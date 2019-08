Pont, mint az átkosban: most is rengeteget kell gürizned egy új autóért

Az ingatlanoknál már számtalanszor eljátszották, így most a Pénzcentrum azt számolta ki, hogy mire elég a magyar átlagfizetés az új autók piacán. Kiderült, hány hónapig kellene gürizni egy Suzukiért, Daciáért, Merciért. Megtudhattuk, hogy ha valaki az átlagos nettó munkabért kapja, akkor több mint 16 évig kellene húznia az igát a legalapabb Tesláért. Mutatjuk a számokat!

Azt már rengetegen kiszámolták, hogy mennyit kell valakinek güriznie ahhoz, hogy saját lakása, háza lehessen: a legfrissebb matek szerint egy átlagos magyarnak 7,1 évig kell güriznie, hogy egy saját ingatlant tudjon venni - és közben másra egyáltalán nem költ. Node mi a helyzet a kocsikkal? Most az itthoni listaárakkal matekoztunk, hogy kiderüljön, meddig kell húzni az igát az átlagos hazai dolgozónak ahhoz, hogy egy zsírúj autót tudjon venni.

Számításunk alapjául a KSH legfrissebb adatai szolgálnak, amelyek szerint áprilisban az átlagos hazai nettó jövedelem 246 800 forint volt kedvezmények nélkül. Ennek alapján, ha az egyik legolcsóbb magyarországi új autót, a Dacia Logant szeretnénk megvenni a legfapadosabb kivitelben (aminek az ára 2 149 000 forint), akkor 8,7 havi átlagos munkabért kellene félretenni. A KIA Picanto 2 919 000 forintos indulóárát pedig 11,8 hónap alatt lehetne összespórolni a magyar fizuból.

A magyarok két kedvenc autójáért, a Suzuki Vitaráért (indulóára 4 090 000 forint) és az SX! S-Crossért (kezdőára 4 140 000 forint) is csaknem másfél évnyi fizetést kellene felhalmozni. Egészen pontosan előbbire 16,6 havi, utóbbira 16,8 hónapnyi jövedelmet. A Dacia hasonló modellje olcsóbban indul, 3 099 000 forintról a gyártó weblapja szerint, így a Dusterre csak kicsivel több mint egy évet kell melózni, egész pontosan 12,6 havi bérből lehetne megvenni.

A fullextrás orosz népautót, az általunk is tesztelt Lada Vesta LUX-ot nagyjából 17 hónap lenne összeszedni, ugyanis annak listaára 4 199 000 forint. A legutóbbi tesztünkön egyébként remekül szereplő, gazdagon felszerelt KIA Ceed 6 099 000 foirintos listaárát pedig 24,7 hónap alatt lehet megkeresni Magyarországon. Négy évnél is többet kellene gürizni egy olyan Nissan Leafért, amit mi is kipróbálhattunk: annak a listaára az elektromos autókra járó kedvezménnyel együtt 9 964 000 forint, ami 40,3 hónapnyi magyar átlagnettóból jön ki.

Az elektromos autózás csúcsának számító Tesla modelljeiért már egy fél életet le kell gürcölni: a legolcsóbb "fapados" Model 3 is több mint 55 460 euróba kerül a hazai importőr kalkulátora szerint, ami átszámolva kb. 18 millió forint. Ennyiért egy átlagos magyar embernek 72,9 hónapot, több mint 6 évet kell melóznia. A hatalmas SUV, a Model X-ből a legdrágább csúcsmodell 143 490 euró, 46,5 millió forint - ez 188,4 havi (15,7 évi) magyar átlagfizetés.

Már ez is elég húzós árlista, de nézzük meg a végleteket! A legnagyobb használt autókkal foglalkozó weboldalon jelenleg a legdrágább autó egy 324 millió forintos Mercedes G63 AMG, ami vélhetően a világ legkreténebb terepjárója, ugyanis hat darab kereke van és eléggé meg van emelve. A tökkelütött dubaji sejkek kedvenc verdáját 1312,8 hónapnyi magyar fizetésből lehetne megvásárolni, ami majdnem 110 év. A második legdrágább verda egy Ferrari 458 Speciale Aperta, ami 208 940 000 forintba kerül, amit csak 846,5 hónapba telne kigazdálkodni - ez csak 70,5 év, szóval egy emberélet alatt meglehet, ha valaki már az anyaméhből kiérkezvén munkába áll.

Egy sportpakkos S-osztályú Merciért csak 20 évnyi fizetésedet kellene félretenned - ugyanis egy S63 AMG 4Matic+ 10 ezer forint híján 60 millióba kerül a használtautós oldalon.

A legolcsóbbak között válogatva kiderült, hogy már 35 ezerért lehet venni működőképes verdát, ennyiért például egy Daewoo Ticót is találtunk, ami a 246 800 forintos magyar átlagbérnek a 14,1 százaléka. Ha egyhavi béredet ilyen kocsikra szánnád, akkor hetet tudnál venni belőle! Vagy leosztva: egy ilyen autóért csak 2,8 napot kellene dolgoznod - ha leosztjuk az árlagfizetést 20 munkanapra.