Vadonatúj szereplő tarolná le futárpiacot: a borítéktól a tonnás csomagokig mindent szállítanak

Az üzleti szegmensre koncentrálva indította el csomagszállítási szolgáltatását a Főtaxi. Az azonnali futárposta-szolgáltatás, a Főtaxi GO a hét minden napján, a nap 24 órájában elérhető, egyetlen borítéktól az egytonnás rakományig szinte mindent szállítanak, ráadásul nem csak Budapesten, de az agglomerációban is.

Az ügyfelek új elvárásaira válaszul a Főtaxi belépett az azonnali csomagszállítási piacra is. Az új, időgarantált Főtaxi GO futárposta-szolgáltatás a hét minden napján, a nap 24 órájában igénybe vehető. A szállítandó küldeményt a megrendeléstől számítva legfeljebb 4 órán belül felveszik, de sürgős szállítás esetén azonnali, vagyis akár 5-10 percen belüli kiállást is vállal a társaság. A szolgáltatás ráadásul flexibilis, vagyis a feladó a küldemény felvételétől kezdve a kézbesítés megkísérléséig bármely időpontban rendelkezhet a küldemény címzettjének vagy címének a megváltoztatásáról.

„Az elmúlt két év szinte minden iparágban kikényszerítette a mobilitást. Kulcsszerepe lett annak, hogy a vállalkozások az üzleti dokumentumokat vagy eszközöket gyorsan, biztonságosan juttassák el a partnereiknek vagy éppen az otthon dolgozó munkatársaknak. A korábbi visszaesés után az utóbbi évben tapasztalt folyamatos forgalomnövekedés mellett a Főtaxi továbbra is őrzi piacvezető szerepét."

– fogalmazott az új szolgáltatás bevezetésével kapcsolatban Reich Ádám, a Főtaxi vezérigazatója. Az új szolgáltatás révén a megrendelők a szerződésektől és más fontos dokumentumoktól kezdve az akár 1 tonnás rakományig szinte bármit feladhatnak. A küldemények – a csomag méretétől függően – motorkerékpárral, személyautóval, furgonnal vagy teherautóval jutnak el a címzetthez Budapesten belül vagy az agglomerációban.