Itt a spórolás új receptje: súlyos milliókat takaríthatsz meg ezzel a magyar találmánnyal

A kis- és középvállalkozások többsége, ezen belül a középvállalatok közel kétharmada szerint a versenyképességük megőrzéséhez sokkal határozottabb lépéseket kell tenniük a digitalizáció irányába. A változásra azért is van szükség, mert a hazai KKV szektor viszonylagos lemaradásban van régiós versenytársaihoz képes a digitális transzformáció tekintetében. Több téren is elkezdhetünk nyitni a digitalizáció felé, főleg, hogy ezek az eszközök valóban segíthetik vállalatunk megítélését. A Brancs közösségi finanszírozási oldalon megjelenő Urilcard is ilyen eszköz, amely nem csak egy digitális névjegykártya, hanem marketing eszköz is- legalábbis ezt vallja róla Drabant Sebestyén, az Urilcard vezetője.

Pénzcentrum: Milyen Magyarországon a vállalkozásoknak a digitális felszereltsége?

Drabant Sebestyén: Ez cégfüggő, de eszközhasználatot tekintve pozitív az irány. Mi két éve indultunk el a piacon az Urilcarddal, és látható, hogy akkor mekkora volt az érdeklődés, és ez mostanra hova fejlődött. Persze ehhez hozzájárult az is, hogy mennyire reklámoznak egy-egy eszközt. Mi időközben sokat reklámoztuk a terméket, szolgáltatást, voltunk a Cápák Közöttben is, sok emberhez eljutott a hírünk, valamint a digitális névjegykártya használata is. A digitális eszközök használatának növekedése azonban abszolút pozitív irányt mutat, és növekszik.

A magyar vállalkozók mennyire nyitottak arra, hogy kipróbálják az innovációkat?

A digitalizáció legfontosabb alappillére az edukáció. Nyitottak a magyar vállalkozók erre, egyre többen értik meg ennek fontosságát, és vannak olyan cégek, ahol nagyon előrehaladottak gondolkodásban is, és digitalizációban is. Bár vannak olyanok, akik az elején zárkózottak, amikor innovációról van szó, azonban a betanítás, bemutatás sokat segíthet itt is, hiszen, ha megmutatjuk nekik, hogy mekkora potenciál van egy-egy eszközben, úgy nyitottabbak lesznek ők is.

Miért fontos a kisebb vállalkozásoknak is digitális platformokra költözni?

Rohamosan fejlődik a világ, a digitalizáció pedig úgy fejlődik, hogy ha nem vagyunk képben, akkor pillanatok alatt le tudunk maradni a versenytársaktól. Akár egyéni vállalkozóról van szó, akár kisebb vállalatról vagy nagyvállalatról, a versenytársaink biztosan elérhetőek valamilyen social media platformon, és amennyiben tartani akarjuk a lépést velük, egyszerűen elengedhetetlen, hogy a digitális térben is létezzünk. Induljunk ki abból, hogy valaki a szektorodban már biztosan hirdet az adott platformon, márpedig csak az lesz sikeres, akivel többször találkozik az ügyfél.

Egy jól megválasztott okoseszköz beépítése egy vállalat kommunikációjába tud arra hatni érdemben, hogy mekkora közönséget fog elérni?

Az online teret egyszerű marketingre használni.

A marketing legjobban megfogalmazott definíciója az, hogy tudd meg, mit akar a közönséged, és nyújtsd azt.

Mindig meg kell találnunk a célközönséget, és azt, hogy ki az, akinek a mi tevékenységünk, szolgáltatásunk szól, hiszen akkor lesz értelme, és haszna a marketing eszközöknek. Azonban, ha csak vakon szórjuk a levegőbe a hirdetéseket, az kidobott pénz. Fontos, hogy az online marketinget konzekvensen csináljuk, nem elég csak egyszer felkelteni valaki figyelmét, érdeklődését. Több cég esik abba a hibába, hogy kitesz egy hirdetést, és attól várja a csodát, nem tartja fenn következetesen a figyelmet, az érdeklődést.

A Cápák Között után most a Brancs közösségi finanszírozási oldalon jelent meg az Urilcard. Külföldön már vannak hasonló termékek, mi az, amiben a ti kártyátok más?

Amikor kitaláltam az Urilcardot, azt hittem, hogy valami nagyon egyedit találtam ki, de valaki már csinált hasonlót külföldön. Így mi most folyamatosan abban a szemléletben fejlesztjük a szolgáltatást, és a kártyát, hogy mivel tudunk többek lenni, mivel tud a mi szolgáltatásunk többet adni. Nagy különbség, hogy én marketinget végeztem az egyetemen, nagyon durván marketinges szemléletem van, ebből kiindulva inkább azt a részét nézem, hogy hogyan lehet a marketinget még hatásosabbá tenni. Az Urilcardon a megfelelő információkat egyhelyen tudjuk tárolni, az én profilomon is elérhetőek a különböző PR anyagok, a videók, cikkek.

Mi úgy gondolkodunk ezekről a tartalmakról, hogy hogyan lehet őket a lehető legjobban beépíteni a marketingbe, hogyan tudjuk a személyes marketingünket építeni.

Ez egyébként kezdő vállalkozóknak is remek alternatíva, hiszen egyébként rengeteg pénzre lenne szükség arra, hogy online jelenlétük legyen. Azonban mi erre megoldást adunk, a saját profil ugyanis olyan, mint egy weblap, ahol fel tudja tüntetni a bemutatkozóját, azt, hogy mivel foglalkozik, az elérhetőségét. Mindent, ami a vállalkozásunk szempontjából fontos lehet, egy összeszedett profilon tudjuk tartani, ráadásul egy gombnyomással fel is tudja őt hívni a leendő ügyfél. Abban is egyediek vagyunk, hogy keresőoptimalizált a rendszerünk, kulcsszavakat használunk, így gyorsabban megtalálhatnak minket a névjegyzékben. Amikor elmenti valaki az Urilcard profilunkat a telefonkönyvében, a későbbiekben elegendő kulcsszavakra keresni.

A külföldi kártyákra konkurenciaként tekintetek?

Abszolút nem. Ha csak a digitális névjegykártya oldalát nézem a dolognak, akkor tekinthetjük őket konkurenciának, hiszen hasonló szolgáltatásokat biztosítanak, mint mi. Azonban én nem csak a cégemet nézem, hanem a fejlődésem, azt, ahova el akarok jutni, és hogy mik a célkitűzéseink. Mi egy évet csak azzal foglalkoztunk, hogy személyesen kérdeztünk meg cégvezetőket arról, hogy nekik mi lenne az ideális, milyen információkat osztanának meg. A visszajelzések alapján pedig finomhangoljuk a rendszerünket, ahol a saját meglátásaink mellett jelentős részt képeznek az ügyfeleink véleménye is. Ráadásul úgy alakítjuk ki a rendszerünket, hogy még egy idős néninek is egyértelmű legyen ennek használata. Fontos számunkra, hogy a kártya használata egyszerű legyen, ne kelljen hozzá segítség, és ezt folyamatosan teszteljük is. A visszajelzésekből pedig tovább építkezünk.

Említetted, hogy az Urilcardra nem csak kártyaként hivatkoztok. Mi mindenre lehet még ezt használni?

Azért nem szeretem a névjegykártya megnevezést, mert erről az jut az emberek eszébe, hogy ez egy papír alapú dolog, amin rajta van a nevem, telefonszámom, e-mail címem és az iroda székhelye. Nálunk az összes információt fel tudjuk vinni, szolgáltatáslista, weboldal, telefonszám, e-mail cím, közösségi oldalak, és ezek nem férnének el egy papíralapú névjegykártyán. Ráadásul a másik fél el tudja menteni a telefonjába keresőoptimalizáltan, ezáltal mindig ott vagyunk nála. Ezen túl ez egy elég erős marketingeszköz is, hiszen, ha ezt a névjegyet elmentjük, minden szükséges információt át tudunk adni. Nagy plusz, hogy akár kiállításokon, szakmai rendezvényeken a kiállítók is tudnak ezzel terjeszekedni anélkül, hogy súlyos pénzeket költenének szórólapokra, amelyek később a kukában végeznék, így ez fenntarthatóbb alternatívának számít.

Mennyibe kerül előállítani ezt a kártyát?

Egy olyan árat próbálunk biztosítani, ami mindenki számára elérhető. Mi iszonyatosan nagy hangsúlyt fektetünk a kártya minőségére, megvettük a saját nyomtatónkat, nem vagyunk másra utalva a gyártásban. Az biztos, hogy a minőségen soha nem fogunk spórolni. Folyamatosan optimalizáljuk a gyártást, így nem függünk egy külsős nyomdától sem. Mindig nagyobb mennyiségű chipet tartunk raktáron, hogy ha bármi probléma lenne, minket ez egyelőre ne érintsen. Azok az árak, amik a Brancson szerepelnek, fixek, de természetesen azt figyelembe kell vennünk, hogy ha romlik a forint, arra reagálni kell nekünk is.

Van rá esély, hogy ez a megoldás jobban elterjedjen, mint a QR-kód?

Igen, bár szerintem a QR-kód remek dolog, ami megelőzte a korát, de nagy jövőt jósolok neki. Az eddigi QR-kódos névjegykártya megoldásoknak egyik problémája, hogy a kódot papírra nyomtatva, ha valamilyen információ változik, a kódnak is módosulnia kellene. Az Urilcard felhasználóknak saját profilja van, amit mindig naprakészen tudunk tartani. Azonban az embereknek kell, hogy valamit kézbe foghassanak, ezért van nálunk is kártya, hiszen a kódot az emberek gyakran telefonnal olvassák ezt be. A kártya mellett matrica is van, amit a telefonunkra ragasztva bárkivel megoszthatunk úgy is, ha a kártya épp nincs nálunk.

Mi a helyzet most a papír névjegykártyákkal?

Személy szerint én szeretném, ha ezek a papír alapú névjegykártyák eltűnnének, hiszen ez hatalmas pocsékolás. Egy hónapban, ha elmegyünk három konferenciára, összegyűlik 80-100 névjegykártya, aminek egy része a kukában landol, elveszítjük, esélye sincs annak, hogy megmaradjon. A mi kártyánkkal azonban a telefonba azonnal mentve lesz minden információ.

Jelenleg papírhiány is van, az árak egyre emelkednek, így egyre csökken a létjogosultsága a papír alapú névjegyeknek.

Bár régen a kártya átadásnak tradíciója volt, reméljük, hogy idővel az érintés lesz az új tradíció.

Lehet azt mondani, hogy a klasszikus névjegykártyáknak már nincs akkora relevanciája?

Így van. Minden felhasználónak, partnernek jót akarok, jelenleg még érdemes pár papír alapú névjegyet magunknál tartani, de ez nyilván attól is függ, kik a célközönségünk. A fiataloknál ez már egyáltalán nem fontos, viszont az idősebbek nem akarnak ezzel foglalkozni. Ha találunk olyan opciókat, amik fenntarthatóbbá teszik akár ezt a névjegykártya-használatot, azt érdemes használni.

El kell indulni, itt sem egyik pillanatról a másikra lesz mindenkinek digitális névjegykártyája, de szerintem szép lassan kopik ki a papír alapú.

Egy vállalatnak már nem elég csak megosztani egy telefonszámot és e-mail címet, hanem érdemes egy komplett profilt megosztani?

Abszolút, minél több releváns információt érdemes feltüntetni, ami érdekelheti a felhasználót. Olyan rohanó világban élünk, ahol másodperceink vannak akár a kommunikációra, mindenki siet, ezt itt is muszáj lekövetni. Egy másodperc alatt eljuttatom az összes általam kívánt információt valakinek, akár 100 embernek, az nem mindegy. Ráadásul ez segít a bizalom kiépítésében is, hiszen itt minden rólunk szóló anyag is megjelenhet, ami kezdő vállalkozóknál különösen fontos.

Mi a célja a mostani kampányotoknak?

Az, hogy minél jobban tudjuk népszerűsíteni ezt a digitális névjegykártyát akár a kártyával, akár a Brancson a matricával. A Brancson különböző csomagok vannak, amiket támogatóként meg lehet vásárolni. Van olyan csomag, ahol csak a matricát, van, ahol matricát és kártyát, van olyan, ahol többet is. Ez a következő lépése a projektünknek, folyamatosan fejlesztünk, építkezünk.

Fotó: Nikes-Soós Bálint