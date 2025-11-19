2025. november 19. szerda Erzsébet
Utazás
Utazás

Kettészakad az ország: van, ahol ragyog az idő, máshol egész nap marad a szürkeség

Pénzcentrum
2025. november 19. 08:01

Délelőtt még több helyen napos idő ígérkezik, de a ködös, felhős tájakon csak lassan javulnak a látási viszonyok. Délutánra délnyugat felől újabb felhőzet érkezik, így sokfelé borongósra fordul az idő, csapadék azonban továbbra sem várható, írja a HungaroMet.

Főként északnyugaton és keleten nagyrészt napos idővel indul a nap, másutt azonban az éjjel nagy területen képződött köd, rétegfelhőzet kiterjedése napközben csökken ugyan, javulnak a látási viszonyok, de egyes körzetekben tartósabban is megmaradhatnak.

A déli óráktól a Dunántúl és a középső tájak fölé délnyugat felől alacsonyszintű felhőzet érkezik, így ott erősen megnövekszik a felhőzet, beborul az ég.

Csapadék nem valószínű. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, csupán Sopron körül élénkülhet meg a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 5 és 10 fok között várható. Késő este -1, +6 fok valószínű.
