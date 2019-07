Ilyen autókat hajtanak a leggazdagabb magyarok: őrületes pénzek repkednek

Az év első felében rengeteg értékes gépjármű állt forgalomba Magyarországon: a legdrágább két, egyenként 100 milliós Ferrari volt. Nagyot ment a 7-es BMW és a Ford Mustang is: mindkettő vezeti az idei eladási rangsort. Mutatjuk, milyen drága kocsikat vásároltak idén a leggazdagabbak!

Egyre több magyar vásárol sportkocsikat, legalábbis a Datahouse adatai alapján az idei év első 6 hónapjában összesen 502 ilyen típusú kocsi állt forgalomba hazánkban - ez 88 darabbal több, mint 2018 első fél évében. Ugyanakkor a szuperluxus csodagépek piaca megtorpanni látszik: idén csak 143-at helyeztek forgalomba, míg tavaly ilyenkor 182 volt ez a szám. A Pénzcentrum most megnézte, és csártokba szedte, melyek a módos magyarok kedvenc verdái a luxus- és a sportkategóriákban!

Nem gondolnád, mi a magyarok kedvenc sportkocsija

Elsőként nézzük a sportautókat, amelyekre jócskán megnőtt a kereslet. Kimondható, hogy hazánk legkedveltebb ilyen modellje a Ford Mustang, amelyből duplaannyi, 118 került forgalomba az idei év első felében, mint 2018 hasonló időszakában - akkor csak 58 darab. Az új Mustangok alapára a hazai forgalmazó honlapja szerint nagyjából 13 millió forint körül van, az erősebbik, 450 lóerős GT-verzió pedig 15 millióról indul.

A második helyen a Mercedes AMG GT áll, amelynek már azért igen húzós az ára: legkevesebb 51 millió forintot kell érte fizetni. Ennek ellenére 57-et helyeztek idén forgalomba itthon. A harmadik helyezett szintén Stuttgartból érkezett, ugyanis a Mercedes CLS-ből 41 darab került idén az utakra. Ennek az ára inkább a Fordhoz áll közelebb: nagyjából 20 millió forintba kerül újonnan. Ahogyan az a csárton is látható, a top10-et egyértelműen a BMW uralja: az új 8-as, a Z4, az M5 és az M2 is a legnépszerűbb sportkocsik között kapott helyet. Ezek közül a legdrágább a 8-as sorozat, ami kb. 33 millió forintról indul.

Kuriózumok is akadnak a listán: például a kb. 80 milliós Ferrari Portofinóból egyből négyet is forgalomba helyeztek Magyarországon, valamint hat hónap alatt két 812 Superfast is bekerült a hazai rendszerbe - ennek a Ferrarinak az ára 100 millió forint körül van. Emellett két 488-as is szerepel a listán, ez az olasz sportkocsi "csak" 80 milliót ér.

50 millió körüli áron vehettek meg két Aston Martin DBS-t is, valamint egy Lotus Evora is forgalomba állt hazánkban - ennek az árcédulája 30-50 millió között van.

Ilyen luxusgépekkel csapatja a módos réteg

A luxusautóknál kisebb átrendeződés történt, ugyanis tavalyhoz képest 2019 első hat hónapjában a 29 millió forintos alapáron kapható 7-es BMW lenyomta az S-Mercit, és az élre állt a listán - összesen 42 ilyen állt forgalomba idén, mialatt 2018 januárja és júniusa között csak 33. Az S-osztály egyébként minden modellverziót figyelembe véve (limuzin, coupé, cabrio, AMG) még mindig vezeti a listát - így összesen 58 került forgalomba idén. A harmadik helyezett A8-as Audi eladásai majdnem a felére csökkentek a tavalyi év hasonló időszakához képest.

A Lexsus szintén 30 millió körüli csúcsmodelljéből, az LS500H-ból kilencet vettek a magyarok, ahogyan Maybach Mercedesből is ennyi kerül forgalomba - utóbbi nagyjából 40 millió alapáron, a Lexus 5 millióval kevesebbről indul. Forgalomba állt még 4 darab Bentley Continental is, amit 40 és 120 millió forint között lehet megvenni.

Hitelből megy a rongyrázás

Az már eddig is ismert volt, hogy a magyarok nagyon rápörögtek az autólízingre, és ez a prémium márkálnál sincsen másképpen. Korábban Pais József, a Pappas Autó ügyvezetője a Pénzcentrumnak nyilatkozva elmondta, az általuk eladott Mercedesek több mint 95 százalékát valamilyen finanszírozási konstrukcióval vásárolták meg.

A Mercedes már eljutott oda, hogy nem egy olyan kuriózum, ami visszatartaná a vásárlókat. Például azzal, hogy akár a rendőrségi B-osztályok is láthatóak már az utakon, egy olyan márkává vált a Mercedes, ami ugyan még mindig egy álom, viszont már egy elérhető álom. Ez az a növekedés, ami a piacon is tapasztalható a márkánál - nem csak itt a Pappasnál, hanem az importőrök oldalán is

- jelentette ki Pais József. Egyébként a Datahouse adatai is a csillagos márka népszerűségét támasztják alá: mialatt 2017 első hat hónapjában 1620 Mercedes állt forgalomba, addig 2019 januárjától júniusig már 2160.

A szakértők is a lízingpiac további erősödésére számítanak: korábban a Pénzcentrum is beszámolt a Magyar Lízingszövetség várakozásairól. A szakemberek nagyjából 10 százalékos emelkedést jeleznek előre 2018-hoz képest. A szövetség adatai szerint tavaly összesen 694 milliárd forintra rúgott a finanszírozott összeg. Ez 13 százalékos növekedésnek felel meg az előző évihez képest, 2008 óta pedig a legnagyobb emelkedés, amit tapasztaltak.

Kimagaslóan teljesített az autólízing, itt 34 százalékos volt a növekedés 2018-ban. Az újautó értékesítés és finanszírozás bővült látványosan: 2018-ra 186 milliárdnyi lett a kihelyezés, ez 40 százalékos növekedés 2017-hez képest. A használt kocsik esetében is 2018-ra már majdnem 60 milliárd lett a kihelyezés, ez 17 százalékos bővülést jelent az egyel korábbi évhez képest.