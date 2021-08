Brutális áramkimaradásokról adtak hírt: 4+1 tipp, hogy te ne veszíts komoly pénzeket a leálláskor

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Hatalmas károkat okoztak a viharok júliusban országszerte, a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) összesítése szerint közelíti a tízmilliárd forintot a „viharszámla”. Többezer vállalkozás is érintett volt, és a vihar a fizikai károk mellett áramkimaradást és ezzel további veszteséget is okozhat. Az egyik energia és infrastruktúra fejlesztő most összegyűjtött néhány tippet arra, hogyan lehet elérni, hogy folyamatos és megbízható legyen az áramellátás a cégek létesítményeiben.

A hazai biztosítók közel 10 milliárd forintot fizettek már ki, vagy különítettek el lakossági, ipari és intézményi, valamint casco károkra a Magyar Biztosítók Szövetségének (Mabisz) közlése szerint. Az ipari létesítményektől, intézményektől csaknem két és fél ezer kárbejelentés érkezett júliusban, mintegy másfél milliárd forint értékben. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A hatalmas viharok, a szélsőséges időjárás nem csak a fizikai károk, de az áramkimaradások miatt is komoly problémát okozhatnak a vállalkozásoknak, a nem tervezett leállások miatt. Bár hazai adatok nem állnak rendelkezésre, az amerikai cégek ötöde a múlt évben havonta legalább egyszer tapasztalt áramkimaradást a Frost&Sullivan által végzett felmérés szerint. Több mint felük esetében pedig évente néhány alkalommal következett be ilyen esemény, amit persze a viharok mellett egyéb tényezők is előidézhettek. Az áramszünet okozta anyagi károk természetesen nagyon eltérőek a különböző cégeknél és mértéküket az iparág is befolyásolja, de a kutatás szerint egy ilyen incidens a társaságok 60 százalékánál átlagosan 50 ezer dollár alatti kárt okoz, ötödénél 50 és 100 ezer dollár között van a pénzügyi vonzata, míg 20 százalék esetében a 100 ezer dollárt is meghaladja. Ezek az értékek is jól érzékeltetik, hogy a folyamatos, megbízható áramellátás komoly veszteségeket előzhet meg, érdemes tehát befektetniük a vállalkozásoknak ennek biztosítására. A Schneider Electric most összegyűjtött 4+1 tippet arra, hogyan érdemes felkészülni az áramszünetre és hogyan lehet csökkenteni az abból adódó károkat. 1. Használjunk előre elkészített referenciatervet Célszerű az előre megtervezett kis- vagy középfeszültségű villamos elosztórendszert az adott felhasználási módhoz validált referenciaterv alapján elkészíteni. Ezzel a megoldással jelentősen egyszerűsíthető a tervezési-installálási folyamat, és csökken a rendszer megvalósításának és üzemeltetésének általános kockázata és költsége. Egy speciális villamoselosztó-tervezőszoftver képes a rendszer minden aspektusát optimalizálni a meghatározott felhasználási módhoz, figyelembe véve az összes várható működési és környezeti feltételt, a jelenben és a jövőben egyaránt. 2. Vessünk be intelligens megszakítókat A legújabb megszakítóberendezésekben alkalmazott technológia azon túl, hogy védi az embereket és a gépeket, képes fenntartani a létesítmény működését is. A korszerű megszakítók a szelektív koordinációt alkalmazzák annak érdekében, hogy probléma esetén gyorsan elkülönítsék az elektromos hálózat meghibásodott szakaszát, és csak közvetlenül azelőtt lévő megszakító kapcsol le, így a hálózat többi része továbbra áramellátás alatt van, és egy apró hiba miatt nem kell leállítani az egész létesítményt. A legjobb megszakítók könnyen karbantarthatók, a kikocsizható és a dugaszolható funkciók pedig megkönnyítik kezelésüket. Az intelligens megszakítók beépített mérési funkcióval is rendelkezhetnek, melyek támogatják a hatékony energiagazdálkodást és csökkenthetik a karbantartási költségeket. TÍZEZREKET SPÓROLHATSZ BANKVÁLTÁSSAL! A bankszámla mindennapi életünk része. A munkabér, nyugdíj, ösztöndíj jellemzően bankszámlára érkezik. Segítségével kényelmesen intézhetjük a pénzügyeinket, akár otthonról is. Ahhoz azonban, hogy bankszámlád valóban azt nyújtsa, amire szükséged van, körültekintően kell választanod. Mielőtt kiválasztanád bankszámládat, nézz szét a Pénzcentrum megújult bankszámla kereső kalkulátorában! Állítsd be a személyes preferenciáidat, és versenyeztesd a pénzügyi szolgáltatókat, hiszen a megalapozott döntés a Te érdeked! Egy testre szabott bankszámlával a költségeken is rengeteget spórolhatsz! (x) 3. Alkalmazzunk energiamenedzsment-rendszert Egy energiagazdálkodási rendszer a csatlakoztatott eszközökből származó adatokat gyűjtve és elemezve folyamatosan figyelemmel kíséri a villamos hálózat kiterheltségének alakulását és a hozzá csatlakoztatott készülékek élettartam-adatainak változását. Ha bármilyen váratlan állapotot észlel, előriasztásokat, riasztásokat küld az üzemeltetés, karbantartás számára, bárhol is legyenek, hogy mielőbb intézkedhessenek a kritikus helyzet megelőzése érdekében. Egy teljesen digitalizált villamos rendszer jobban ellenáll a hálózati zavaroknak, és hatékonyabban segít beazonosítani azokat, mielőtt nem várt leállásokat és ezáltal jelentős anyagi károkat eredményezhetnének. 4. Vonjunk be szakértőket a prediktív karbantartáshoz A korlátozott helyszíni műszaki, karbantartói erőforrásokkal rendelkező vállalkozások számára hasznos segítséget jelenthetnek a felhőalapú energiagazdálkodási alkalmazások, amelyek kapcsolatot teremtenek a helyi elektromos hálózatok és a távoli szakértők között. A szakértői tanácsadók folyamatosan figyelemmel kísérhetik a hálózat működését, emellett pedig átfogó képet adhatnak az elektromos rendszer állapotáról és az eszközök teljesítményéről. Ezek az információk pedig lehetővé teszik a prediktív karbantartás bevezetését, ami kevesebb működési hibát és az állásidő akár 30-50 százalékos csökkenését is eredményezheti. 4+1 Készüljünk a helyreállításra Bármennyire is felkészült egy vállalkozás a váratlan eseményekre, teljes mértékben nem zárhatók ki a nem tervezett leállások. Ha bekövetkezik egy ilyen incidens, arra kell törekedni, hogy minél rövidebb ideig tartson és természetesen minél kisebb hatása legyen a cég működésére. A gyors helyreállítást támogatják a megfelelő berendezések és szoftverek, amelyek közül a legmodernebbek már hatékonyan tudják támogatni a hiba elhárításán dolgozó szakembereket a teljes rendszerre vonatkozó, átfogó adatokkal, míg az intelligens védelmi relék, kioldóegységek és egyéb berendezések segítik a hiba okának gyors meghatározását, a probléma javításában pedig akár mobilalkalmazás is támogathatja a karbantartókat, mely lépésről-lépésre vezeti végig a szakembereket a megoldandó feladatokon.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK