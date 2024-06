Ezek a magyarok sláger úti céljai 2024-ben: sokan így vágnak neki az útnak

Az OTP Bank és a Groupama Biztosító legfrissebb reprezentatív kutatásából kiderül, hogy a válaszadók közel harmada (30%) tervez külföldi utazást idén nyáron - olvasható a bank mai közleményében. A legnépszerűbb úti célok között szerepel Horvátország (31%), Olaszország (22%), Ausztria (19%) és Görögország (15%). Ezeket követi szorosan Németország (11%), ami a 2024-es labdarúgó-Európa-bajnokság miatt különösen kedvelt célpont. Belföldön, a korábbi évekhez hasonlóan, idén is Siófokra, Szegedre és Hajdúszoboszlóra utaznak a legtöbben.

A nyaraláshoz pedig nemcsak azok választják az autót, akik az országhatáron belül maradnak, hanem a saját szervezésben külföldre utazók kétharmada (66%) is autóval indul útnak. Különösen a vidéken élők, akiknek nincs kényelmes közelségben repülőtér. Ilyen módon a Foci-Eb magyar meccseit is el tudják csípni, akik még nem vásárolták meg repülőjegyüket. A nemzeti csapat június 19-én és 23-án Stuttgartban lép pályára, ami a vízválasztónak számító ezer kilométeres távolságon belül helyezkedik el.

Rekordszinten a hitelkártya-költések összege

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint egyre népszerűbbek a hitelkártyák Magyarországon. 2023 utolsó negyedévében rekordot döntött a hitelkártyás vásárlások értéke. Egy év alatt közel 10 százalékkal növekedett az így lebonyolított költések összértéke. Mindezt úgy, hogy a tranzakciók száma ez idő alatt alig 1 százalékkal emelkedett. Pozitív tendencia, hogy ezzel párhuzamosan csökkent a készpénzfelvételek száma és összege is.

A bank szakértője szerint ez kedvező tendencia:

Érdemes szem előtt tartani, hogy a hitelkártyákkal járó előnyök, mint például a visszatérítés vagy jóváírás csak abban az esetben járnak, ha vásárlásra használják azokat. Készpénzfelvételek esetén viszont a betéti kártyák kondíciói kedvezőbbek

– mondta Szabó István, az OTP Bank lakossági hiteltermékek üzletfejlesztéséért felelős vezetője.

Az OTP Bank saját adatai is azt erősítik meg, hogy 2024 első negyedévében is jelentősen megemelkedett a tranzakciós forgalom 2023 első negyedévéhez képest, és további élénkülés várható az idei év hátralevő részére is. A legtöbb ügyfél a hitelkártyáját élelmiszer-üzletekben, éttermekben, drogériákban, valamint gyógyszertárakban használta. Az átlagos vásárlási érték pedig majdnem eléri a 10 ezer forintot (9600 forint).