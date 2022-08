Ezt tanácsolja a magyaroknak a magánnyomozó iroda: így védheted meg a titkaidat

„Üzleti titoknak tekinthetünk minden olyan fontos tényt, információt, adatot, partnerlistát, know-howt és megoldást, ami a vállalkozás működését elősegíti, rendszerint profitot eredményez és titkos, valamint, amelynek titokban tartása érdekében a jogosult az elvárható intézkedéseket megtette. Megfelelő előkészület szükséges tehát az üzleti titkok védelméhez, amelyet sok esetben félvállról vesznek a cégvezetők” – mondta Doór Zalán magánnyomozó.

Mivel jellemzően minden ötödik cégvezető átélt már negatív élményt az üzleti titkok jogosulatlan visszaélésével kapcsolatban, az X-Rock Magánnyomozó Iroda most összegyűjtött néhány olyan javaslatot, amelyekkel sokat tehetünk üzleti titkaink védelmében.

A cégvezetők háromnegyede a vállalat növekedésének stratégiai fontosságú elemeként gondol az üzleti titkaira. 20 százalékuk ráadásul találkozott már olyan esettel, amikor jogosulatlanul próbálták vállalatuk üzleti titkát megszerezni, derült ki az Európai Bizottság vállalati vezetők megkérdezésével készített tanulmányából. De mit tehetünk az üzleti titkok védelme érdekében?

1. Nézzük meg, ki lesz a leendő munkavállalónk, vezetőnk

Az igazgatói, ügyvezetői, csoportvezetői pozíciók mind olyan beosztások, amik nagy felelősséggel járnak. Nem mindenki alkalmas arra, hogy betöltse ezeket a pozíciókat, a magas bérezés miatt azonban sokak számára mégis vonzó alternatívát jelentenek. A munkáltató átvilágítás által győződhet meg döntése helyességéről. Érdemes már az önéletrajzban leírtak hitelességét is ellenőriznünk, beleértve szükség szerint a családi állapot és az elvégzett tanulmányok vizsgálatát, a referenciák, valamint a volt munkaadók ellenőrzését. Továbbá érdemes a potenciális személy online jelenlétét, a közösségi médiában történő aktivitásait is megtekintenünk. Ezek komplex vizsgálatával jobban kirajzolódhat az új munkatárs személye.

„A munkáltatók sokszor azzal próbálnak pénzt megtakarítani, hogy az önéletrajzban leírtakat csak a HR-es kollégákkal ellenőriztetik, de egy magánnyomozó más szemmel látja ugyanazokat az adatokat. Az egyik ügyfelünk esetében palául a HR vezetőn átment kettő jelentkező is, azonban ugyanazokat az adatokat megvizsgálva megállapítottuk, hogy az egyik egy notórius csaló, a másik pedig egy úgynevezett hivatásos stróman” – tette hozzá Doór Zalán magánnyomozó, aki kiemelte: a cégek saját érdeke, hogy megfelelően utánajárjon leendő munkavállalóinak.

2. Nem kizárólag házon belül leselkedhet ránk a veszély

Nemcsak a munkavállalóinkkal érdemes körültekintően bánni, hanem a partnereinkkel is. A vállalkozói életben nap mint nap születnek új egyezségek, megállapodások abban a reményben, hogy mindkét fél számára kedvező helyzetet teremtenek.

„A pénz az nagy úr. A nyereségért sokan bármire képesek, sajnos még akár hazudnak, csalnak, lopnak is. Ha egy ilyen üzlettárssal hoz össze az élet egy cégvezetőt, az bizony sok veszélyt tartogathat” – hangsúlyozta az X-Rock Magánnyomozó Iroda ügyvezetője.

Sok esetben az együttműködések során bizalmas információk, üzleti titkok is a másik fél birtokába kerülhetnek. Érdemes még a munka megkezdése előtt megvizsgálni tehát, kivel is szeretnénk partneri viszonyt kialakítani. Ennek köszönhetően nemcsak pénzt és energiát spórolhatunk, de sok bosszúságtól is megkímélhetjük magunkat.

3. Konkurenciafigyelés és elemzés

Minden vállalkozásnak megvan a maga konkurenciája. Lehet, hogy annyira specialistái egy területnek, hogy azt gondoljuk, nincs még egy ugyanilyen vállalkozás, azonban számítani lehet a megjelenésükre, sőt hasonló vállalkozásra várhatóan számos példát találunk a versenyszférában.

„Nemcsak piacra lépéskor, hanem az aktív működés során is érdemes kellő figyelmet szentelni a konkurenciára. Számukra a mi titkaink ugyanis különösen értékesek lehetnek” – emelte ki a magánnyomozó.

4. Mindenki annyit tudjon, amennyi a sikerhez kell

Amennyire csak lehet, érdemes védenünk a titkainkat. Minden titok másképp védhető a legjobban, azonban jól átgondolt módszerekkel javíthatjuk azok biztonságát. „Érdemes mindenkinek csak annyit tudnia, amennyi az őt érintő munkakörhöz szükséges. Egy franchise gyorsétterem futárja sem tudja vélhetően a teljes ételsor elkészítésének metodikáját” – fogalmazott az X-Rock Magánnyomozó Iroda ügyvezetője, hozzátéve: persze a minél magasabb beosztás, sokszor több üzleti titok ismeretét is magával hordozza.

5. Érdemes rendszeresen ellenőrzéseket tartanunk

Lehet, hogy minden tanácsnak megfelel a leendő partnerünk vagy munkavállalónk, ezért sikeresen megkezdődik a közös munka. Azonban az emberek változhatnak vagy megtévesztőek lehetnek, amiért sok esetben érdemes a munka megkezdését követően is bizonyos időközönként ellenőrzéseket végeznünk.

„Egy korábbi munkánk során egy építőipari cég bízott meg minket a munkavállalójuk ellenőrzésével. A vállalkozás tulajdonosainak feltűnt, hogy egy idő után a projektvezető amúgy magas fizetéséhez képest is aránytalanul kirívó életvitelt folytat. A projektvezető szabad kezet kapott a munkája során, melynek köszönhetően, mint kiderült, nem riadt vissza az úgynevezett visszaosztásoktól sem. Nyomozó munkánknak köszönhetően 20 millió forint eltulajdonítására derült fény, valamint sikerült megakadályozni további 20 millió forint visszaosztását is” – mesélte Doór Zalán magánnyomozó.

+1 Bízzuk szakértőkre a munkát

Az üzleti titkok védelme ma már számos dologtól függ. Vannak jogi, informatikai, de léteznek fizikai kockázatok is. A kommunikációs eszközök számának, valamint a lehetőségek megnövekedésének velejárója, hogy nagyobb kockázatnak vannak manapság kitéve a cégek és vezetőik, mint korábban. Nemcsak az új vállalkozások esetén, hanem az akár több évtizedes múlttal rendelkezőknél is érdemes újra és újra felülvizsgálnunk a megfelelő védelmet.

Ha új vállalkozásunk van, akkor azért, ha pedig már sokéves múlttal rendelkezünk, akkor pedig pont azért érdemes felülvizsgálni a védelmi intézkedéseket. Sokszor könnyebb megelőzni a problémát, mint később menteni a menthetőt. Egy nagyvállalat esetében ugyanis nem ritkán, igencsak nagy károkat okozhat a titkok kiszivárogtatása

– állítja a magánnyomozó. Azért, hogy a legjobb védelmet kaphassuk, érdemes szakértőkre bíznunk megfelelő védelem kialakítását. Mint az jól látszik, ez egy komplex tevékenységet igényel, azonban a kiépítése hosszú távú befektetés.