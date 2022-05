Zálogba tette a házát a népszerű magyar gamer: ennyit keres saját energiaitalából Zsozeatya

Zsozeatya nemrég mesélt a némi félelemmel vegyes érzéseket kiváltó bevételcsökkenésének okáról, a mögötte álló csapatáról, sőt, fia streamer jövőjéről is.

Az egyik legnépszerűbb magyar szórakoztató gamer, Zsozeatya nem az átlagos streamerek útját választotta. Amellett, hogy napi szinten játszik videójátékokkal, podcast adása is van - melyeket egyedi és szókimondó humorával fűszerez meg -, létrehozta saját energiaital márkáját, és megnyitotta Budapest, szórakozás szempontjából frekventált környékén, a nagykörúton bárját is.

Zsozeatya 2013-ban kezdte YouTube-s karrierjét, megjárta a legnagyobb streaming platformot is (Twitch), majd a Facebook Gaming egy visszautasíthatatlan ajánlattal átcsábította a streamert. Sokan úgy hiszik, ő bizony már milliárdos, de Zsozeatya ezt csak nevetve cáfolja:

A kocsma, ami most nyílt, egy új vállalkozás, tehát oda be is lehet írni egy nagy nullát. Az energiaitalból is jön be – de itt a humán, gyártási, csomagolási költség végére az ár 5 százaléka marad meg - a bevétel 95 százaléka a streamingből van.

- mondta el az InfluenceAIR Podcast legújabb adásában, ahol kiderült az is, hogy az a bevétel, ami a brandből származik, nem csupán Zsozeatya pénztárcáját gyarapítja, hiszen tíz ember dolgozik vele. Épp ezért érinti rendkívül rosszul, hogy kivonul a Facebook Gaming, így a teljes bevételének felétől fog elesni. Nem kell azonban aggódnia a rajongóknak:

Kicsit félünk ugyan, de pozitívan gondolok a jövőre, vannak új ötleteink, új dolgok, amiket csinálni fogunk

– mondta Zsozeatya nagy magabiztossággal.