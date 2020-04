Nem lesz sor a gumisnál: csak a legszükségesebb esetben mennek szerelőhöz az emberek

Autóforgalom híján a szervizekbe betérők száma is drasztikusan csökkent. A márciusi havazás miatt is tolódik a szokásos abroncs csere időszak.

Szinte csak sürgősségi javításokkal mennek autószerelőhöz az emberek, a tavaszi abroncscsere pedig nem ez a kategória - írja a Világgazdaság, emlékeztetve arra, hogy a csökkentett nyitvatartás ezt a szolgáltatást is érinti. Pollák Péter az Abroncs Kereskedőház Kft. (AKH) vezérigazgató-helyettese a lapnak elmondta, az elmúlt hetek forgalmában 50-60 százalékos visszaesést tapasztaltak a szervízeknél az előző év azonos időszakához képest. Igaz, a kijárási korlátozás mellett a márciusi havazások is közrejátszottak az ilyenkor kezdődő és májusig tartó tavaszi gumicsere-időszak eltolódásába. A tapasztalatok szerint az emberek halasztják a műszaki vizsgákat is.

A szervizek is igyekeznek a lehető legtöbb óvintézkedés mellett működni:

az AKH-nál csak ügyfelek állhatnak be a műhelyekbe,

a szerelők nem szállhatnak be az autókba,

egyszerre legfeljebb hárman tartózkodhatnak az ügyféltérben,

a bankkártyaterminálokat folyamatosan fertőtlenítik.

A 300 főt foglalkoztató vállalatnál eddig megúszták elbocsátás nélkül, csökkentett nyitvatartással, szabadságolással vészelik át a nehéz időszakot. A kisebb műhelyek nagyobb bajban vannak. Ladányi László, a Varázs Garázs ügyvezetője és tulajdonosa úgy nyilatkozott, hogy

a tavaly tavaszi forgalomhoz képest az elmúlt hetekben 80-90 százalékos volt a visszaesés, szinte csak sürgősségi javításokkal jönnek az autótulajdonosok.

A nyári gumi cseréjének elmaradása - ellentétben a télivel - nem okoz balesetveszélyt. Mivel azonban a forró aszfalton tönkremegy az abroncs, a következő télen már nem lehet biztonsággal használni. Ugyanakkor, amíg az átlaghőmérséklet 15 fok alatt van, nem áll fenn ez a kockázat.