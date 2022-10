Nehéz világ vár a cégvezetőkre: maguk alatt is vágják a fát

A makro és mikrogazdasági trendek nem mindig esnek egybe a vállalatok tapasztalataival. A vállalatvezetők ráadásul nem csak a mindenkit sújtó általános bizonytalanság, hanem rövid és hosszútávú céljaik és érdekeik ütközése miatt is - derült ki Rózsai Rezső (vezérigazgató, KPMG) - a Portfolio Budapest Economic Forum 2022 rendezvényén tartott előadásán.

A makro és mikrogazdasági trendek nem mindig korrelálnak a vállalatok tapasztalataival és várakozásaival, mi utóbbiakra kerestük a válaszokat -kezdte Rózsai Rezső, a KPMG vezérigazgatója a cég közel1500 vezető megkérdezésével készült kutatásának ismertetését a Portfolio Budapest Economic Forum 2022 rendezvényén tartott előadásán.

Az általunk megkérdezett 1325 globális vezető általánosságban a geopolitikai feszültségek által dominált környezet ellenére is pozitívan vélekedik az előttünk álló 3 évvel kapcsolatban. Azonban nagyon sok stratégiát kell egyeztetni, lépést megtenni, hogy a terveiket meg is tudják valósítani. Egyfajta elszámoltatható kapitalizmus modell jöhet a válság után. Bár a covid átírta a válságról alkotott képünket, a most előttünk álló recessziós időszak nem ilyen lesz. Az alapvető recessziókezelési megoldások adottak. A különbség még az, hogy a covid soha nem látott szolidaritást indított el, a mostani válság pedig olyan polarizációt indított el, amire szintén rég volt példa - magyarázta Rózsai Rezső.

A recesszió mellett most rég nem látott hiánygazdaság is jöhet és a recesszió ellen bevethető eszközök egy része sem feltétlen fog működni, azonban ami a korábbi recessziókhoz képest még a covid által hozott újdonság, az a digitalizáció, ami nagy segítség lehet a helyzet kezelésében. A megkérdezett vállalatvezetők egyébként rövid, vagy középtávú recessziót várnak, amire érzésük szerint jól fel vannak készülve. Úgy gondolják ugyan, hogy hosszú távú céljaik megvalósításának a recesszió gátja lehet, de ez csak rövidtávú hatás lesz - ismertette a KPMG vezetője.

A 2022-es év utolsó negyedévének mérlegei, ha bele is futunk egy jelentősebb recesszióba, vélhetően pozitívak lesznek. Azonban a vezetők azt is látják, hogy a jövő év nem ilyen lesz, az már a konszolidációról fog szólni. Három sarokkő lesz, ami elhozhatja nekik a sikert. Ezek hiánya azonban olyan mértékű hátrányhelyzetet okozhat, ami korábban ismeretlen volt. Ilyen a digitalizáció. Ebben a témakörben a vállalatvezetők is látják, hogy mekkora potenciál van. A digitalizáció azonban magával vonzza problémaként a kiberkockázat növekedését is.

Rövidtávon azonban a vezetők állítják le a digitalizációs fejlesztéseket. 40 százalék már zárolt is digitalizációs büdzséket, 37 százalék pedig gondolkodik ezen, ami rémisztő szám.

-folytatta Rózsai Rezső.

Egy másik fontos prioritás a hozzáértő munkaerő megtartása. Itt is szembefeszülnek a hosszú távú célok a rövid távúakkal. A cégek jelentős részénél vezettek be ugyanis munkaerőfelvételi stopot és rengetegen készülnek leépítésekre, miközben a hosszú távú stratégia egyik alapja humán erőforrás. A harmadik sarokkő az ESG, mely nem csak zöld működésről szól, hanem súlyos anyagi vonzatai is vannak. Az ESG pedig nem csak az a E betűből áll. Vállalati szereplőként nem érdemes megfeledkezni a G-ről, de különösen az S-ről sem. A mai világban még azt ünnepeljük, aki az első, de hosszú távon azzal nyerünk nagyon, ha az utolsókat zárkóztatjuk fel - foglalta össze a vezérigazgató.