Vihar előtti csend: hamarosan magyar cégek százai mehetnek a levesbe

2021 novemberében némi meglepetésre csupán 2026 cégtörlés került közzétételre Magyarországon, ezzel megtört a kényszertörlési eljárások újraindítása által indukált cégtörlési hullám.

Az októberi 2500 körüli cégtörlés után novemberben csupán 2026 társas vállalkozás szűnt meg. Bár a novemberi cégtörlési érték az elmúlt 12 hónap második legmagasabb értéke, az adat némi meglepetésnek számít tekintve az elmúlt hónapok rekordmagas induló megszüntetésre irányuló eljárásait. 2020 és 2021 nyara között legalább 10 ezer társas vállalkozás kényszertörlése került elhalasztásra, és az intézmény újraindításával ezen vállalkozások törlése indult el az elmúlt 3 hónapban.

Olyannyira felfutóban voltak a kényszertörlések, hogy októberben már közel 4300 ilyen eljárástípus került közzétételre. Az induló eljárások azonban egyelőre jelentős részben nem realizálódtak tényleges megszűnésben, legalábbis a cégtörlési számok ezt mutatják. Sőt, maguk az induló kényszertörlési eljárások is megtorpantak. Novemberben 3277 kényszertörlési eljárás került közzétételre, ami abszolútértékben még mindig magas, de jelentősen alacsonyabb, mint az októberi érték. A novemberi kényszertörlési szint még mindig kétszer olyan magasan van, mint a COVID előtti értékek, és a cégtörlési értéknél is jóval magasabban van. Ez tehát összeségében azt jelenti, hogy a cégtörlési hullám még igenis tart, egyre több a folyamatban lévő eljárás.

Az egyéb megszüntetésre irányuló eljárások sem tűntek el az ősz folyamán. Novemberben 463 felszámolási eljárás került közzétételre, ami abszolútértékben természetesen sok, hiszen ezek az eljárások jelentős részben hátrahagyott kifizetetlen számlákat és potenciális lánctartozásokat rejtenek. Az idősort is vizsgálva elmondható a novemberi felszámolási értékről, hogy fél éves rekordmagas értéknek számít, de összességében illeszkedik az elmúlt évek átlagához. Arányaiban az építőiparban magas a felszámolások aránya, ami már szinte megszokott értéknek számít, de szintén magas a felszámolások aránya a logisztikában, amely a koronavírus indulása óta folyamatosan megfigyelhető. Új jelenségnek számít ugyanakkor az energetikában tapasztalt magas felszámolási arány, de talán ez az adatsor sem számít olyan nagy meglepetésnek az energiaszektorban tapasztalt árrobbanás okozta kereskedelmi problémák miatt.

Induló végelszámolási eljárásból 811 került közzétételre novemberben. Ebben az eljárástípusban a vállalkozás saját kezdeményezésére szűnik meg szabályozott körülmények között, így a megszüntetésre irányuló eljárások közül ez a legkevésbé fájdalmas a partnerek és a piac számára. A novemberi végelszámolási érték szezonnak megfelelőnek mondható, januárban várható ennek az eljárástípusnak a megugrása. Érdekes módon az infokommunikációs szektorban volt magas novemberben a végelszámolási arány, pedig a szektor helyzete ez alapvetően nem indokolná.

A kényszertörléseket tekintve az építőiparban, a kereskedelemben és az adminisztrációs szektorban találkozhattunk kiemelkedően magas értékekkel, ezekben az iparágakban a legnagyobb a központi adminisztrációs tisztogatás. Itt hullik el sok vállalat amiatt, hogy még adminisztrációs kötelezettségeit sem teljesítette, és ezeket a kötelezettségeket a kényszertörlés intézményének felfüggesztése alatt sem tudta pótolni.

A cégtörlési hullám mellett azonban nem szabad megfeledkezni az induló cégekről sem, hiszen a sok cégtörlés ellenére még továbbra is magasabb az induló társas vállalkozások száma, mint a megszűnőké. Novemberben 2288 cégalapítás került közzétételre Magyarországon. A novemberi cégalapítási érték ugyan a 2021-es év legalacsonyabb cégalapítási értéke, ha a szezonalitási hatások miatt hagyományosan gyenge augusztust nem számoljuk, de még mindig magasabban van, mint a cégtörlési érték. Az új cégek tekintetében továbbra is az éptőipar számít kiemelkedőnek, de arányaiban is sok az új cég a kereskedelemben, a pénzügyben és az adminisztrációs iparágban.

Végrehajtások szempontjából megszokott értékeket hozott a november. Az ősz utolsó hónapjában 3915 társas vállalkozás ellen indult végrehajtás, ami abszolút értékben magas, de sajnos az elmúlt évek adatai alapján trendbe illeszkedőnek számít. Az ágazati eloszlás vizsgálata is megszokott adatokat mutat, az építőiparban és a vendéglátásban a legtöbb a fizetési probléma.

Az Opten – Cégfluktuációs Index (az adott időszak alatt törölt és alapított cégek számát viszonyítja az időszak elején rendben működőkéhez) novemberi értéke átlagosan 9 százalék körül mozgott. Megyei szinten nézve a vizsgált időszak alatt az Opten – CFI Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megyékben érte el a legjobb értékeket, míg a legmagasabb fluktuációt Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye produkálta.