Szörnyű hibát vétett rengeteg nyugdíjas: erre nem figyeltek, pokoli napok, hetek várnak rájuk

Ki ne vágyna arra, hogy nyugdíjas korában, amikor már kirepültek a gyerekek és a mindennapi robot sem köti le az energiáit, utazgatni fog? Nyilván sokan szeretnének új, eddig ismeretlen helyeket felfedezni családtagjaikkal, barátaikkal. Mivel egyre népszerűbbek itthon is a nyugdíj célú megtakarítások, egyre többen látják be, nem várhatják az államtól, hogy eltartsa őket idős korukban, erre a jövőben feltehetően több magyarnak lesz lehetősége. Sőt, már most is sok 65 év feletti utazik, amikor csak teheti. Érdemes azonban pár szempontot szem előtt tartani, mielőtt katasztrófába torkollik a régóta várt nyaralás.

Sokan döntenek úgy, hogy nyugdíjas éveikben utazásra költik el megtakarításaik egy részét, hogy új, eddig ismeretlen helyeket fedezzenek fel családtagjaikkal, barátaikkal. Hazánkban a nyugdíj előtt állók kilátásai nem rózsásak, az állami rendszertől nem igen várhatják, hogy megfelelő színvonalon gondoskodjon róluk. Ezt egyre többen felismerik és még aktív korukban elkezdenek spórolni idős napjaikra. Magyarországon átlag fölött vannak azok, akiknek nincs semmilyen kiegészítő nyugdíjas megtakarítása: a megkérdezettek 47 százaléka nyilatkozta ezt ugyanis. Bár a szakértők megjegyezték, , hogy 2021-ben már 48 százalék volt ez az arány, így valamennyit javult a helyzet.

Vannak azonban szép számmal olyanok, akiknek van miből utazniuk, és mennek is. Nekik viszont érdemes felkészülni a váratlan helyzetekre is, hiszen a testük már nem feltétlenül bírja olyan jól az extra megterheléseket, mint korábban. Még a tapasztalt utazók is találkoznak komoly problémákkal az út során. Travelandleisure.com összegyűjtötte a leggyakoribb hibákat.

Túl hosszú a sor

Kerekes székbe beleülni nyilván nem egy olyan dolog, amit az emberek szívesen csinálnak, ugyanakkor, ha valaki tudja magáról, hogy nehézséget okoz az állás, a hosszú várakozás, akkor gondoskodjon róla, hogy a reptéren készítsék elő neki a lehetőséget. Előfordulhat ugyanis, hogy akár órákon keresztül sorba kell állni a becsekkolásnál, esetleg a busznál, ami a géphez viszi az utasokat. Fáradtan, kimerülten megérkezni a nyaralásra képes elrontani az élmény,

Utasbiztosítás

A statisztikák szerint a magyarok körülbelül fele szokott utasbiztosítást kötni külföldi utazása előtt, ami nagy hiba, főleg idősebbek esetén, akik körében gyakrabban merülhetnek fel egészségügyi problémák. A fapados légitársaságoknál általában nem lehet egy bizonyos életkor (64-70 év fölött) biztosítást kötni az esetlegesen felmerülő orvosi költségekre, a hagyományos biztosítók azonban (jellemzően pótdíjért) akár 90 éves korig is szolgáltathatnak. A krónikus betegséggel utazóknak is csak a klasszikus biztosítások jelenthetnek megoldást, ezek általában az ismert betegségek szövődményeit, súlyosbodását is fedezik – igaz, gyakran csökkentett értékben.

Feltétlenül ellenőrizzük, pontosan mire terjed ki az utasbiztosítás, anélkül semmiképp se induljunk el külföldre, pláne ne a tengeren túlra.

Túl sok program

Egy bizonyos kor után már figyelembe kell venni, hogy az ember teljesítőképessége véges. Gyakran elkövetik az idősek azt a hibát, hogy túl sok programot terveznek be és fizetnek ki előre, amin aztán mégsem tudnak részt venni, hiszen nagyon fárasztó nekik. Ezzel nem csak pénzt pazarolnak, de a csalódottság miatt az élmény is csorbul.

Tervezés

Ennek az ellentéte, ha valaki nem tervezi meg egyáltalán előre az utazását, és ezzel értékes órákat veszít sorbanállással, vagy egyszerűen csak unatkozik a szálláson, a parton vagy a hajón. Aki nem tervez előre, vagy nem tájékozódik arról, mi az, ami elérhető, nem tudja megfelelően kihasználni a rendelkezésre álló időt. Ha lehetséges, feltétlenül váltsuk meg előre a belépőjegyeinket azokhoz a nevezetességekhez, programokra, amelyeket meg akarunk nézni.

Kényelmetlen cipő

"Az elegáns megjelenésnek és a divatnak nem lett volna szabad prioritást élveznie, amikor vásároltam és csomagoltam az utazásomra. A lábaim már az első félnapos gyaloglás után kikészültek. A párnázott, alacsony sarkú cipő jobb választás lett volna. Olyan cipőt kellett volna választanom, amely egyszerre stílusos és észszerű" - mondta egy pórul járt nyugdíjas a lapnak. Mindenképpen csomagoljunk be kényelmes cipőt, és az utazás előtt járassuk is be őket.

A rossz útitárs

"Egy barátnőm nővére - szintén egyedülálló nő, mint én - egy hajóutat tervezett, és megkérdezte, hogy lenne-e kedvem csatlakozni hozzá. Neki már volt tapasztalta hajóutak terén, nekem még nem. Az út során kiderült, hogy kevés közös van bennünk, és több idegesítő és kínos tulajdonsága is volt. Bár külön kabinunk volt, a vacsoránál együtt ültünk, és ugyanazokra a túrákra foglaltunk helyet” - panaszkodottegy másik utazó.

Válasszuk meg gondosan az útitársunkat, különben az egész kaland csak egy kínos emlék lesz csupán.

Járatváltoztatások

"Jó előre - körülbelül hat hónapra - lefoglaltam egy utazást a férjemnek és nekem. Az indulás napján vettük észre, hogy nem együtt ülünk, pedig a foglaláskor kiválasztottuk a helyeket. Úgy tűnik, hogy a repülőgép típusában változás történt, és az ülésünket átcsoportosították. Ha hamarabb észrevettük volna, talán még orvosolni tudtuk volna a problémát. Emellett néha az indulási időpontok is változnak, ezért érdemes figyelni a járatokat" - panaszkodott Irene.

Használjuk a légitársaság weboldalát vagy applikációját, hogy rendszeresen ellenőrizni tudjuk az utazás részleteit, hátha változott az indulási idő vagy a repülőgép száma, típusa.