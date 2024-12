Filléres repjegyeket szórt ki a Wizz Air: ennyiért utazhatunk izgalmas téli helyszínekre

A karácsonyi vásárokról talán legtöbbünknek ugyanaz jut eszébe: fagyos esték, forralt bor, sült gesztenye, fabódék és kézműves ajándékok. Akik azonban idén a megszokottól eltérően ünnepelnék a karácsonyt, és megismerkednének különböző kultúrák különböző karácsonyi tradícióival, azok számára összegyűjtöttük a r legizgalmasabb téli desztinációkat.

A karácsonyi vásárok az arab világban sem számítanak már ritkának. A Wizz Air járatával közvetlenül, akár 25 690 forinttól elérhető Abu-Dhabi, ahol Yas Winterfest néven december 22-ig tartanak „téli fesztivált”, amely a programjai és kínálata alapján nem tér el sokban egy hagyományos európai karácsonyi vásártól. Mágusok, karácsonyi dalverseny, kórusok és az ünnepélyes karácsonyfa díszkivilágítás mellett helyi és nemzetközi kulináris élmények várják a látogatókat. Az egyetlen, de annál fontosabb különbség, hogy mindezt nem átfagyva, hanem 25-30 fokban lehet megtenni.

Európán belül hasonló hőmérséklet várja a Kanári-szigeteken azokat, akik idén karácsonykor inkább nem fáznának. A Spanyolországhoz tartozó szigetcsoport főbb repülőterére, így Las Palmasba és Tenerifére is el lehet jutni a téli időszakban akár 21 390 forintért. A szigeteken azonban nem csak a nagyvárosokban, hanem a kisebb, hegyi falvakban is hangulatos ünnepváró eseményeket tartanak: Santa Cruz, La Laguna és Puerto de la Cruz is folyamatos programokkal várja az érdeklődőket.

Akik karácsonykor nem pálmafákra, hanem inkább igazi téli, hófedte tájra vágynak, azoknak Svédországot javasolják, ahol az autentikus ünnepi hangulatról a rénszarvasok és a hatalmas fenyőerdők gondoskodnak: 8.590 forinttól elérhető Stockholm ehhez jó kiindulópont, itt akár a főváros skanzenjében is átélhető az északi karácsonyi életérzés, de Lappföld felé indulva Gammelstadban a nagyvárosi nyüzsgés helyét átveszi a kisvárosok meghitt vására, ahol a tömegtől elvonulva, nyugodtabb körülmények között lehet megismerkedni a helyi karácsonyi szokásokkal.

Európában, Budapesttől alig 1-2 órányi repülőútra is több lehetőség kínálkozik: Münchenben a 14. század óta tartanak karácsonyi vásárt, és a Marienplatz látképét meghatározó városháza nagyon emlékeztet a magyarok számára oly ismerős bécsire, mivel mindkettő neogót stílusban épült. Svájc egyik legnagyobb és leghangulatosabb vásárának számít még a forralt bor és sajt illatával körbelengett bázeli, amelyet 2021-ben Európa legjobbjának szavaztak meg. A közeli Memmingenbe és a három ország területén fekvő Basel-Mulhouse-i repülőtérre is el lehet jutni kevesebb, mint 13 000 forintért.