A neheze még csak most jön: komoly áruhiányra számítanak a magyar cégek

Új akadályokkal kell szembenézniük a kkv-knak, derül ki a K&H kkv bizalmi index legfrissebb, harmadik negyedéves eredményeiből. Tavaly a járvány közvetlen következményeként a kereslethiány okozott nehézségeket, mostanra viszont az anyaghiány jelent kihívást a kereslet intenzív visszatérése és a kiüresedő készletek miatt.

Az előző negyedév óta másfélszeresére nőtt azoknak a cégeknek az aránya, akiknek nehézségeket okoz az anyaghiány – derül ki a K&H kkv bizalmi index legfrissebb, harmadik negyedéves eredményeiből, amely a hazai a mikro-, kis- és középvállalkozások várakozásait vizsgálja. Míg a második negyedévben a cégek 13 százalékának okozott gondot az alapanyaghiány, ez a harmadik negyedévben már 20 százalékra ugrott. Ezzel párhuzamosan a kereslethiány az előző negyedévben a kkv-k 22 százalékának jelentett problémát, ám most már csak 14 százalékuknak.

A legjelentősebb hátráltató tényező még mindig a munkaerőhiány (34 százalék), azonban a legjelentősebb változás az anyaghiány kapcsán történt.

A járvány kitörése után a cégek többsége a kereslet tartós csökkenésére számított, ezért a veszteségek minimalizálása érdekében leépítette készleteit. A kereslet viszont a vártnál sokkal gyorsabban tért vissza, így a hirtelen megnövekedő igényekkel most sok cég nem tud lépést tartani

– magyarázta Rammacher Zoltán, a K&H kkv marketing és értékesítés támogatás vezetője az eredményeket.

A kihívások ellenére egyelőre jobban teljesítenek a cégek: 60 százalékuk már elérte vagy meg is haladta a járvány előtti működési szintjét. Ez másfélszeres növekedést jelent az előző negyedévhez képest, amikor még a vállalkozások 37 százaléka mondhatta csak el ugyanezt magáról.

Nehéz helyzetben a szolgáltatók

A szektorok tekintetében az ipari, építőipari cégek tudtak regenerálódni a leggyorsabban, esetükben már 70 százalék elérte vagy meg is haladta a járvány előtti teljesítményét. A szolgáltatókat ennél jobban megviselte az utóbbi másfél év. A korlátozások hatásai még most is láthatók: a szektorban a vállalkozások alig több mint felének (56%) sikerült csak újra elérni a vírus kitörésekor fennálló működési szintet, amit a járványhelyzet súlyosbodásával járó esetleges szigorítások tovább nehezíthetnek.

Méret tekintetében elmondható, hogy a nagyobb cégek könnyebben vették az akadályokat. A középvállalkozások 73 százaléka már elérte vagy meg is haladta a járvány előtti teljesítményét, míg a kisvállalkozások körében 61 százalék, a mikrocégeknél pedig 57 százalék ez az arány.