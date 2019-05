Hivatalos: így fog kinézni a családbarát matrica a támogatott autókon

2019. március 13-án mi is beszámoltunk arról, hogy a kormány bematricázza az ajándék milliókból vásárolt autókat. Most pedig az is, kiderült, hogy fog kinézni ez a matrica.

Március 13-án a Pénzcentrumon mi is megírtuk, hogy "Családbarát Magyarország" logóval kell ellátni az állami támogatással vásárolt kocsikat, ami így fog kinézni:



Forrás: MTI/Mónus Márton Forrás: MTI/Mónus Márton