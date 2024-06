Ez idén nagyon betehet a magyarok utazási terveinek: lemondhatnak idén az Adriáról?

Az Adria és a Balaton közötti döntést is átbillentheti a 400 forint felé közelítő euróárfolyam - írja a G7. Tegnap több mint 395 forintot is kellett fizetni egy euróért, amit szerda reggel hét órakor 395,07 forinton jegyeztek az előző esti 395,41 forint után. A dollár jegyzése 367,96 forintra csökkent 368,24 forintról, a svájci franké pedig 409,75 forintra 409,78-ról. A forint hétfő reggel óta az uniós parlamenti választások eredménye és egyéb nemzetközi folyamatok miatt egyre gyengül, és nem látni, hogy a korábbi szintekre vissza tudna erősödni. Ez pedig befolyásolhatja a nyaralási terveket.

Szakértők szerint a forint most elsősorban azért gyengül az euróval szemben, mert az euró is rosszul teljesít a dollárral szemben. Az uniós parlamenti választások és az USA javuló munkaügyi adatai is erősítik a dollárt. Az euró gyengülését a dollárral szemben viszont valószínűleg az euró problémája okozza, mivel például az angol font 22 hónapos rekordszintre erősödött az euróval szemben, a dollárral szemben azonban alig mozgott - írja a lap. A kelet-európai valuták többségének pedig nem tesz jót a gyengülő euró.

A gyengülő forint még a nyaralási terveket is befolyásolhatja: a nyár elején, az iskolai nyári szünet kezdetén pont nem jön jól azoknak a magyaroknak, akik az eurózónába épp kezdik foglalni a nyaralásukat. Ebbe tavaly óta már többek között nemcsak Olaszország, Görögország és Ausztria, hanem Horvátország is beletartozik. A gyenge forint a külföldi turisták pénztárcáját kímélheti itthon a nyáron, míg sok magyar ezért lesz kénytelen belföldi úti célt választani.