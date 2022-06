Horror árak Hajasnál, Zsidrónál: nagyot kaszáltak a magyar sztárfodrászok

A tavalyi évben már nem zavarta semmi a hajszalonok működését, ez meg is látszódik az eredményeken, ugyanis Budapest legmenőbb fodrászai több milliós bevételre tettek szert. Hajas Laci és Zsidró Tamás is tekintélyes összeget könyvelhetett el nyereségként, az előző évhez képest mindkét sztárfodrász szinte megduplázta a bevételeit.

A tavalyi évet már nem zavarta meg semmilyen bezárás, így a hajszalonok is teljes gőzzel működhettek. Ennek meg is volt az eredménye, ugyanis nagy profittal zárhatták az évet Budapest legmenőbb szalonjai. A franchise-ban működő BioHair azonban már nem volt ilyen szerencsés.

Zsidró Tamás hajszalonja 2020-ban 74,2 millió forint bevételt hozott, ezt 2021-ben megnövelte, már 91 millió 177 ezer forintra. A friss beszmoló szerint a Zsidró Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szalon 2021-ben 30 millió 734 ezer forint adózott eredményt termelt. A csatolt dokumentum alapján a sztárfodrász tavaly nem vett ki osztalékot a cégből. Nem meglepő, hogy jól megy az üzlet, a honlap alapján egy női hajvágás 6700-9800 forint között, a női hajszárítás 4500-7000,míg az alkalmi frizura elkészítése 7500-10 000 forintba kerül. Egy hajfestés mosással és szárítással azonban akár 40 000 forintba is kerülhet. A férfi hajvágás 3500-6000 forint.

Hajas Laci sem panaszkodhat, ő is sikeres üzleti évet zárt. 2020-ban a fodrász nettó bevétele több, mint 623 millió volt, míg 2021-ben már 656 millió 384 ezer bevételre tett szert. A Hajas Fodrász és Kozmetikai Kereskedelmi Korlátolt felelősségű Társaság személyi jellegű ráfordításokra, amibe többek között a munkaerő költsége is beletartozik, 187 millió forintot költött a cég. A 2020-as évhez képest azonban mégis valamivel kevesebb nyereséget könyvelt el a cég, 2020-ban 24 millió, míg 2021-ben mindössze 16 millió profitra tett szert a több üzletet is működtető Hajas hajstúdió, amelyet eredménytartalékba helyeztek. Az árak itt is változóak, de egy női hajvágás 8 890 forintnál kezdődik, míg a férfi valamivel olcsóbb, 7 990 forinttól. A hajfestés itt is sokba kerül, 8 000 forinttól kezdődnek az árak.

Nem minden szalon zárta az évet nyereséggel. A BioHair Studio 2020-ban még 442 millió 481 ezer forint nettó bevételre tett szert, amely 2021-re már csak 42 millió 844 ezer forint volt. A Perger és Binder BH 2010 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság személyjellegű ráfordításai is csökkentek, 2020-ban még 33 millió forintot, tavaly azonban mindössze 4 millió forintot tettek ezek ki. A hajszalon tavaly veszteséggel zárt, 5 170 forintnyi veszteséget könyvelt el. A szalonban egyébként a női hajvágás 4 500 forintnál kezdődik, míg a férfi 3 790 forintnál indul.A hajfestés itt is drága mulatság, egy átlagos hajfestés 6 9990 forint, míg egy extrább, ombre fazon akár 22 ezer forintba is kerülhet.