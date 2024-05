Mostantól új fejezet kezdődik rengeteg magyar számára: erről még csak kevesen tudnak

Új fejezet kezdődik a kis- és egyéni vállalkozások számára: egyre többen követelhetik meg a beszállítóiktól, hogy elkötelezettséget mutassanak a fenntarthatóság terén. A társadalom részéről is egyre nagyobb az igény, hogy a vállalkozások környezetvédelmi törekvései átláthatóak legyenek. Kevés cég tudja azonban, hogy mekkora a karbonlábnyoma és hogyan tudná csökkenteni azt. Íme pár hasznos tipp a kibocsátás minimalizálására.

Minden magánszemélynek, háztartásnak, vállalkozásnak van CO2 kibocsátása, még a legkisebb mikrovállalkozás, vagy otthonról dolgozó egyéni vállalkozó is karbonlábnyomot hagy maga után. Mostantól Magyarországon az OPTEN és a Mastercard innovációjával bárki percek alatt kiszámolhatja, hogy tevékenységével mennyire terheli környezetét.

A kibocsátás csökkentése több szempontból is hasznos. A vállalkozó jobban ügyel a környezetére, eleget tesz az EU-s szabályozásoknak, valamint versenyelőnyhöz jut, hiszen sok megrendelő, valamint a vásárlók részéről is elvárás, hogy egy cég lépéseket tegyen a fenntarthatóság irányába. Az energiamegtakarítással hosszú távon pénzt is spórolhatnak. Íme néhány tipp kis- és egyéni vállalkozóknak a karbonlábnyom-csökkentésre.

Tömegközlekedés és alternatív utazási módok: Autó használata helyett - amikor csak lehetséges - érdemes a tömegközlekedést, a kerékpározást választani, vagy gyalogolni. Ez jelentősen csökkenti a kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét. Energiatakarékos iroda és technológia: Az energiafogyasztás csökkentése közvetlenül csökkenti a karbonlábnyomot. Érdemes LED világítást, energiatakarékos készülékeket és megfelelő hőszigetelést biztosítani. Egy olyan vállalat, amely irodáiban LED-égőkre vált, éves szinten 75%-kal csökkentheti a világítás energiafogyasztását. Az energiahatékony eszközök általában hosszabb élettartammal rendelkeznek, kevesebb karbantartást igényelnek. Digitális megoldások: Minél digitalizáltabb egy vállalkozás, annál kevesebb papírt használnak fel a működéshez, adminisztrációhoz. A szoftverek, digitális tervező-, nyilvántartó és számlázó programok, foglalási rendszerek is mind csökkentik a karbonlábnyomot. Csomagküldés és beszerzés: Amilyen küldeményért csak lehet, érdemes személyesen elmenni egy átvevőhelyre, vagy biciklis futárt alkalmazni. Ezáltal csökkenthető az utaztatott termékek által generált üvegházhatású gázok mennyisége. Egy-egy kis csomagért, ebédért, rengeteg üzemanyagot égetünk el, akkor is, ha mi magunk nem vezetünk. Fenntartható anyagok: A vállalkozások akkor is sokat tesznek a környezetért, ha fenntartható anyagokat használnak a működésükhöz. Ilyen lehet például a biológiailag lebomló eszközök, újrahasznosított papírok és irodaszerek beszerzése.

A napokban jelent meg Magyarországon egy karbonlábnyom kalkulátor, melynek segítségével bárki perceken belül kiszámíthatja a saját vállalkozása becsült karbonlábnyomát a költései alapján, méghozzá külső szakértők igénybevétele nélkül. Az érték felmérése az első lépés a fenntartható vállalkozásvezetés irányába.