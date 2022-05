Ki kicsoda: Tomán Szabina üzletasszony, a Toman Diet életmódprogram megalkotója

Tomán Szabina Magyarország egyik leghíresebb üzletasszonya: ha korábban nem is próbáltuk még vállalkozása, a Toman Diet termékeit, a Cápák között c. tévéműsorból biztosan megismerhettük a nevét. Na de ki Tomán Szabina és milyen volt Tomán Szabina régen, mielőtt belépett a magyar milliárdosok sorába? Hány éves Tomán Szabina? Honnan indult a Toman Diet?

Cikkünkben minden fontos információt összeszedtünk Tomán Szabina üzleti és tévés személyiség kapcsán: ki volt Tomán Szabina férje régen és ki Tomán Szabina férje jelenleg? Hányan vannak Tomán Szabina gyermekei és hány évesek? Hogyan működik a Tomán Szabina Szini Béla páros – megférnek együtt az üzletemberek? Tomán Szabina hany eves, Tomán Szabina mikor született?

Kicsoda Tomán Szabina?

Tomán Szabina modellként kezdte pályafutását és szerzett ismertséget Magyarországon és külföldön egyaránt, régebben Árpa Attila felesége volt. Első várandóssága után ő maga is súlyfelesleggel küzdött – ekkor alkotta meg a Toman életmód-programot, amelynek a központjában egy fehérjediéta áll. 15 évig tartó modellkarrierje után, 2015-ben megalapította saját cégét, a Toman Lifestyle Kft-t, ami mindössze 5 év alatt nőtte ki magát milliárdos franchise rendszerré, több tucat hazai és külföldi szalonnal.

Tomán Szabina az elmúlt évek során országos ismertséget szerzett: Instagram-követőinek száma közel 50.000 fő, 2019-ben az Év Vállalkozója kategória nyertese volt a Glamour Women of The Year keretei közt, sőt, könyvet írt (Egészségesen, tománosan – receptek Tomán Szabinától). Tomán Szabina híres jótékonysági tevékenységeiről is: küldetésének tartja a női vállalkozók mentorálását és fejlesztését, hisz abban, hogy az üzleti világ női szereplőinek támogatniuk kell egymást (a Hiventures StartupHER női vállalkozói program mentora 2019-től). Tomán Szabina az UNICEF egyik nagykövete, támogatja a környezetvédelmet és a családon belüli erőszak elleni fellépést is.

A televízióban Tomán Szabina az RTL Klubon futó Cápák között c. üzleti showműsor egyik tréfát nem ismerő „cápája”, aki szívesen fektet be igazán ígéretes vállalkozásokba. A Cápák Között mellett korábban láthattuk A Konyhafőnök VIP 3. évadjában is, még 2018-ban. Gyakran jelennek meg róla cikkek üzleti és női magazinokban és aktív életet él a közösségi médiában.

Tomán Szabina régen: honnan indult?

Tomán Szabina egészen fiatalon, modellként kezdte pályafutását: mindössze 16 éves volt, mikor az iskolából hazafelé menet megszólították az utcán, hogy nem csatlakozna-e egy akkoriban induló modellügynökséghez. Modellkarrierje 1997-ben indult el, mikor az Év Arca versenyen második helyezést ért el: ezt követően nem csak Budapesten, hanem külföldön is modellkedett, 25 éves korára bejárta a világot. Olyan híres magyar divattervezőkkel dolgozott együtt, mint Náray Tamás vagy Makány Márta.

Toman Diet: Tomán Szabina milliárdos vállalkozása

A Toman Diet megalapítását Tomán Szabina szülés utáni 30 kilós súlyfeleslege ihlette. A cég 2015 óta rendkívüli népszerűségre tett szert a diétázók, illetve az egészséges, gluténmentes és fehérjedús élelmiszerek, táplálékkiegészítők rajongói között. A márka egyik alapelve, hogy a szülés utáni (és egyéb okból lerakódott) súlyfelesleget nem szabad önsanyargatással, éheztetéssel leadni: a legjobb mód a nők régi formájának a visszanyerésére nem más, mint a kiegyensúlyozott táplálkozás, a megfelelő diéta és az egészséges életmód.

Tomán Szabina, a Toman Lifestyle Kft. elnöke több, mint 10.000 ember életmódváltásához járult hozzá munkásságával. A Toman Diet honlapján (www.tomandiet.com) megtekinthetjük a szalonok, alakformáló stúdiók elérhetőségét és a Toman Diet webshopjának a kínálatát is, melyek többségében magas fehérjetartalmú, rostban gazdag snackek, italok, konyhai alapanyagok (például lisztek), illetve táplálékkiegészítők.

A termékek mellett számos motiváló történet, egészséges életmódra vonatkozó tanács és diétás recept is elérhető a fogyni vágyók számára. A szalonokba járó vendégek esetében kiemelt fontosságú esemény a fogyás útjáról való konzultáció, hiszen a diétának a valós életmódváltásról kell szólnia, nem csak a termékek megvásárlásáról.

Tomán Szabina magánélete

Tomán Szabina a tévénézők és a magyar üzleti élet iránt érdeklődők körében évről évre népszerűbb – nézzük, milyen gyakori kérdések vonatkoznak Tomán Szabina családjára, válására, férjére!

Tomán Szabina hány éves?

Tomán Szabina 1979. október 21-én született Tatabányán (jelenleg 42 éves), családja 3. gyermekeként; édesapja korai halála miatt édesanyja és testvérei nevelték fel.

Ki Tomán Szabina férje?

Jelenleg Tomán Szabina férje, kisebbik gyermekének apja Szini Béla magyar üzletember, aki több rangos magyar vállalkozást vezet; Budapest belvárosában egy exkluzív étterem és számos más vendéglátóhely működéséért is felelős. A két nagyvállalkozó jól megérti egymást mind az üzleti, mind a magánéletben, sűrű időbeosztásuk mellett próbálnak családi feladataikon egyenlően osztozni és minél több időt tölteni szeretteik társaságában.

Miért vált el Tomán Szabina?

Tomán Szabina és volt férje, Árpa Attila 12 évig voltak együtt, azért váltak el, mert házasságuk kihűlt, kiszerettek egymásból.

Kik Tomán Szabina gyermekei? Hány évesek?