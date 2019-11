Ezek a legmegbízhatatlanabb autók a piacon: 420 ezer tulajdonos vallott

Idén is elkészült egy gigászi felmérés: 420 ezer tulajdonos vallott autója megbízhatóságáról. Ebből készült el egy 30 márkát felsoroltató toplista. Az élen nincs nagy meglepetés, az viszont már ennél meghökkentőbb, hogy milyen nagy, neves gyártókat pontoztak le, de iszonyatosan. Lássuk a legjobb, és legrosszabb értékelést kapott autókat!

Idén is elkészítette átfogó felmérését a Consumer Reports: a '30-as években alapított szervezet arra volt kíváncsi, hogy miképpen értékelik autójuk megbízhatóságát az emberek. Több mint 420 ezer amerikai tulajdonos vallott saját kocsijáról: oké, a tengerentúlra egy kicsit másabb autókat küldenek a gyártók, mint például Európába, de a márkák szerinti toplista, illetve a magyar tapasztalatok is nagy hasonlóságokat mutatnak. Úgyhogy lássuk, a Consumer Reports felmérése szerint mely autók végeztek leghátul, illetve legelöl a listán!

Az utolsó helyre a Cadillac került, a márka nemigen van jelen Európában, de a kinti tulajok nagyon elégedetlenek vele. A felmérés szerint a legrosszabb típus az XT4, a legjobbra pedig az XT5-öst értékelték. És akkor megérkeztünk: hátulról a második az itthon is közkedvelt, és a szerelők körében is hírhedt Alfa Romeo - mondössze 27 pontot kapott a 100-ból. Ebből is a Giuliára volt a legtöbb panasz, a legjobbnak pedig a Stelvio terepjárót mondták a vásárlók.

A 28. helyen végzett az Acura, ami a Honda luxusmárkája. Ez azért is érdekes, mert az anyamárka a 12. helyen végzett a 30-as listán, ami annyira azért nem elkeserítő. 27. helyen a Volkswagen áll, a legrosszabb értékelést az Amerikába szánt gigaterepjáró, az Atlas kapta, míg a legmegbízhatóbb modellnek a GTI-t (ez a Golf kinti neve) választották.

És akkor lássuk a rangsor első felét, az élen 2013 óta minden évben a Toyota vagy a Lexus végzett - idén sincsen ez másképpen. Egyébként az összesítés elejét a távol-keleti gyártók uralják. Ezúttal a Lexust nevezték meg a legmegbízhatóbb márkának, a legmegbízhatóbb modelljük pedig az IS lett. Az ezüstérem a Mazdáé, a legmegbízhatóbb kocsijuknak pedig az MX-5-öst hozták ki, míg a 3-as szerepelt a legrosszabbul - utóbbit mi is teszteltük, de nem volt vele különösebb bajunk, vélhetően hosszabb távon jönnek elő a hibák. A Toyota idén csak a harmadik lett, a legjobb modelljük, a Corolla Hatchback pedig épp a hetekben volt nálunk teszten, mi is szerettük - itt találod róla a cikket! A legrosszabbul teljesítő Toyota pedig a C-HR lett.

A felmérés készítőit egyébként meglepte az olyan, általában jól teljesítő nagy gyártók, mint a VW (27.), a Volvo (24.), vagy a Tesla (23.) rossz szereplése. De említik még a 17. BMW-t is, amelyet az X5-ös húzott vissza 7 helyet tavalyhoz képest.

És akkor lássuk a teljes listát!



Lexus (Toyota luxusmárka) - 81 pont

Mazda - 77



Toyota - 77

Porsche - 75

Genesis (Hyundai luxusmárka) - 71

Hyundai - 69

Subaru - 68

Dodge - 63

Kia - 62

Mini - 59

Nissan - 57

Honda - 55

Infiniti - 53

Audi - 51

Lincoln - 50

Ford - 50

BMW - 46

Buick - 46

Chrysler - 44

Mitsubishi - 43

Mercedes-Benz - 42

GMC - 40

Tesla - 39

Volvo - 38

Chevrolet - 37

Jeep - 35

Volkswagen - 33

Acura (Honda luxusmárka) - 29

Alfa Romeo - 27

Cadillac - 23

Ezek a magyarok kedvencei

A magyar piacot nézve kijelenthető, hogy a Suzuki magasan viszi a pálmát: idén 10 hónap alatt 21470 autójuk került a magyar utakra, míg a második Ford csak 11784 darabbal büszkélkedhet. De ott lohol a nyomában a harmadik Skoda 10343-al, és a negyedik Opel is 10016 darab forgalomba helyezett gépkocsival.

Összességében a Suzuki piaci részesedése 16 százalékos.

Ha a tavalyi számokhoz hasonlítunk, akkor a Suzuki majdnem harmadával több autót adott el, mint 2018. első 10 hónapjában.

A kategóriák között egyértelműen a SUV vezeti az idei eladási listát (is), csak ebből a fajtából 47480 újat állítottak forgalomba, népszerű még az alsó-középkategória is, amiből 35772 darabot vettek a magyarok. A harmadik a kisautó szegmens 18753 darabbal.

Ha modellenkénti toplistát nézzük, akkor kiderül, hogy a top 20 első két helyezettjét a Suzuki adja, a Vitarának már csak 251 forgalomba helyezett modell kell, hogy idén átlépje a 10 ezres darabszámot, de az átlagok alapján az SX4 S-Crossnak is minden esélye megvan erre, bár abból az októberi állás szerint 7931 került forgalomba - a "Mi autónk" egy harmadik modellt is ad a top 20-ba, a Swift a 12. helyen áll 2249 új autóval. A dobogón a harmadik a Skoda Octavia, amiből eddig 5888 fogyott, a negyedik pedig jócskán lemaradva, 3359 darabbal a Dacia Duster.

Íme a teljes top 20-as lista:

1. SUZUKI VITARA - 9749

2. SUZUKI SX4 S-CROSS - 7931

3. SKODA OCTAVIA - 5888

4. DACIA DUSTER - 3359

5. FIAT 500 - 2786

6. KIA CEED - 2670

7. OPEL CORSA - 2518

8. OPEL ASTRA K - 2510

9. RENAULT CLIO - 2505

10. FORD KUGA - 2460

11. FORD FOCUS - 2409

12. SUZUKI SWIFT - 2249

13. TOYOTA COROLLA - 2232

14. VOLKSWAGEN GOLF - 1845

15. DACIA SANDERO - 1784

16. NISSAN QASHQAI - 1612

17. KIA SPORTAGE - 1482

18. TOYOTA C-HR - 1469

19. RENAULT CAPTUR - 1448

20. TOYOTA YARIS - 1413