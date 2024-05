Hullámvasútra ültették a tech-Cápát: volt sikítás a stúdióban!

Vasárnap este folytatódott a Cápák között című üzleti showműsor hetedik évada, amelynek 13. adásában hullámvasútra ültették a befektetőket: szó szerint és képletesen is.

Konyhás Krisztián, fejlesztő és kollégája nagy reményekkel és egy különleges prototípussal álltak a befektetők elé. A Newton szimulátorral teljesen valósághűen tapasztalhatja meg a használó az benne rejlő élményeket: a gravitációs erőhatások átélése csak mozgó szimulátorokkal lehetséges, de ezek drágák, lakossági elterjedése nem jellemző – ezen szeretnék most változtatni. Nemzetközi disztribúciós hálózaton keresztül az egész világon szeretnék elérhetővé tenni az eszközüket, ehhez 80 millió forintot kértek és 16 százalékot ajánlottak fel érte a cégből.

Jelenleg bérbeadásból származik a bevételük, mely 2023-ban 30 millió forint volt, ezt 100%-ban visszaforgatták a fejlesztésbe. 1,4 millió forintért tudnák értékesíteni a mozgó 3D szimulátorukat, de a komplett csomag már 3 millió forintba kerülne.

Mivel konkrét eladások utáni árbevétel még nem realizálódott, a Cápák bizalmatlanok voltak. Levente szerint az a nagy baj, bizniszmodelljük nincs, legfeljebb víziójuk.

Miből lesz árbevétel? Miből lesz pénz? Miből fog ez a cég 1 milliárdot érni?

A következő évek árbevételeire vonatkozó kérdésekre nem tudtak, vagy nem akartak válaszolni egyértelműen szerinte. Ugyan kifejezetten felkészülten érkeztek, Eszter meg is jegyezte, hogy

végre valaki el tudja mondani a saját működési költségét

de az, hogy gyakorlatilag nem termelt még bevételt, elriasztotta a befektetőket. mindegyik Cápa kiszállt.

Papírbazsalikom

Fekete János és felesége egy zöld innovációs vállalkozással érkeztek, a GreenBee Dekorral, melynek keretében magpapírokat forgalmaznak. Ez annyit jelent, hogy két vékony papírréteg közé virágmagok, gyógynövénymagok kerülnek, és utána a megrendelő igénye szerint bármit rá tudnak nyomtatni. Miután pedig már nincs rájuk szükség, nedves földbe helyezve a papír komposztálódik, a magból pedig új növény nevelkedik. 10 millió forintért érkeztek, amit a raktárkészletük bővítésére szánnának, 20 százalék részesedést kínáltak a cégből.

Az árbevételük a 2023-as évben nagyot esett, hiszen újratervezték az üzleti modelljüket, kiléptek a franchise modellből. Sárospataki Albert szerint érdekes, amit csinálnak, de el nem tudta képzelni, kik a megrendelők, kik a vásárlók. Tetszett neki az ötlet, de nem fektetett be.

Moldován András abban a pillanatban szállt ki, amikor megtudta, hogy egy közepes méretű papírzacskó ára 4-5 ezer forint között mozog, Balogh Petya pedig úgy látja, maga a termék nem csökkenti a szemetet, inkább csak egy aranyos gesztus, kiszállt:

Ha ez az üzlet nagyobb lenne, akkor nem a tiétek lenne.

Balogh Levente szerint sem értelmezhető ez üzleti szempontból, esetleg egy nagy cég side projekteként működhet, de önmagában véleménye szerint nem áll meg a lábán.

Libamennyország

Gulyás Csabának nem mindennapi foglalkozása van: tollfeldolgozó. Édesapja örökségét szeretné feléleszteni, felnőtt fejjel kezdte el megtanulni a szakmát. 2014 óta gyárt magas minőségű toll- és pehelypaplant. Most a libák tartási körülményein szeretne javítani

Csaba személyisége mindenkit lenyűgözött a stúdióban, Eszter szerint:

olyan vagy, mint egy Kusturica film

Az új cégbe, a Guyába kért 100 millió forintot, melyből bővítené a varrodát, vásárolna eszközöket, valamint létrehozná az új farmot. 40 százalékos részesedést is hajlandó lett volna felajánlani, hogy a meghódítsa a világot. Elképzelése szerint végtermékekben értékesítené a tollat, nem pedig zsákokban, hiszen úgy sokkal magasabb a profit. Jelenleg 90 euróért tud adni egy mellényt, de ennél többért szeretné, és a következő 5 évben az önköltség 300 százalékát szeretné elérni.

Dr. Varga Eszter szerint nem csak rengeteg pénzt kellene beletenni ebbe a vállalkozásba, de elképesztően sok munkát is jelentene a befektetőnek, míg olyan hasznot termelne, amiért ez megérné neki. Túl sok iparágnak tűnt neki ez így egyben és túl sok hiányzó tudást érzékelt Csaba körül. Moldován András szerint nagy szüksége van egy Cápára, méghozzá olyanra, aki a márkaépítésben tud neki segíteni, és itt Leventére nézett, ám ő sem mert beszállni.

Fenntartható keverés

Máté Csilla nem csak értéket szeretne teremteni, edukálná is azokat a vásárlókat, akik nyitottak az új szépségipari termékek felé. A Mix You Nature natúrkozmetikumok tulajdonosa 100%-ban természetes alapanyagokat használ termékeihez, sőt még a csomagolása is komposztálható. A korábban veszteséges cég mostanra már nyereséget termel, Csilla reményei szerint 100 millió forintot ér, ezért kért 10 százalékért 10 millió forintnyi befektetést.

Egy év alatt jelenleg 5 ezer darab terméket tudnak legyártani, ezt a jelenlegi infrastruktúrával 15 ezerig tudná elmenni, ez árbevételben 40-50 millió forintot jelentene, aminek a nyeresége 15 millió forint lenne.

Növekedési potenciált a drogériai értékesítésben lát a vállalkozó jelenleg, ebben sem Eszter, sem András nem látott nagy lehetőséget, elsőként szálltak ki. Sárospataki Albert viszont tett egy ajánlatot, neki tetszik, amit Csilla csinál, szerinte van jövője, de nem a retailben.

Ennek pont az a szépsége, hogy kitaláltál valamit, amit más nem csinál.

Megadta a kért összeget, és megállapodtak 25 százalékos részesedésben.

Címlapkép: Molnár Boglárka/RTL Magyarország