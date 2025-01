Eleged van a télből? Ezekben a közeli országokban garantált a napsütés, jó idő februárban is

Bár a kontinens nagy részén még télies az időjárás, néhány déli régióban már februárban is élvezhető a kellemes, tavaszias idő. A Kanári-szigetek, Spanyolország déli városai, Ciprus, Málta és Gibraltár különösen vonzó desztinációk ilyenkor, ahol a napsütés és a kellemes hőmérséklet ideális körülményeket teremt városnézéshez, túrázáshoz vagy akár strandoláshoz. Összegyűjtöttük a legjobb februári úti célokat, ahol már a tél végén is meleg fogadja az utazókat.

Az európai kontinens számos pontján már februárban is élvezhető a kellemes, tavaszi időjárás. Bár a legtöbb helyen még hűvös van ilyenkor, néhány déli régióban már ekkor is napsütéses, meleg napokra számíthatunk. Összegyűjtöttük azokat a desztinációkat, ahol februárban is kellemes hőmérséklet várja az utazókat.

A Kanári-szigetekhez tartozó Tenerife egész évben népszerű úti cél, februárban sem okoz csalódást. Az átlagos napi csúcshőmérséklet 21°C körül alakul, így akár strandolásra is alkalmas az idő. A napsütéses órák száma is magas, bár előfordulhatnak borús napok is. Ilyenkor érdemes felfedezni a sziget természeti szépségeit, például a Parque Rural de Anaga természetvédelmi területet - írja a Condé Nast Traveler.

Spanyolország déli részén, Sevillában szintén kellemes, 18°C körüli hőmérséklet várható februárban. Ez ideális a városnézéshez, biciklitúrákhoz. Az óváros felfedezése mellett érdemes megkóstolni a helyi gasztronómiai különlegességeket is.

Ciprus szigetén, Páfoszban 17°C-os átlaghőmérséklet jellemző ebben az időszakban. A város nemcsak strandjai miatt népszerű, hanem gazdag történelmi látnivalói miatt is. Érdemes felkeresni az ókori nekropoliszokat és kolostorokat.

Málta fővárosában, Vallettában 16°C körüli hőmérsékletre számíthatunk februárban. Ez már kellemes idő a városnézéshez, kulturális programokhoz. 2024 végén nyílt meg a MICAS kortárs művészeti központ, amely világszínvonalú kiállításoknak ad otthont.

A Kanári-szigetekhez tartozó Lanzarote szigetén 20°C feletti hőmérséklet is előfordulhat februárban. A sziget nemcsak strandjai miatt népszerű, hanem a vulkanikus táj, a golfpályák és a vízi sportok miatt is.

Spanyolország déli részén, Almería tartományban 18°C körüli hőmérséklet várható. A régió vadregényes tengerpartjairól és hangulatos üdülővárosairól ismert. Bár fürdésre még hűvös lehet a víz, de túrázásra, evezésre kiváló az idő.

Gibraltárban, a Brit tengerentúli területen 17°C-os átlaghőmérséklet jellemző februárban. Az Egyesült Királyságra emlékeztető környezetben kellemes sétákat tehetünk, élvezve a mediterrán napsütést.