Nehéz helyzetben a pesti taxisok: alig van autó, lassú lesz a talpra állás

A turizmus befagyásával, illetve a járványügyi korlátozások következtében jelentősen újra kellett szervezniük működésüket a fővárosi taxis vállalatoknak. Az egy főre jutó fuvarszám a harmadára esett, és 2021 év elején már 5000 taxis sem volt a főváros útjain. A jelenlegi piaci helyzetről, és a jövőképről beszélgettünk a legnagyobb szolgáltatókkal. A Pénzcentrum kérdéseire Reich Ádám, a Főtaxi Zrt. vezérigazgatója; Brandt Ilona, a 6x6 Taxi marketing vezetője; Pásztor Marcell, a Tele5 Taxi ügyvezetője; és Pintér Attila, az MB ELIT Taxi ügyvezetője válaszolt.

Pénzcentrum: Hogyan tudták a taxi cégek az elhúzódó koronavírusos helyzetet túlélni?

Reich Ádám: A korlátozó intézkedések, a rendezvények, sportesemények elmaradása, a beutazó turizmus leállása talán a leggyorsabb és legmélyebb hatást a taxis személyszállítási ágazatra mérte. Gazdasági szempontból az utóbbi évtized legnehezebb éve lett a 2020-as, ugyanakkor a tavalyi volt az az év is, amelyben az elmúlt évtized legnagyobb technikai fejlődését értük el, miután viszonylag hamar, már 2020 május hónap táján azt tűztük ki, hogy az év során - amíg ez a helyzet tart -, járvány okozta csendes üzletmenetet a technikai fejlesztések jelentős felgyorsítására szeretnénk kihasználni.

A Főtaxi árbevételének jelentős része a korlátozások alatt is aktív üzleti partnerek szállításából származott: e széles partneri kör folyamatos bővülése köre komoly versenyelőny és jövőbeni lehetőség is a vállalat és a gépkocsivezetők számára. Üzleti szempontból nagy siker, hogy tavaly decemberben újabb öt évre elnyertük a Budapest Airport taxis személyszállítási tenderét. Ez különösen fontos, hiszen az új megállapodás a vírushelyzet gazdasági hatásaitól sújtott taxis partnerek számára – a piacon egyedülállóan – biztos munkát, jól kalkulálható bevételi forrást jelent a közeljövőben.

Brandt Ilona: Más szolgáltatási területek felé nyitott a 6x6 taxi, mint például az ételszállítás, a csomagszállítás, a teljes körű ügyintézések (posta, levélküldemények). Vállalkozóink havi rendszeres díját a 6x6 felé felére csökkentette, az átmenetileg visszavonuló sofőrök részére pedig díjmentes tagfenntartást biztosítottunk.

Pásztor Marcell: A cég kölcsönből tudta átvészelni ezt az időszakot. Létszámunk nagyjából 120 fővel csökkent.

Pintér Attila: Az MB ELIT taxi helyzete sajátos volt, hisz 2021 januárban új tulajdonosi körrel új irányítással kezdett. A válság legmélyebb pontján még beruháztak, úgyhogy egy gyakorlatilag teljesen leállt céget vett át, az új vezetés.

Pénzcentrum: Mennyi dolgozójától vált meg a vállalat, illetve milyen áthidaló megoldást alkalmaztak megtartásukra?

Pintér Attila: Az új vezetés 2021 januárjában kezdte meg az érdemi munkát, folyamatosan alkalmazkodtunk a piachoz, bővülünk és terveink szerint a COVID előtti időszakban az MB ELIT-nél dolgozókat újra tudjuk majd foglalkoztatni.

Reich Ádám: A járványidőszakra a Főtaxi a taxisbarát informatikai fejlesztések mellett tagdíjcsökkentéssel, az elektromos autókkal dolgozók számára nyújtott kedvezményekkel, bérelhető villanyautókkal, üzleti megrendelői körének bővítésével, új szolgáltatások bevezetésével reagált.

Brandt Ilona: A 6x6 átcsoportosításokat eszközölt, home-office munkavégzést rendelt el, de sajnos elkerülhetetlen volt a leépítés is.

Pásztor Marcell: Érzékenyen érintett minket, hogy a leépítés mellett munkahelymegtartó támogatásunkat is elutasították, mely jól jött volna a bajban.

Pénzcentrum: A fokozatos normalizálódott helyzettel minden visszaáll a megszokott kerékvágásba?

Pintér Attila: Reméljük, hogy minden visszaáll a megszokott mederbe, de a COVID helyzet rávilágított arra, hogy mindig keresnünk kell az új, más lehetőségeket is. Az MB ELIT gyakorlatilag az idegenforgalom piacán tevékenykedett, de hazai piacon is van érdeklődés a prémium kategóriás szolgáltatásra.

Pásztor Marcell: Sajnos a 120 taxisból, akik elmentek, még senki nem jött vissza! Továbbra is csak a csökkentett létszámmal tudunk szolgáltatni.

Pénzcentrum: Hogy mire ébresztette rá a vírus helyzet a Társaságokat? Merre kell elmozdítaniuk a szolgáltatást?

Reich Ádám: A Főtaxi folytatni tudta az elektromobilitási programját, a Zöldút Programot. Számos módon támogatjuk a környezetkímélő járműflotta bővítését. A társaság taxisofőrjei elektromos gépkocsikat is bérelhetnek, a kedvezményes tagdíj, ráadásul az autó töltését is magába foglalja. Ezen túlmenően pályázati tanácsadást is igénybe vehetnek az elektromos autó vásárlását állami forrásból támogató pályázatokon való részvételhez. A tavalyi pályázat keretében az országban 250-en nyertek támogatást, köztük Főtaxis munkatársak is. A pandémia időszaka alatt egyetlen egy elektromos autóval dolgozó bérlőt sem vesztettünk el, sőt – nem kis részben az elektromos járművek beszerzését segítő állami támogatásoknak köszönhetően – tovább nőtt a Főtaxi elektromosautó-flottája: jelenleg már közel 70 emissziómentes, teljesen elektromos üzemű és több mint 200 alacsony károsanyag kibocsátású hibrid taxi közlekedik a fővárosban.

Terveik szerint elektromos autóink számát jövőre három számjegyűre bővítjük. A Főtaxi Magyarországon elsőként június elsejétől bevezette az e-taxi rendelést Budapesten, mely könnyebb választás a környezettudatos budapestiek számára, akkor is, ha taxiba ülnek.

Mobilapplikáción keresztül immár közvetlenül rendelhető teljesen emissziómentes elektromos, illetve az alacsony károsanyag kibocsátású hibrid autó valamelyike. A vírushelyzet arra is megtanított minket, hogy egy cégnek több lábon kell állnia és mindenre fel kell készülnie, hiszen amíg számos szektor padlóra került, addig vannak iparágak - például a csomagszállítás vagy az ételkiszállítás - amelyek történetük legnagyszerűbb évén vannak túl. Teljes gőzzel azon dolgozunk, hogy a taxiszolgálatáson túlmutató, új, innovatív üzleti lehetőségeket teremtsünk az üzletmenet hosszú távú fenntartása érdekében. Ilyen új terület a csomagküldési szolgáltatás elindítása, amelyre a járvány időszaka alatt és azt követően is számíthatnak a Főtaxi ügyfelei.

Brandt Ilona: Mivel a taxi fuvarozás iránti kereslet drasztikusan, több mint 70%-kal esett vissza, azonnal meg kellett vizsgálni, hogy miként tudunk megélhetést biztosítani vállalkozóinknak, akik professzionális városismerettel, mobilisan tudnak reagálni a taxin túlmutató igényekre is. Ezért is esett választás az ételszállításra, csomagszállításra, ügyintézésre, ugyanakkor fontos számunkra a fenntarthatóság is, így dolgozunk az elektromos állomány növelésén annak érdekében, hogy év végére legalább 50-60 elektromos autóval álljunk a város szolgálatában.

A 6x6 Taxi fókuszáll a korábbi pozíciókba való visszatérésre, a 6x6 by Birdie, új taxirendelő applikációval startol, mely innovatív megoldást kínál a lakossági, és üzleti ügyfelek részére egyaránt!

Pintér Attila: Az MB ELIT víziója a fokozatos nyitás tekintetében bizakodó és reméljük, hogy a szakmából eltávozott sofőrök ismét bizalmat szavaznak a személyszállításnak és visszatérnek a szakmába. A számok tekintetében bízunk abban, ha ez évben a 2019-es számok 25 %-át tudjuk teljesíteni, már elégedettek leszünk. A tényleges elmozdulást számunkra az idegenforgalom újraindulása fogja jelenteni, véleményünk szerint erre 2022 áprilisig még várni kell, de addig lépésről lépésre haladunk tovább.

Pénzcentrum: A normalizálódott helyzettel minden visszaáll a megszokott kerékvágásba, mi a vállalat víziója?

Pintér Attila: Nagyon bizakodó vagyok e tekintetben, de a COVID-helyzet rávilágított arra, hogy mindig keresnünk kell az új, a más lehetőségeket is. Az MB ELIT gyakorlatilag az idegenforgalom piacán tevékenykedett, de a hazai piacon is van érdeklődés a prémium kategóriás szolgáltatásra.

Brandt Ilona: Növekednek hétről hétre a számaink, így hamarosan visszaállunk a "normális" szintre.

Pásztor Marcell: Sajnos semmi jövőképünk nincs! A forgalom kissé növekedett, de a taxisok hiánya nagyon érezhető, sokszor nem tudunk kocsit küldeni”.