Valószínűtlen árak várják a magyarokat Olaszországban: hova lehet ezt még fokozni?

A túlturizmus és az infláció hatásai egyre látványosabbak Olaszország fővárosában. A vendéglátás, a közlekedés és az alapvető élelmiszerek ára folyamatosan emelkedik, miközben a lakhatás már a helyiek számára is megfizethetetlen kihívás lett. A Numbeo legfrissebb adatai alapján egy egyszerű étkezés 6000 forint, egy háromfogásos vacsora 26 ezer forint, míg egy kiló marhahús ára már 7000 forint közelébe kúszott. A belvárosi lakások bérleti díja havi 900 000 forint fölé nőtt, a szállodai árak pedig 10 000-től egészen 360 000 forintig terjednek éjszakánként.

Róma továbbra is az egyik legnépszerűbb európai úti cél, de a 2025-ös nyári szezonban az árak és a turizmus hatásai egyre érezhetőbbek. A vendéglátás, a közlekedés és az alapvető élelmiszerek ára is emelkedett, miközben a lakhatási költségek már a helyiek számára is komoly kihívást jelentenek. A Numbeo friss adatai alapján Párizs és Barcelona után megnéztük, mire számíthat az, aki idén nyáron Rómába utazik.

Egy egyszerű étkezés olcsó étteremben: 15 € - 6000 Ft

Kétfős háromfogásos vacsora középkategóriás helyen: 65 € -26 000 Ft

Cappuccino: 1,54 € -616 Ft

Üveg víz (0,33 l): 1,09 € -436 Ft

Piaci árak:

Tej (1 l): 1,50 € - 600 Ft

Csirkemell (1 kg): 10,37 € -4148 Ft

Marhahús (1 kg): 17,44 € -6976 Ft

Közlekedés:

Vonaljegy: 1,50 € -600 Ft

Havi bérlet: 35 € -14 000 Ft

Lakhatás:

1 hálószobás lakás a belvárosban: 1150 € -460 000 Ft/hó

3 hálószobás lakás a belvárosban: 2260 € - 904 000 Ft/hó

Olcsóbb hostelek, 1–2 csillagos hotelek: 25–90 €/éj (10 000–36 000 Ft)

3 csillagos hotelek: 130–220 €/éj (52 000–88 000 Ft)

4 csillagos hotelek: 220–380 €/éj (-88 000–152 000 Ft)

5 csillagos luxusszállodák: 450–900 €/éj (180 000–360 000 Ft)

Nem csak az árak forrók!

Rómában jelenleg 36 fog van, már a napközbeni munkavégzést is beszüntették több helyen, így aki mostanában készül az olasz fővárosban, annak ajánljkuk, hogy ne napközben, inkább éjszaka fedezze fel a város. A nyári hőség miatt egyre többen választják az esti órákat városnézésre, és Róma most különleges lehetőséget kínál: az ókori Fórumok területét péntektől vasárnapig éjszaka is be lehet járni, vezetett túrával, hangulatos megvilágításban. A program szeptember végéig tart, a belépő 7 euró a turistáknak, 4 euró a római lakosoknak, és angol vagy olasz nyelvű idegenvezetés is elérhető.

Ez az élmény nemcsak a hőség elől menekülőknek ideális, hanem azoknak is, akik szeretnék Rómát egy csendesebb, misztikusabb arcáról megismerni — a Traianus fóruma, a Caesar fóruma és a bazilikák fényei között sétálva valóban időutazásban lehet részünk.