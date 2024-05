Másodszor állt a Cápák elé a fiatal magyar vállalkozó, de most is üres kézzel távozott

Vasárnap este folytatódott a Cápák között című üzleti showműsor hetedik évada, amelynek 11. adásában kisvállalkozókat ismerhettünk meg: két szószos üzletet, egy babacucc kölcsönzőt, egy magyar fitnesz találmányt, és meglepetésként érkezett egy visszatérő kishal is. Végül majdnem mindenki üres kézzel távozott, de csak majdnem.

Bereznai Miklós, öccse, Sámuel és Lakatos Áron egy ételszószos vállalkozással álltak a Cápák elé, saját barbecue szósszal, amit 3 évig fejlesztettek. Egyedi recept alapján prémium alapanyagokból készítik a Fels BBQ nevű terméküket, amit online árusítanak, ezen felül öt fizikai boltban vannak már jelen. 2 millió forintos átbevételt értek el pár hónap alatt, amiből 900 ezer forint volt a haszon.

Ma este 300 ezer forintot kértek és mentorálást 3 százalékos részesedésért cserébe. Hosszú távon saját üzemet szeretnének, és havi 3 ezer üveget eladni. Moldován András szerint

ez cuki, de mint vállalkozást, értelmezhetetlen.

Orbók Ilona sem látja, hogy ebből a fiúk megélnek majd, de főállás mellett szerinte kedves hobbi. Lakatos István szerint ezt egy posztgraduális képzésnek kell inkább csak felfogniuk, pár évig, amíg beletanulnak a vállalkozósdiba, és ezalatt kell egy olyan terméket keresni, amiben 100-szor ekkora volument lehet elérni. Balogh Levente viszont megadta a pénzt, de 10 százalékot kért, a fiúk ezt nem fogadták el. Ezen a ponton András visszaszállt, tetszett nekik a fiúk bátorsága: 8 százalékért is megadta volna a pénz. Végül Levente ajánlatát fogadták el.

Kölcsönbaba

Szabó Adél egy kis családi vállalkozást indított el, amiért a multinacionális létet hagyta maga mögött. A környezettudatosság és a spórolás jegyében babacuccokat ad bérbe, szívhangfigyelőt, kiságyat, fejlesztőjátékokat. 2020-ban indult, 2023-ban már 30 millió forintos árbevételt ért el a cége, a Babycucc, amiből 12 millió forint volt a nyeresége. A teljes áras termék 10 százalékába kerül a havi bérleti díj átlagosan.

5 millió forintot kért 10 százalékos részesedésért, amit a növekedéshez szükséges hatékonyságnövelő eszközökre szán. Balogh Petya szerint ebben a szegmensben csak kis cégek vannak, nagyok nem tudtak kinőni, és ez nem véletlen. A kategóriából nem lesz sokszáz milliós üzlet, így ő kiszállt. Moldován András sem hitt abban, hogy ez a vállalkozás a világ tetejére érhet, kiszállt. A Cápák szerint a használt piac pont erre van, ezért a kölcsönzés nem népszerű, aki Adél vállalkozása pedig organikusan is tud nőni, azaz nincs szüksége feltétlenül befektetőre. Lakatos István ennek ellenére tett egy ajánlatot, 20 százalékot kért, ezt azonban Adél nem fogadta el, befektetés nélkül távozott.

Súlykirályok

Varga József, Kiss Jenő és Koncsi Tamás egy olyan szerkezettel érkeztek, ami szerintük megreformálhatja a fitnesz világát. A GymMate egy új eszköz, ami az egykezes súlyzókat tartja meg, megvédve a használóját a sérülésektől. Számításaik szerint világszerte 6-7 millió potenciális vevőjük van, nagy előnyük, hogy szabadalmaztatható az eszköz. Olyan gyártókat szeretnének megkeresni, akiket ez az általuk fejlesztett találmány érdekelhet. Mivel a szabadalmaztatás drága, 30 millió forintot kértek 15 százalékos részesedésért cserébe, holott nem adtak el belőle egyet sem.

Mivel bevételük még nem realizálódott, cégük sincs, egyelőre ez az egész csak egy vágyálom – nehezen tudták komolyan venni őket a befektetők, a cégértéket pedig szerintük nagyon magasra lőtték be.

A gyöngyös lány: 2. kör

Túri Glória, az Oh my Pearl megálmodója járt már a Cápáknál az ötödik évadban. Akkor befektetést ugyan nem, de tanácsokat kapott, melyeket meg is fogadott, rengeteg tapasztalatot gyűjtött és visszajött. Mióta legutóbb ott járt, létrehozta a webshopját, kollaborál egy divattervezővel, odafigyel az alapanyagokra, levédette a márkát és a logót is, sőt, férfikollekciója is van már. 10 millió forintot kért 20 százalékért cserébe, hogy saját üzletet nyithasson.

Mint elmondta, az elmúlt időszakban megduplázta a bevételét, ami már 8,5 millió forint, amiből 4,5 millió volt a profit. András le volt nyűgözve, de mint rámutatott, az nagy baj, hogy Glória több pénzt kér a cége 20 százalékáért, mint az éves bevétele.

A Cápáknak nagyon tetszett a változás, a fejlődés, a növekedés, ahogy Levente fogalmazott,

kezdesz üzletasszony lenni, de még nem tartasz ott, hogy egy Cápa beszálljon.

Chili-challenge

Vörös Tamás és Csaba, az Egri Chilliagok megálmodói a jól menő csípős szószaikat és a közösségi élményt párosították, egy új terméket álmodtak meg, egy társasjátékot, és egy új cégből ajánlottak fel 10 százalékot 3 millió forintért cserébe. Ez a konstrukció már eleve nem tetszett a befektetőknek, Balogh Levente kezdte a sort:

Nem tudtam hol fogjátok elrontani ezt a pitch-et, de aztán gyorsan kiderült: a társasjátékkal. Pedig olyan jónak tűnt az eleje.

A Cápák nem hittek abban, hogy ebből üzletet lehet csinálni, szerintük ezt inkább promóciós céllal adják a termékekhez, nem pedig 20 ezer forintért. Mint befektetés, nem tudták értelmezni.

Volt már sok őrültség, de ekkora talán még nem volt

- összegezte Balogh Levente. Senki sem fektetett be.

Címlapkép: Molnár Boglárka/RTL Magyarország