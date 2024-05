Félelem és reszketés a kézműves sörfőzdében: a dolgozóknál betelt a pohár, távozik a vezérigazgató

James Watt, a BrewDog kézműves sörfőzde társalapítója és vezérigazgatója, 17 év után távozik vezetői pozíciójából, átadva helyét James Arrow-nak, miközben "kapitány és társalapító" szerepkörben továbbra is a vállalatnál marad, stratégiai tanácsadóként segítve annak növekedését - írta a Daily Mail. .

James Watt, a BrewDog sörfőzde társalapítója és vezérigazgatója, 17 év után távozik vezetői pozíciójából. A skót kézműves sörfőzde élén eltöltött időszakát több vitás esemény is beárnyékolta, ideértve a vállalaton belüli munkahelyi kultúrával kapcsolatos ellentmondásokat. James Arrow operatív igazgató veszi át tőle a vezérigazgatói feladatokat, miközben Watt egy újonnan létrehozott, nem ügyvezető igazgatói szerepkörben marad a vállalatnál, továbbá tanácsadóként is részt vesz a cég stratégiájának alakításában.

Watt az igazgatótanácsnak már tavaly jelezte távozási szándékát, hogy több időt fordíthasson más projektekre és érdeklődési területire. Ebben az új szerepkörben "kapitány és társalapító" címmel folytatja tevékenységét, miközben megtartja a cégben lévő 21 százalékos részesedését.

A BrewDogot - mely az egyik leghíresebb kraftsörgyártó a világon - korábban volt alkalmazottai nyílt levélben kritizálták, amelyben "félelemkultúrát" és a fiatalabb munkavállalókkal szemben tanúsított "toxikus magatartást" említettek. A vállalat reagált ezekre az állításokra, hangsúlyozva, hogy hallják és értik az aggodalmakat. Watt bocsánatot kért és elismerte, hogy a nyílt levél megjelenése óta változtatások történtek a vállalati kultúrában.

A BrewDog Watt vezetésével jelentős növekedést ért el: Egy fraserburghi garázsból indult vállalkozásból globális kézműves sörfőzdévé nőtte ki magát, amely jelenleg 2530 embert foglalkoztat világszerte több mint 120 bárban és négy sörfőzdében. Allan Leighton, a BrewDog elnöke méltatta Watt eredményeit és örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy a volt vezérigazgató továbbra is hozzájárulhat a vállalat sikeréhez. Watt távozása egy új fejezet kezdetét jelentheti a BrewDog történetében, miközben továbbra is fontos szerepet tölt be a cég jövőbeli irányának meghatározásában.