Felejtsd el a Balatont: ennyiért nyaralhatsz 2024-ben apartmanban az olasz riviérán

A magyarok által különösen kedvelt Lido di Jesolo környékén egy apartman 37 ezer forinttól kezdődik éjszakánként 2 főre. Ez 200 méterre van a strandtól, erkélye, saját fürdőszobája van, 40 négyzetméteres. Magyarorszgon tavalyhoz képest átlagosan 10 százalékkal emelkedett az átlagár a Balatonnál.

A legtöbb magyar Ausztriába utazik, nyáron pedig Horvátország a kiemelkedő úti cél - ez derült ki a külföldi mobilhasználat alapján. Nyáron a déli országok a legnépszerűbbek. Az élen járó Horvátországon túl olyan államok is kiemelkednek, ahol csupán nyáron ugrik meg az amúgy igen alacsony éves átlagos forgalom. Eszerint Görögország áll az élen, Bulgária, Ciprus, Szlovénia és Olaszország követnek.

A dél-európai országokban a GDP nem elhanyagolható hányadát adja a turizmus, de a túlzsúfolt üdülőhelyek egyre nagyobb gondot okoznak a helyieken. Ezzel a témával mi is foglalkoztunk számos alkalommal, Olaszországra ez viszont fokozottan igaz, hiszen híres turisztikai látványosságokból nincs hiány.

A magyarok még mindig szeretik az "önellátós" apartmanos szállásokat, így sokat tudnak spórolni az étkezésen, és olcsóbb szállásforma mint a hotel. Megnéztük, mennyibe kerülnek az olaszországi tengerparti apartmanok egy éjszakára ezen a nyáron, július 3-án például 2 főnek.

Casa Stella (Comiso): 27 ezer forint/éjszaka

Apartment with balcony Nest: 29 ezer forint/éjszaka

Il Rifugio del Cuore: 34 ezer forint/éjszaka

- igaz ezek nem tengerparti szállások. A Booking alapján

Persze találni apartmant 100 ezer, sőt 200 ezer forintért is, de nem ez a jellemző. Az élelmiszerárak, már ha önellátásról beszélünk, az itthon tapasztaltakkal nagyjából megegyeznek, de ne felejtsük el, nyaralóövezetek környékén jellemzően minden drágább.

2023-ban Olaszországban a fogyasztói árak átlagosan 5,7%-kal emelkedtek, lényegesen lassabban, mint a 2022-ben tapasztalt 8,1%-os növekedés.

Magyarországon tavalyhoz képest átlagosan 10 százalékkal emelkedett az átlagár a Balatonnál. A legnépszerűbb településeket vizsgálva azonban kiderült, hogy sok helyen még ennél is nagyobb százalékos változást mutat az átlagár: Balatonalmádiban például majdnem 29 százalékkal fizetnek többet egy főre éjszakánként az előfoglalók, mint 2023 hasonló időszakában.

Balatoni szállás 10 ezer körül

Egy négytagú család akár már éjszakánként 10 ezer forintért is megszállhat a Balaton partján, kicsit több pénzért közvetlenül a vízparton. Persze ehhez vinni kell a saját felszerelés, sátrat, gumimatracot. Reneszánszát éli a kempingezés - ezt a Magyar Kempingszövetség elnöke is megerősítette, egyre népszerűbb ez a szállásforma, és várhatóan a hazai létesítmények is lekövetik azt a fejlődést, azaz egyre jobb körülményekkel várják a vendégeket. A központi támogatásokból egyelőre még nem részesültek, de asztalon a javaslat, nagyon várják a jogszabályi változásokat.