Ebbe fektetnek be most azok, akik igazán meg akarnak gazdagodni: rengeteg pénzt szánnak rá

Rekordszámú ügylet repítette tavaly a valaha mért második legmagasabb éves értékre a globális fintech befektetések összegét. A részterületek közül még mindig a fizetési szolgáltatások piaca volt a legvonzóbb. Drámai növekedést mutattak ugyanakkor a kriptovaluták és a blokkláncok világába irányuló befektetések is - állapította meg egy friss kutatás.

A Pulse of Fintech kutatást a KPMG évente kétszer készíti el, hogy bemutassa a globális fintech befektetési trendeket. A tavalyi második félév adatait is összesítve a friss elemzés megállapította, hogy a teljes globális fintech finanszírozás a felvásárlások, magántőke-befektetések és kockázatitőke-bevonások terén 2021-ben rekord számú, 5684 ügylet során elérte a 210 milliárd dollárt. A második félévben a befektetések értéke 101 milliárd dollár volt – ez némileg elmaradt az első félév 109 milliárd dolláros értékétől.

“2021 hihetetlenül erős év volt globálisan a fintech piac számára minden területen” – Simonyi Tamás, a KPMG tranzakciós tanácsadásért felelős szenior igazgatója szerint. „Komoly érdeklődés tapasztalható mindenféle fintech vállalat iránt, rekordokat döntő befektetésekkel a blokkláncok, kriptovaluták, kiberbiztonság és a vagyonkezelési technológiák felé. Míg a fizetési szolgáltatások továbbra is jelentős hajtóerőt képviselnek, a szektor minden nap bővül”.

A második félév legnagyobb ügyletei közé tartozott egyebek mellett a dán fizetési szolgáltató Nets felvásárlása az olasz Nexi által 9,2 milliárd dollárért, valamint a fintech felhőszolgáltatásokat nyújtó Calypso Technology és a szabályozói technológiával foglalkozó AxiomSL 3,75 milliárdos értékű összeolvadása, amellyel létrejött az Adenza az Egyesült Államokban, illetve a japán Paidy 2,7 milliárdos felvásárlása a PayPal által. 2021 második felében 4 különböző, egymilliárd dollár feletti kockázatitőke-bevonást is láthattunk, így az amerikai Generate 2 milliárdos, a brazil Nubank 1,1 milliárdos, az amerikai Chime 1,1 milliárdos, illetve a bahamai FTX 1 milliárdos befektetését.

Befektetési rekordok dőltek meg tavaly – hatalmas, 30 milliárd dolláros befektetés a kriptovaluták és a blokkláncok piacán

A kutatás szerint a legtöbb befektetést – éves szinten 51,7 milliárd dollárt – a fintech részterületei közül továbbra is a fizetési szolgáltatások piaca vonzotta (a 2020-as érték 29,1 milliárd dollár volt). A terület jelentőségét fenntartotta a “vedd meg most, fizesd később”, a beágyazott bankolás, és a nyílt bankoláshoz illeszkedő megoldások iránti folyamatos kereslet.

Szintén forró maradt a blokkláncok és kriptovaluták piaca, amely tavaly rekordösszegű, 30,2 milliárd dollárnyi befektetést vonzott. Ez drámai növekedés a 2020-as 5,5 milliárd dollár után, de még a 2018-as rekordév 8.2 milliárdját is bőven megháromszorozta. Az ügyletek száma 627-ről 1332-re nőtt tavaly. A szektorban több nagyszabású üzlet is köttetett, ilyen volt például az amerikai NYDIG 767 millió dolláros tőkebevonása, vagy a Celsius Network 750 millió dolláros ügylete. A növekvő aktivitás azt tükrözi, hogy a modern pénzügyi rendszerekben egyre inkább elfogadottnak számítanak a kriptovaluták és mögöttes technológiájuk.

Eközben befektetési szempontból csúcsot döntött a kiberbiztonság (4,85 milliárd) és a vagyonkezelési technológiák területe (1,62 milliárd). Bőséges finanszírozásban részesültek 14,4 milliárd dollárral a biztosítási, 9,9 milliárddal pedig a szabályozási technológiák is.

Háromszorosára nőttek a határon átívelő akvizíciók

A határon átívelő fintech akvizíciók értéke a 2020-ban hétéves mélypontot jelentő 10,7 milliárdos értékről több mint háromszorosára, 36,2 milliárd dollárra nőtt 2021-ben. A 275 tranzakcióval az ügyletek száma is rekordmagasságba ugrott 2021 során. Mindkét félévben jelentős volt az üzleti aktivitás. Az első félévben például a Londoni Értéktőzsde felvásárolta az amerikai Refinitiv céget 14,8 milliárd dollárért, miközben az amerikai NASDAQ megvette a kanadai Verafint 2,7 milliárdért. A második félévben az olasz Nexi fizetett 9,2 milliárd dollárt a dán Nets cégért, a PayPal pedig megvásárolta a japán Paidy-t 2,7 milliárdért.

Kockázatitőke-befektetések szerte a világban

Az amerikai kontinensen a fintech befektetések összértéke a 2020-as 83,5 milliárdról 105 milliárdra emelkedett 2021-ben, ebből a második félév 53,7 milliárdot tett ki. A kockázatitőke-befektetések értéke egy év alatt több mint duplájára, rekordmagas 64,5 milliárdra ugrott. A legtöbb befektetést, 88 milliárd dollárt továbbra is az Egyesült Államok vonzotta, de a kontinens többi részén is növekedést tapasztalhattak: Kanadában például 7 milliárd dolláros, Brazíliában pedig 5,2 milliárd dolláros rekordokkal.

Közben Európában is csúcsokat döntött a kockázati tőke, még az akvizíciók lassulása mellett is. Az összes fintech befektetés értéke az európai és közel-keleti régióban rekordszintű 77 milliárd dollárra bővült 2021-ben (ebből 29,8 milliárdos volt a növekedés a második félévben). 31,1 milliárd dollárral szintén csúcsot döntöttek a kockázatitőke-befektetések, benne a németországi N26 900 millió dolláros és a brit székhelyű Revolut 800 millió dolláros tőkebevonásával. A fintech beruházások kiemelkedően erősek voltak az egész régióban, megdőltek a rekordok Skandináviában (18,5 milliárd), Németországban (5,4 milliárd), Írországban (1,6 milliárd), Afrikában (1,8 milliárd) és Izraelben (900 millió) is.

Az ázsiai és csendes-óceáni régióban a 2020-as visszaesést követően, amikor a beruházások értéke 14,7 milliárd dollárra csökkent, tavaly 27,5 milliárdra növekedett az érték (ebből 17,4 milliárd a második félévben). A kockázatitőke-befektetések értéke szintén visszaugrott, a 2020-as 11,5 milliárdról 19,6 milliárdra. India (7,2 milliárd) és Dél-Korea (3 milliárd) egyaránt csúcsokat döntött a fintech befektetések terén 2021-ben, míg a szingapúri (4 milliárd) és ausztrál (2,6 milliárd) befektetések továbbra is jelentősek maradtak.

A magántőke-befektetések összege eközben globálisan a korábbi, 2018-as 5,2 milliárd dolláros csúcs több mint duplájára,12,2 milliárd dollárra nőtt. A vállalati kockázatitőke-befektetések 50 milliárdos értéke hihetetlenül magas volt, mind az amerikai kontinens 29,7 milliárdos, mint az európai és közel-keleti régió 11,3 milliárdos értéke felülmúlta az eddigieket.

További növekedési kilátások, jelentős akvizíciók

A KPMG Pulse of Fintech H2’21 szerint a fintech beruházások várhatóan 2022-ben is nagyon jelentősek lesznek, és a kevésbé fejlett piacokon, Afrikában, Délkelet-Ázsiában és Latin-Amerikában is növekvő aktivitással számolhatnak. A felvásárlási aktivitás terén is erősödésre lehet készülni növekvő ügyleti értékek mellett. Fokozódó érdeklődésre számíthatunk a fintech-fókuszú ESG (környezetbarát, fenntartható), valamint a bankokat helyettesítő megoldások iránt is, amelyek képesek lehetnek a banki alaprendszerek megújítására. A várakozások szerint a fintech cégek egyre inkább igyekeznek majd adatalapú vállalatokként pozícionálni magukat.

„A blokkláncok és kriptovaluták vélhetően továbbra is forró befektetési célpontok maradnak 2022-ben. Eközben az ezekkel foglalkozó cégek a szabályozóktól világos iránymutatásokat várnak, amelyekkel támogathatják és fejleszthetik ezt a területet. Mivel sok bank szembesül az elavult architektúra és technológia korlátaival, várhatóan megnő majd a befektetői érdeklődés az alapvető banki szolgáltatásokat megújító technológiák iránt is” - állapítja meg Simonyi Tamás, a KPMG Pulse of Fintech H2’21 kutatása alapján.