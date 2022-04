Utazni készülsz? Erről minden magyar turistának tudnia kell

Május elsejétől az Olaszországba belépőknek nem kell többé kitölteni a járványelőírások miatt az adataikat rögzítő online űrlapot, május végéig azonban igazolni kell oltottságukat, amit negatív teszttel válthatnak ki - jelentette a Corriere della Sera című olasz napilap a római egészségügyi minisztérium közlése alapján.

Május elsejétől a járványintézkedések többségét eltörlik. Roberto Speranza egészségügyi miniszter már korábban bejelentette, hogy május elsejétől eltörlik az oltási és védettségi kötelezettséget, vagyis sem munkavégzéshez, sem más tevékenységhez nem kell felmutatni igazolást. A szállodafoglaláshoz sem szükséges már az oltási vagy védettségi igazolás.

Kivételt egyedül az 50 év felettiek jelentenek, akiknek munkavégzéshez június 15-ig kötelező az oltás megléte, valamint a kórházak, más egészségügyi intézmények és idősotthonok, melyekre az igazolás kötelezettség egészen év végéig érvényes marad.

A külföldről érkezőknek május elsejétől nem kell többé kitölteni az eddig szükséges online adatrögzítő űrlapot. A beutazáshoz azonban május végéig szükség van a legalább egy oltás felvételét bizonyító igazolásra, vagy negatív teszteredményre. Az igazolást vagy tesztet jelenleg is az olasz határokon szúrópróbaszerűen ellenőrzik.

Szabadtéren már most sem kötelező a maszkhasználat. Május elsejétől június 15-ig továbbra is FFP2 típusú maszkot kell viselni a tömegközlekedési eszközökön, köztük a buszokon, metrón, vonatokon és hajókon is, valamint az iskolákban, a mozikban, színházakban, más benti tömegrendezvényeken, valamint a kórházakban és más egészségügyi intézményekben, idősotthonokban. Andrea Costa egészségügyi államtitkár az olasz közrádióban hangsúlyozta, hogy a járványmutatók további javulásával június közepétől zárt térben is eltörölhetik a kötelező maszkhasználatot.