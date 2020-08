Ez a kocsma lehet a koronavírus legújabb gócpontja

A külföldi turisták körében nagyon népszerű Makarska kisváros egyik bárja. A német újságok arról számoltak be, hogy ez lehet járványügyi szempontból az új gócpont. Az osztrák üdülőközpontban a járvány kezdetén rengetegen fertőződtek meg az egiyk éjszakai bárban, amely márciusban gócponttá vált. Ehhez hasonlítják most a makarskai bárt, ugyanis többen is azt állítják, itt kapták el a koronavírust.

A 14 ezres Makarskka Split- Dalmácia megyében található, és évről évre egyre többen látogatják. Az utóbbi napokban a helyiek és a településre látogatók között is egyre több koronavírusos esetet diagnosztizáltak, és a legrosszabb, hogy a turisták egész Európába terjesztik a vírust.

A német külügyminisztérium tegnap adott ki utazási figyelmeztetést Horvátország két tengerparti megyéjére, Sibenik-Knin-re és a szomszédos Split-Dalmáciára. A tárca ezt azután lépte meg, hogy a Robert Koch országos közegészségügyi intézet (RKI) a járványügyi szempontból kockázatos térségek közé sorolta a régiót, amely számos Adria-parti nyaralóhelyet és több száz szigetet is magában foglal.

A döntést azzal indokolták, hogy az utóbbi hét napon regisztrált koronavírus-fertőzések száma meghaladta a százezer lakosonkénti ötvenet. Ez az a határérték, amely felett a német szabályok szerint belföldi közigazgatási egység esetén pótlólagos járványlassító intézkedéseket kell tenni, külföldi térség esetén pedig utazási figyelmeztetést kell kiadni, és kötelezni kell az onnan hazatérőket, hogy haladéktalanul végeztessenek tesztet az új típusú koronavírusra (SARS-Cov-2), és házi karanténban várják be az eredményt.

A legutóbbi adatok szerint nagyjából 180 ezer német nyaral Horvátországban. Többségük az Isztria-félszigeten és Rijeka térségében, ahol alig néhány aktív koronavírus-fertőzést tartanak számon.

A szlovén kormány szintén "vörös listára" helyezte szomszédját, és kötelező karantént rendelt el az onnan érkezők számára. Azoknak a szlovén állampolgároknak, akik jelenleg Horvátországban tartózkodnak, vasárnap éjfélig haza kell térniük. Azoknak, akik péntektől utaznak a szomszédos országba, kötelezővé teszik a házi elkülönítést.

Az elmúlt egy hétben Olaszország és Ausztria is szigorított Horvátországgal szemben.

Sok a fertőzött



Horvátországban a harmadik egymást követő napon döntött rekordot az új fertőzöttek száma, ami annak következménye, hogy az ország megnyitotta határait a turisták előtt - mondta Vili Beros egészségügyi miniszter a válságstáb pénteki sajtótájékoztatóján. A politikus ismét arra kérte a fiatalokat, hogy viselkedjenek felelősségteljesen.

A testület jelentése szerint az elmúlt 24 órában 265-tel nőtt és elérte a 7594-et a fertőzöttek száma. Csütörtökön még 255 újonnan azonosított fertőzöttről számoltak be. Egy új haláleset történt, így a járvány halálos áldozatainak száma 169-re nőtt. A betegek közül 135-en vannak kórházban, közülük tizenketten lélegeztetőgépen. Az aktív betegek száma 1842, a legmagasabb a járvány kezdete óta. (Magyarországon 809 az aktív fertőzöttek száma ehhez képest, kevesebb, mint a fele, pedig nálunk is emelkedik napról napra az esetszám.)

A legtöbb új esetet továbbra is a fővárosban, Zágrábban, illetve Split-Dalmát megyében regisztrálták. A zágrábi esetek is a tengerparthoz kötődnek. A vírus tengerparti éjszakai szórakozóhelyeken terjed, és a fiatalok a legfőbb terjesztők.

Vili Beros egészségügyi miniszter a kormány csütörtöki ülésén elmondta: az esetek számának emelkedése egyelőre nem terheli túl az egészségügyi ellátórendszert, mert a vírus főleg a fiatalok körében terjed, akiknek enyhék a tüneteik. Hozzátette: ahhoz képest, mennyi turista érkezett az országba, a fertőzöttek száma nem is olyan nagy.

Loading...

Címlapkép: Getty Images