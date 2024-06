Nesze neked Balaton: ennyiért nyaralhatsz all inclusive hotelben az olasz riviérán 2024-ben

Egy felmérés a 2024-ben nyaralni készülő magyarok harmada külföldre megy, azon belül is elsősorban Horvátországba és Olaszországba. Apartmanok és hotelszobák árai után most megnéztük, mennyiért szállhatunk meg itáliai szállodákban all inclusive ellátással.

Egy friss reprezentatív kutatásából az derül ki, a magyarok közel harmada (30%) tervez külföldi utazást idén nyáron. A legnépszerűbb úti célok között van Horvátország (31%), Olaszország (22%), Ausztria (19%) és Görögország (15%).

Az, hogy vajon olcsóbban jöhet-e ki egy mediterrán nyaralás, mint a Balaton partján, nagy kérdés, több cikkben is foglalkoztunk már a horvát-magyar és az olasz-magyar árakkal. Korábban az itáliai apartmanok és a szállodák árairól is írtunk, most pedig megnézzük, mennyibe kerül egy all inclusive nyaralás 2 főnek egy hétre.

Az “all inclusive” egy angol kifejezés, leginkább tehát a szállodavilágban használatos, s azt jelenti, hogy „mindent tartalmaz”, azaz az árban minden benne foglaltatik. All inclusive nyaralást elsőként Egyiptomban és Tunéziában vezették be, hiszen itt számos szálloda messzebb van a nagyobb településektől, de a gyér közbiztonság, vagy az elmaradott infrastrukturális állapotok is közrejátszottak korábban. Egyszerűbb volt mindenkinek, ha a vendég egész nap inkább helyben marad, megkap mindent ott. Ma már azonban szinte minden országban elérhető ez az ellátási forma.

Az, hogy pontosan mit tartalmaz az így megvásárolt utazás, illetve azok minősége, szállodánként eltérő lehet – ennek érdemes előre utána nézni. Meg

a szicíliai Athena Resort Hotel 2 fő egy hétre 603 705 forintot fizet az utazom.com ajánlatában. Ez az ár tartalmazza a repülőjegyet, adókat és illetékeket, a repülőtéri transzfert a hotelbe és vissza, a szállást, a teljes ellátást és a helyi magyar nyelvű asszisztenciát.

A Rimini melletti Club Hotel Residence-be fejenként 336 990 forintért szállhatunk meg egy hétig a Travelking ajánlatában. All-inclusive ellátás két fő részére a teljes tartózkodás alatt tartalmazza a svédasztalos reggelit, ebédet, vacsorát és korlátlan italokat az étkezések alatt (víz, fehér- és vörösbor).

A szardíniai négycsillagos Hotel Maria Rosariaban a teles ellátás egy hétre 555 862 forint/fő, a lastminute.com-on

Persze az egyik legnagyobb szállásközvetítő, a Booking oldalán is találhatunk ajánlatokat, a nem túl rossz értékelésű olasz szállodákban jellemzően 400-500 ezer forintba kerül két főnek egy hétre a szállás teljes all inclusive ellátással. Ehhez azonban mivel nem csomagban vásároljuk, még hozzá kell számolni az utazás költségét.

Hogy ezt miképp tudjuk legegyszerűbben kiszámolni, ebben a cikkben írtunk részletesen.

Hotelárak Olaszországban

A BetTravel útmutatójában 198 311 ingatlan elemzése alapján megvizsgálták a különböző típusú szálláshelyek átlagos árait Olaszországban. Eszerint

egy szállodai szoba átlagára 170,35 USD éjszakánként, azaz 61 ezer forint.

Az árak azonban a csillagos számától függően változnak:

3 csillagos szállodák: 165,26 dollár/éjszaka, azaz 59 230 forint,

4 csillagos szállodák átlagára 175,10 dollár éjszakánként, azaz 62 756 forint

5 csillagos szállodák körülbelül 276,73 dollárt kell fizetni éjszakánként, azaz 99 181 forint.

Megéri Olaszországban nyaralni?

A gyengülő forint még a nyaralási terveket is befolyásolhatja: a nyár elején, az iskolai nyári szünet kezdetén pont nem jön jól azoknak a magyaroknak, akik az eurózónába épp kezdik foglalni a nyaralásukat. Ebbe tavaly óta már többek között nemcsak Olaszország, Görögország és Ausztria, hanem Horvátország is beletartozik. A gyenge forint a külföldi turisták pénztárcáját kímélheti itthon a nyáron, míg sok magyar ezért lesz kénytelen belföldi úti célt választani.

