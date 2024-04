Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2024. április 22.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2024. április 22., hétfő.

Névnap

Csilla, Noémi

Deviza árfolyam

EUR: 394.32 Ft

CHF: 405.53 Ft

GBP: 457.86 Ft

USD: 369.71 Ft



Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2024. április 21.

A Hatoslottó nyerőszámai a 16. héten emelkedő számsorrendben a következők:

7, 15, 19, 26, 31, 45



Ezen a héten nem volt telitalálat.

6-os találat: 0 db

5+1 találat: 0 db

5-ös találat: 64 db

4-es találat: 2548 db

3-as találat: 37226 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 16940 Ft

MOL: 2960 Ft

RICHTER: 8855 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2024.04.23: Éjszaka növekszik, vastagszik a felhőzet, a Nyugat-Dunántúlon már borult idő várható. Máshol is sok felhőre számíthatunk, de az ország keleti felén, harmadán délutánig kevésbé felhős helyek is előfordulnak, majd estefelé egyre nagyobb területen borul be az ég. Az éjszaka második felétől a Nyugat-Dunántúlon, majd délután, estefelé másutt is egyre több helyen alakul ki eső, zápor, egy-egy zivatar is lehet. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északkeleti, keleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 1, 6 fok között alakul, de az északkeleti tájakon hidegebb is lehet. A csúcshőmérséklet 10, 20 fok között várható, nyugaton lesz a hűvösebb, keleten az enyhébb idő.

2024.04.24: Nagyrészt borult lesz az ég, majd napközben az Alföld déli és keleti felén felszakadozik a felhőzet, és arrafelé néhány órára kisüt a nap. Éjjel sokfelé, napközben egyre inkább a Nyugat-Dunántúlon és az ország északi felén várható eső, zápor, majd estefelé egyre többfelé megszűnik a csapadék. A Dunántúlon az északnyugati, másutt a délnyugati, nyugati szelet kísérik erős, néhol viharos széllökések. A hajnali 5, 12 fokról 7 és 17 fok közé emelkedik a hőmérséklet, északnyugaton lesz a hidegebb, délkeleten a melegebb idő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

A levegőminőség kiválóan alakul. (2024.04.22. hétfő éjfélig)

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. (2024.04.21)

