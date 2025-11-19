A Pénzcentrum 2025. november 19.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kettészakad az ország: van, ahol ragyog az idő, máshol egész nap marad a szürkeség
Délelőtt még több helyen napos idő ígérkezik, de a ködös, felhős tájakon csak lassan javulnak a látási viszonyok. Délutánra délnyugat felől újabb felhőzet érkezik, így sokfelé borongósra fordul az idő, csapadék azonban továbbra sem várható, írja a HungaroMet.
Főként északnyugaton és keleten nagyrészt napos idővel indul a nap, másutt azonban az éjjel nagy területen képződött köd, rétegfelhőzet kiterjedése napközben csökken ugyan, javulnak a látási viszonyok, de egyes körzetekben tartósabban is megmaradhatnak.
A déli óráktól a Dunántúl és a középső tájak fölé délnyugat felől alacsonyszintű felhőzet érkezik, így ott erősen megnövekszik a felhőzet, beborul az ég.
Csapadék nem valószínű. Többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, csupán Sopron körül élénkülhet meg a délies szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 5 és 10 fok között várható. Késő este -1, +6 fok valószínű.
Ennyi volt, rengeteg városban vezetnek be szigort az elektromos rollerekre: sok helyről teljesen kitiltják őket
Egyre több német város tiltja ki az elektromos rollereket a tömegközlekedési járművekről, a problémát Magyarországon is felvetették már a közlekedési társaságok.
Ez lenne a nagybetűs jólét Magyarországon: sorra lehagynak minket az új bezzegországok - lenne mit tanulni tőlük
Magyarország csúnyán lemaradt nemcsak az életszínvonal indexben legelől álló európai országokhoz képest, hanem a régiónk országaihoz viszonyítva is.
A balatoni strandok jelentős forgalom- és bevételcsökkenést könyvelhettek el 2025 nyarán, elsősorban a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.
A balatoni fizetős strandok idén nyáron látványos visszaesést szenvedtek el: Siófokon 26 százalékkal zuhant a bevétel, Balatonlellén pedig több mint harminc olyan nap akadt, amikor...
A Pénzcentrum 2025. november 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony, de rendkívül hideg időre kell számítania annak, aki kedden az utcára lép.
11 587 város adatai alapján megállapítható, hogy egyes helyek egyszerűen alkalmasabbak a kerékpárosok és gyalogosok számára.
A hidegfront orkánközeli szelet hozott: Kalocsán 113 km/h-t mértek, országszerte jégeső és intenzív zivatarok alakultak ki.
A Revolut a Booking-com-mal lép partnerségre, ami megkönnyíti a fizetést szállásfoglalásnál.
A januári wellness akciók 2026-ban is kiemelten erős kínálattal indulnak, több hazai szálloda és fürdőszállodai lánc 15–20 százalékos kedvezményekkel várja a vendégeket.
Sarkvidéki hidegfront érkezik, amely jelentős lehűlést és az első igazi téli időjárást hozza magával a hét elején.
A Pénzcentrum 2025. november 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Változékony idő várható a jövő héten: hétfőn erős széllel hidegfront érkezik, többfelé várható eső, visszaesik a hőmérséklet.
A Pénzcentrum legújabb Cashtag epizódjában kilátogattunk a főváros két ikonikus karácsonyi vásárába.
Hétfőn indul az új elektromos buszok próbajárata Budapesten, a járművek a tervezettnél korábban, már december elejétől forgalomba is állhatnak.
Vasárnap reggel jelentette be a hírt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
A Pénzcentrum 2025. november 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A december 14-től érvényes új vasúti menetrend több fontos változást is hoz a belföldi és nemzetközi forgalomban.
Legendák a polcokon: vasárnapig akár közel féláron kaphatók a Lidl vásárlók legkedveltebb termékei
A friss vajas croissant és a Milbona kávés tejitalt november 16. vasárnapig jelentős kedvezménnyel lehet megvásárolni.
Nyakunkon a Black Friday, egyszer használatos bankkártyával lehet a legbiztonságosabb az online fizetés
A Gránit Bank ügyfélkörének digitális affinitását jelzi, hogy körükben az egyszer használatos kártya (EHK) használata még magasabb, az ügyfelek harmada él ezzel a lehetőséggel.
Három bankot is felvásárolt, most már a tőzsdére lépne a magyar közösségi bank
A Pénzcentrum Fáy Zsoltot, a MagNetbank elnökét az elmúlt évek akvizícióiról, a növekedési tervekről, közösségi bankolásról, de a permakultúrális gazdálkodásról is kérdezte.
4000 műtétre készülnek: nagy dobás ez a magyar magánkórháztól
A Dr. Rose Magánkórház a meglévő fekvőbetegosztályt 1500 négyzetméterrel, 2 műtővel és 22 betegszobával növelte.
HL: Az öngondoskodás nem végrendelet – így adhat valódi védőhálót a családjának (x)
A legtöbben úgy gondolkodnak az öngondoskodásról, mint megtakarításról vagy jól megírt végrendeletről.