (melyet 1097 fodrász szakember töltött ki), erre egészen pontos választ kaptunk. A megkérdezettek 42,5 %-a 10%-os, 24%-uk 15%-os áremelést eszközölt a szolgáltatásainál. És a korábbiaktól teljesen eltérő módon a megkérdezett fodrászok több mint fele (55%) két áremelést tervez idén, ami eddig jellemzően egyszeri és év eleji volt

- mondta Hansági Dorottya. A kialakult helyzet miatt azonban a szektorban várhatóak lesznek bezárások és elbocsátások is.

Ez most egy nagyon terhelt időszak mindenki számára, amiben nem csak a fodrászok kitartása és önmaguk, illetve a szalonok fejlesztése a fontos, hanem az is, hogy a kialakult helyzethez megfelelően és gyorsan tudjunk adaptálódni. Aki erre nem lesz képes, egészen biztosan vendégkört fog veszíteni, ami a legdrasztikusabb esetben üzletek bezárásához is vezethet

- mondta a fodrászlap főszerkesztője.

Hajas László, mesterfodrász is válaszolt kérdéseinkre. Mint mondta, szalonjaiban inkább az áramra támaszkodnak, inkább azoknak lesz kihívás a számlák fizetése, akik gázt is használnak.

Bár a számlák még nem érkeztek meg, mi nem számítunk nagy meglepetésre, hiszen szerencsére minden árammal működik. Azonban a kialakult helyzet miatt biztos hogy hozzá kell nyúlni az árakhoz, egy olyan 10 százalékos emelésre számíthatunk fodrászatok terén. Bezárásokra azonban nem. Az abszolút nyertes az, aki árammal működik,és nem gázzal

- tette hozzá lapunknak Hajas László, mesterfodrász.