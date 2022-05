Nem mernek hosszútávra tervezni a vállalkozók: egyre nagyobb a háború okozta bizonytalanság

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A koronavírus-járvány alatt már tapasztalhattunk a kis-és középvállalkozók (kkv) oldaláról egyfajta óvatosságot, amit most, az orosz-ukrán háború kapcsán is megfigyelhetünk. Ennek oka, hogy egyre növekszik a gazdasági bizonytalanság és ezzel párhuzamosan az infláció is. A K&H kkv bizalmi index 2022 első negyedévi kutatása alapján az előző időszakhoz képest 5 százalékponttal csökkent a beruházási hajlandóság, a vállalkozások közel háromnegyede készült azonban még így is fejleszteni. A célokat tekintve stabilan a digitális korszerűsítés állt az élen, míg csökkent a gép- és gépjármű beszerzésre, valamint az ingatlan fejlesztésre irányuló beruházási szándék.

A cégek 73 százaléka készült fejlesztésre a következő egy évben, az előző negyedévben mért 78 százalékhoz képest – derül ki a magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások várakozásait vizsgáló K&H kkv bizalmi indexből, melynek adatfelvétele az orosz-ukrán konfliktus első heteiben történt. A csökkenés mértéke nagyságrendileg megegyezik azzal, ami a járvány legbizonytalanabb időszakaiban jellemezte a kkv-kat, bár a beruházási hajlandóság még így is a pandémia előtt jellemző szinten áll. Az elhúzódó konfliktus által felerősödő gazdasági hatások viszont tovább csökkenthetik majd az eredményeket. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A hatékonyságnövelő, digitális fejlesztésre irányuló beruházások szükségességében még mindig bíznak a kkv-k, míg a nagyobb gép-, gépjármű beszerzések és ingatlanokra irányuló beruházási szándék csökkeni látszik. A dráguló forrásköltségek, a beszállítói lánc fennakadásai és az orosz-ukrán konfliktus miatt felelősségteljes, hogy ebben a bizonytalan gazdasági helyzetben a kkv-k megfontoltabban terveznek – mondta az eredmények kapcsán Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés támogatás vezetője. Legnagyobb arányban az ipari, építőipari cégek terveznek fejleszteni (78%), őket követik a szolgáltatók (74%), majd átlag alatti várakozásokkal a mezőgazdasági vállalkozások (70%) és kereskedő cégek (66%). A beruházási célokat tekintve a digitális fejlesztések továbbra is stabilan az első helyen szerepelnek, a cégek 39 százaléka tervez ezzel. A beruházások tervezett csökkentése így elsősorban a gépbeszerzésekre, a gépjárműpark korszerűsítésére és az ingatlanfejlesztésre vonatkozik. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) Tovább növeli a vállalkozások költségeit a munkavállalók bérigénye, ezért ebben a negyedévben is kifejezetten magas, 9 százalékos növekedést vártak a fizetésekkel kapcsolatban, egyéves időtávon. Ez annak tükrében nem meglepő, hogy az orosz-ukrán konfliktus hatása miatt is növekvő inflációval és az erőteljes munkaerőpiaci kereslettel a kkv-k is próbálnak lépést tartani. Legnagyobb arányban az ipari szektorban valószínűsítenek további béremelkedést (74%), míg az agrár- és a szolgáltató szektorban a cégek 71 százaléka, a kereskedelemben pedig 67 százaléka számít arra, hogy az ágazatában tovább növekednek a bérek. Béren kívüli juttatást is valamivel többen terveznek adni, mint az előző negyedévben: 51 százalékról 56 százalékra emelkedett a következő egy évben ezzel tervező kkv-k aránya. Legnagyobb arányban a közlekedési költségtérítéssel (31%) és a SZÉP kártya juttatásokkal (28%) szeretnék ösztönözni dolgozóikat, de a kulturális és sporteseményekre történő belépő és az egészségpénztár finanszírozása is növekedést mutat. Az előbbinél 2-ről 7 százalékra, míg az utóbbinál 3-ról 8 százalékra ugrott az ezzel tervező cégek aránya.

Címlapkép: Getty Images

